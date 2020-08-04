Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Белоруссии
Гость 04 Августа 2020 в 17:09:59
Если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится «пожар до Владивостока». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту. Запись трансляции доступна на YouTube.
«Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — сказал он в преддверии президентских выборов, назначенных на 9 августа.
Ранее Лукашенко назвал враньем версию России о задержании 33 «боевиков», которых власти республики считают наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера. По его словам, россияне были направлены в страну специально, они дожидались дальнейших распоряжений.
Лукашенко заявил о направленных на него ядовитых стрелах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту заявил о направленных в его сторону ядовитых стрелах. Об этом сообщает «Беларусь Сегодня».
По словам Лукашенко, «миллионы изумленных и заинтересованных глаз» в постсоветских республиках сегодня обращены к «многострадальной Белоруссии». В их взглядах один вопрос: смогут ли белорусы «выдержать в этой гибридной схватке, в этой войне». Люди понимают, что «если белорусы рухнут, следующими будут они», подчеркнул президент.
«Все стрелы ядовитые, ковидные направлены сегодня против Лукашенко: свалить, унизить, растоптать, уничтожить. Так вот знайте: даже без меня белорусский народ сможет себя защитить. Потому что знает, что другой земли в мире, кроме Белоруссии, у него не будет», — добавил он.