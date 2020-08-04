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Политика
Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Белоруссии
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Гость 04 Августа 2020 в 17:09:59
Если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится «пожар до Владивостока». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту. Запись трансляции доступна на YouTube.

«Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — сказал он в преддверии президентских выборов, назначенных на 9 августа.

Ранее Лукашенко назвал враньем версию России о задержании 33 «боевиков», которых власти республики считают наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера. По его словам, россияне были направлены в страну специально, они дожидались дальнейших распоряжений.

Лукашенко заявил о направленных на него ядовитых стрелах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту заявил о направленных в его сторону ядовитых стрелах. Об этом сообщает «Беларусь Сегодня».

По словам Лукашенко, «миллионы изумленных и заинтересованных глаз» в постсоветских республиках сегодня обращены к «многострадальной Белоруссии». В их взглядах один вопрос: смогут ли белорусы «выдержать в этой гибридной схватке, в этой войне». Люди понимают, что «если белорусы рухнут, следующими будут они», подчеркнул президент.

«Все стрелы ядовитые, ковидные направлены сегодня против Лукашенко: свалить, унизить, растоптать, уничтожить. Так вот знайте: даже без меня белорусский народ сможет себя защитить. Потому что знает, что другой земли в мире, кроме Белоруссии, у него не будет», — добавил он.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 04.08.2020 в 19:46:12   # 759084
Окончательно таракан е..ся. Quote:

«Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — сказал он в преддверии президентских выборов, назначенных на 9 августа.
Уже и сценарий для провокаций создан.
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  Skype 04.08.2020 в 20:11:52   # 759093
Кому ты нах нужен, нужен пиндосам что бы разовать братские узы с Россией, на кону твое бабло стоит, вот ты и мечешься кабанчиком, нужно и с Россией другом остаться и пиндосам угодить, иначе бабло отнимут
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  Zoggyla 04.08.2020 в 20:13:33   # 759094
Похоже, Лукашенко сам лезет в капкан. На основании последних его заявлений вокруг него может образоваться группа товарищей, которая заявит о невменяемости президента и отстранении его от власти и выборов. Фантастично? ХЗ.
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