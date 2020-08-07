Администрация Трампа через суды будет добиваться запрета на голосования по почте

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danilov 07 Августа 2020 в 23:21:55
«Мы намерены отстаивать принцип «один избиратель – один голос», – заявил вице-президент США Майкл Пенс.
«Мы намерены выступать против всеобщего голосования по почте, хотя и поощряем, и уважаем давнюю традицию голосования по открепительным талонам, и мы одержим победу в этой борьбе. Я уверен в этом, и мы будем обращаться в суды всех уровней», – добавил вице-президент.
Он сравнил голосование по почте с ситуацией, когда «кто-то является на избирательный участок с пачкой бюллетеней, неизвестно от кого полученных, и вываливает их на стол».
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