Путин-Лукашенко

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danilov 08 Августа 2020 в 18:08:04
Путин и Лукашенко обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений - Кремль
Путин и Лукашенко выразили уверенность, что ситуация с задержанием россиян в Белоруссии будет урегулирована в "духе взаимопонимания"
РФ заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении выборов в спокойной обстановке", - Кремль.
"Лукашенко и Путин договорились установить истинные причины задержания россиян, найти виновных и привлечь их к ответственности.
Путин и Лукашенко подчеркнули стремление вместе самым серьезным образом разобраться в ситуации с задержанными россиянами.
Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности", - сообщает пресс-служба белорусского лидера
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