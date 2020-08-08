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Политика
Путин-Лукашенко
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danilov 08 Августа 2020 в 18:08:04
"Путин и Лукашенко обменялись мнениями в связи с недавним задержанием на территории Белоруссии 33 российских граждан

Путин и Лукашенко обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений - Кремль

Путин и Лукашенко выразили уверенность, что ситуация с задержанием россиян в Белоруссии будет урегулирована в "духе взаимопонимания"

РФ заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении выборов в спокойной обстановке", - Кремль.

"Лукашенко и Путин договорились установить истинные причины задержания россиян, найти виновных и привлечь их к ответственности.

Путин и Лукашенко подчеркнули стремление вместе самым серьезным образом разобраться в ситуации с задержанными россиянами.

Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности", - сообщает пресс-служба белорусского лидера
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