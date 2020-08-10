Протесты после оглашения предварительных итогов выборов в Минске

Цитата: stasik02 от

Живи Беларусь!!! Живи Беларусь!!!

Цитата: lado от

Надеюсь белорусы все же смогут выкинуть таракана 3% и все у них будет хорошо. Настоящий диктатор, всех настоящих конкурентов устранил, трус.

Upd. А силовики орали, что против диктатуры и с народом, а по факту опять всех дубинками колотили. Пздц. Надеюсь белорусы все же смогут выкинуть таракана 3% и все у них будет хорошо. Настоящий диктатор, всех настоящих конкурентов устранил, трус.Upd. А силовики орали, что против диктатуры и с народом, а по факту опять всех дубинками колотили. Пздц.

советы постороннего

Ну, чё?

Известный блогер телеграмма ( не буду его пиарить), а скорее не блогер, а виртуальная контора, дислоцированная в Польше выдала подробные инструкции на майдан в Минске. Они уверены, что завтра все выйдут на площади и системе капец. Тут хотелось бы проанализировать, какие требования будут у митингующих. Если будут они. Но не произносимые : «Панду гэть» и т.п. а те, которые станут явью в случае победы протестантов. Как человек, перемолотый двумя майданами и постмайданом, могу просто, без обиняков расшифровать. Кто и что будет требовать. Вернее скажем так – требовать будет контингент типа тех же блогеров и недовольных жизнью мажоров, но от имени всего народа. Итак, по полочкам.

Требования:



Назначить путем второго или еще какого тура, президентом дамочку, которая не хочет быть президентом и клянется, что сразу же отдаст власть другому, правильному президенту. Надо понимать, что где-то ТАМ он уже приготовлен и ждет вызова. Это будут требовать все.



Рабочие будут требовать, чтобы производства приватизировали, их уволили, дали пособие и научили их чему-нибудь. А то они ничего не умеют.



Врачи будут требовать, чтобы число врачей сократили, больницы закрыли, объявили карантин и сделали медицину платной. В ней будет работать 5% врачей от нынешних и все будет хорошо.



Аграрии будут требовать уничтожение системы агропредприятий, продажи всего иностранным кампаниям, и каждому огород.



Студенты, естественно будут требовать платного обучения и чтобы после выпуска не работать.



Военные конечно будут требовать НАТО.



Все будут требовать разогнать ОМОН и милицию. А то чего они.



Все будут ликовать от того, что мы сейчас вступим в ЕС. И у нас наконец закроют предприятия, запретят выращивать ненавистную картошку и закроют атомную станцию.



А! Банкиры потребуют гиперинфляцию. Их поддержат те рабочие , которых уволят с пособием. Пособие повышать не будут.



Ну и конечно пенсионеры. Их требования просты и понятны. Увеличить стоимость коммуналки как минимум до уровня двух пенсий. Запретить бесплатную медицину для пенсионеров. Заморозить пенсии и не повышать их параллельно инфляции.



Чиновники будут требовать чтобы их всех уволили, потому что есть более достойные.



Ну и конечно. Все, для кого русский родной, будут требовать его запрета.

