На Филиппинах проведут испытания российской вакцины

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danilov 11 Августа 2020 в 15:54:57
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов провести клинические испытания вакцины от коронавируса на Филиппинах в августе, заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев, комментируя выступление президента Филиппин Родриго Дутерте.
"Филиппины являются одной из важных стран-партнеров России по вакцине от коронавируса, РФПИ готов проводить клинические испытания на Филиппинах уже в августе", - заявил Дмитриев, которого цитирует фонд
Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что надеется на получение бесплатных российских вакцин против коронавируса, сообщил телеканал CNN Philippines.
Кроме того, как сообщает телеканал, Дутерте заявил, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным, сколько вакцин против коронавируса будет поставлено на Филиппины и как будут проходить клинические испытания.
По сообщению филиппинского издания Inquirer, президент Филиппин выразил готовность первым испытать на себе российскую вакцину против COVID-19.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Фармкомпании России призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины от COVID-19
Стремление как можно быстрее завершить разработку вакцины от COVID-19 в российской Ассоциацией организаций по клиническим исследованиям (АОКИ).
считают своего рода пережитком так называемой героической парадигмы. При этом " РОЛЬ ГЕРОЕВ " ОТВОДИТСЯ ПРОСТЫМ ГРАЖДАНАМ РОССИИ
Стремление как можно быстрее завершить разработку вакцины от COVID-19 в АОКИ считают своего рода пережитком так называемой героической парадигмы. При этом роль героев отводится простым гражданам России
Государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо отложить до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний. Об этом говорится в письме, направленном на имя главы Минздрава Михаила Мурашко Ассоциацией организаций по клиническим исследованиям (АОКИ).
В документе за подписью исполнительного директора АОКИ Светланы Завидовой (есть в распоряжении РБК) отмечается, что участие в испытаниях разрабатываемой Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) «Гам-Ковид-Вак» приняло участие менее ста человек, когда в ходе третьей фазы тестирования препараты обычно испытывают на нескольких тысячах человек. При этом именно на третьей фазе испытаний — в рамках масштабных клинических исследований, соответствующих так называемому золотому стандарту (рандомизированные двойные слепые плацебо-контролируемые) — собирается информация не только об эффективности вакцины, но и о ее безопасности для лиц с ослабленным иммунитетом, с сопутствующими заболеваниями и т.д.
«Разработчики же прямо заявляют, что хотят в первую очередь прививать в том числе пенсионеров как относящихся к группе риска по COVID-19. Хотя на сегодняшний день нет никаких данных о безопасности этой вакцины для пожилых людей, часто имеющих целый ряд сопутствующих заболеваний и нередко — ослабленный иммунитет», — указывается в письме АОКИ.
Ассоциация, в работе которой участвует ряд крупных биофармацевтических компаний, в том числе Bayer, AstraZeneca, Novartis и т.д., также напомнила, что процедуру государственной регистрации вакцина должна проходить в качестве конечного продукта, который будут получать потребители. Между тем массовое производство вакцины «Гам-Ковид-Вак» еще не налажено и каким будет качество препарата, неизвестно.
Стремление как можно быстрее завершить разработку вакцины от COVID-19 в АОКИ считают своего рода пережитком так называемой героической парадигмы, характерной для времен пионеров вакцинации, тогда как современная медицина придерживается стандартов, снижающих риски для людей.
«В героическую парадигму укладываются многие из смелых экспериментов пионеров вакцинации, которые сегодня не одобрил бы ни один комитет по этике. Судя по нашумевшим исследованиям вакцины на сотрудниках Центра Гамалеи до официального начала клинических исследований, разработчик продолжает действовать в рамках героической парадигмы и считает себя вправе отступать от стандартов тестирования лекарственных средств. К сожалению, роль героев в данном случае отводится тем, кто вовсе не планировал ее играть, — простым гражданам России, относящимся к группам риска по COVID-19», — говорится в письме АОКИ.
В ассоциации также отметили, что форсирование регистрации вакцины с целью обогнать разработчиков из других стран лишено смысла, так как несколько вакцин за границей уже проходят третью стадию тестирования с участием десятков тысяч людей.
«Ускоренная регистрация уже не сделает Россию лидером в этой гонке, она лишь подвергнет ненужной опасности конечных потребителей вакцины, граждан страны Российской Федерации», — уверены в АОКИ.
Путин объявил, что Россия первой создала вакцину от COVID-19
Российский президент Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, передает ТАСС. "Мы должны наладить массовый выпуск вакцины, чтобы все, кто хочет, могли воспользоваться достижением наших ученых", — заявил глава государства.
Путин уточнил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от "ковида", добавив при этом, что, по его мнению, вакцинация в России должна проходить добровольно.
Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою очередь сказал, что испытания вакцины показали ее эффективность и безопасность. Он предложил первыми вакцинировать медиков и учителей. Мурашко отметил, что производить вакцину будут две компании — Центр имени Гамалеи и компания "Биннофарм".
Вице-премьер Татьяна Голикова уже сообщила, что "бюджетникам" прививки начнут делать в конце августа. В свободный доступ препарат поступит 1 января 2021 года.
Ранее сразу три страны — Великобритания, Соединенные Штаты и Канада — обвинили российское правительство в попытках выкрасть данные исследований по разработке вакцины и лекарственных препаратов от COVID-19 с серверов академических и фармацевтических учреждений по всему миру. А российская вакцина находилась между первой и второй фазы исследований. Только несколько лабораторий- компаний в мире, прошли принятые по международному стандарту три фазы исследований.