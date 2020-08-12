Казахстан не будет закупать вакцину от COVID-19 до завершения всех испытаний — Минздрав

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danilov 12 Августа 2020 в 13:39:41
«На данный момент Казахстан не подписал ни одного контракта по приобретению вакцин, поскольку вакцина не прошла четвертую, финальную, стадию разработки вакцин», — сказал Кожахметов.
Больше 2 миллионов казахстанцев получат вакцину от COVID-19 бесплатно — Минздрав.
Также официальный представитель ведомства прокомментировал присоединение Казахстана к Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI). В случае заключения юридически обязывающего соглашения с GAVI, страны-участницы принимают обязательство оплатить первоначальный взнос (15%) до 31 августа 2020 года и по мере поступления вакцины оплатить полную стоимость вакцин для 20% населения.
«Подписано соглашение, но сам контракт еще не подписан. Поэтому оплаты не было, это лишь соглашение», — пояснил Кожахметов.
НУР-СУЛТАН, 11 авг — Sputnik
Комментарии, по рейтингу, по дате
про какую вакцину ведут речь? ))) а вернее про какое СОГЛАШЕНИЕ говорится ( обычно в соглашении сказывается с какой компанией будет договор на поставку или производство ))
если это Британская( оксфордская ) вакцина (НА ЗАРУБЕЖНУЮ ВАКЦИНУ российские компании купили права на производство и распространение ) вроде к нам она через рашку должна попасть )))
надеюсь нашим хватит ума не закупить вакцину про которую пуйло пизди...т )))) как самая первая и зарегистрирована только в рашке ( без международной лицензии ))))))
В документах Центра Гамалеи, представленных для регистрации «Гам-Ковид-Вак», сообщается, что вакцина прошла процедуру регистрации препаратов, применяемых только в условиях возникновения ЧС. ©
Ну, объявят ЧС, есличо. Просто бизнес, ничего личного.
Ну, объявят ЧС, есличо. Просто бизнес, ничего личного.