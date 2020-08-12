Казахстан не будет закупать вакцину от COVID-19 до завершения всех испытаний — Минздрав

В документах Центра Гамалеи, представленных для регистрации «Гам-Ковид-Вак», сообщается, что вакцина прошла процедуру регистрации препаратов, применяемых только в условиях возникновения ЧС. ©

Ну, объявят ЧС, есличо. Просто бизнес, ничего личного.