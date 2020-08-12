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Политика
Казахстан не будет закупать вакцину от COVID-19 до завершения всех испытаний — Минздрав
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danilov 12 Августа 2020 в 13:39:41
Казахстан не планирует закупать вакцины до завершения финальной четвертой стадии испытаний. Об этом Sputnik Казахстан сообщил официальный представитель Минздрава Багдат Кожахметов.

«На данный момент Казахстан не подписал ни одного контракта по приобретению вакцин, поскольку вакцина не прошла четвертую, финальную, стадию разработки вакцин», — сказал Кожахметов.

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Также официальный представитель ведомства прокомментировал присоединение Казахстана к Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI). В случае заключения юридически обязывающего соглашения с GAVI, страны-участницы принимают обязательство оплатить первоначальный взнос (15%) до 31 августа 2020 года и по мере поступления вакцины оплатить полную стоимость вакцин для 20% населения.

«Подписано соглашение, но сам контракт еще не подписан. Поэтому оплаты не было, это лишь соглашение», — пояснил Кожахметов.

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  портфил 12.08.2020 в 15:49:55   # 760305
Данилов зови Философа ))) без его полной информации, у тебя тут нехрена не понятно из твоей новости типа )))

про какую вакцину ведут речь? ))) а вернее про какое СОГЛАШЕНИЕ говорится ( обычно в соглашении сказывается с какой компанией будет договор на поставку или производство ))
если это Британская( оксфордская ) вакцина (НА ЗАРУБЕЖНУЮ ВАКЦИНУ российские компании купили права на производство и распространение ) вроде к нам она через рашку должна попасть )))

надеюсь нашим хватит ума не закупить вакцину про которую пуйло пизди...т )))) как самая первая и зарегистрирована только в рашке ( без международной лицензии ))))))
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  troll 12.08.2020 в 17:11:33   # 760321
Quote:
В документах Центра Гамалеи, представленных для регистрации «Гам-Ковид-Вак», сообщается, что вакцина прошла процедуру регистрации препаратов, применяемых только в условиях возникновения ЧС. ©
Ну, объявят ЧС, есличо. Просто бизнес, ничего личного.
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