Лукашенко заявил, что основу протестующих составляют безработные

Какая интересная ситуация, «выборы» закончились 4 дня назад, на улицах беспорядки, власть люто месит протестующих и делает это достаточно успешно, при нынешних темпах беспорядки будут подавлены в течении ближайших нескольких дней (если не появятся тайные стрелкИ на ночных крышах и количество жертв не вырастет до десятков). Запад сидит на попе смирно и иногда грозит пальчиком напоминая о возможных санкциях но почему то не вводит их. Путин сразу же признал Лукашенко президентом но никаких экономических послаблений и помощи не оказывает. Короче два соседа с запада и востока сидят и терпеливо наблюдают куда качнется чаша весов внутри и кто первый допустит ошибку проявив или не проявив своевременную инициативу