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Политика
Лукашенко заявил, что основу протестующих составляют безработные
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danilov 13 Августа 2020 в 12:10:13
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  Pole13 13.08.2020 в 13:29:50   # 760381
Андропов N2
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  строитель 13.08.2020 в 13:55:11   # 760383
Какая интересная ситуация, «выборы» закончились 4 дня назад, на улицах беспорядки, власть люто месит протестующих и делает это достаточно успешно, при нынешних темпах беспорядки будут подавлены в течении ближайших нескольких дней (если не появятся тайные стрелкИ на ночных крышах и количество жертв не вырастет до десятков). Запад сидит на попе смирно и иногда грозит пальчиком напоминая о возможных санкциях но почему то не вводит их. Путин сразу же признал Лукашенко президентом но никаких экономических послаблений и помощи не оказывает. Короче два соседа с запада и востока сидят и терпеливо наблюдают куда качнется чаша весов внутри и кто первый допустит ошибку проявив или не проявив своевременную инициативу
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  stasik02 13.08.2020 в 14:25:04   # 760384
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  stasik02 13.08.2020 в 15:18:48   # 760387
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  htmaker 13.08.2020 в 15:30:12   # 760389
Как красиво отводит от сути. Народ вроде не работу просит, ему "царь" уже поднадоел.
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  stasik02 13.08.2020 в 16:18:16   # 760396
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  Absolute 13.08.2020 в 18:47:03   # 760411
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  Absolute 13.08.2020 в 18:47:50   # 760412
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  Absolute 13.08.2020 в 18:48:12   # 760413
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  Absolute 13.08.2020 в 18:48:57   # 760414
Так настроить против себя весь народ. Соседи боятся прецедента.
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