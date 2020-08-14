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Политика
Мир против Лукашенко
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Absolute 14 Августа 2020 в 14:55:37
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  stasik02 14.08.2020 в 15:52:32   # 760461
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  строитель 14.08.2020 в 16:35:13   # 760464
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  stasik02 14.08.2020 в 16:45:05   # 760465
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  Zoggyla 14.08.2020 в 17:24:47   # 760470
Сколько бреда несется от этих оконных рупоров всего хорошего против всего плохого
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  stasik02 14.08.2020 в 18:16:53   # 760473
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  Snake666 14.08.2020 в 18:35:11   # 760474
Каждый раз не могу удержаться от хохота и плевков в экран,когда америкотские политиканы начинают вещать, как они озабочены происходящим в странах, которые наверняка и на карте показать не смогут.
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  Софруджу 14.08.2020 в 18:42:19   # 760476
Цитата: Snake666 от 14.08.2020 12:35:11
Каждый раз не могу удержаться от хохота и плевков в экран,когда америкотские политиканы начинают вещать, как они озабочены происходящим в странах, которые наверняка и на карте показать не смогут.


Ну, да. Зато готовы двинуть свой флот к берегам Белоруссии
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  Konstant 14.08.2020 в 18:43:18   # 760478
Смех смехом но двуличность так и прет........желтых жилетов молотили все молчали. на япе почитайте про организационные моменты в беларуси. Координаторы есть
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  Софруджу 14.08.2020 в 18:43:35   # 760479
Вот этот стасик - агент ЦРУ что ли? Явно отобранный и очень тенденциозный материал подаёт
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  Zoggyla 14.08.2020 в 20:16:42   # 760487
Цитата: Софруджу от 14.08.2020 12:43:35
Вот этот стасик - агент ЦРУ что ли? Явно отобранный и очень тенденциозный материал подаёт
Он брат в Иегове. Так ведь Стасик? Софруджу, не льстите ему.)))
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  старик 14.08.2020 в 20:31:59   # 760490
На их(американскую) беду Тихановская оказалась слабой женщиной, а то бы "цивилизованный" Запад уже объявил ее президентом. Как Гуайдо. Может еще подберут кандидатуру.Ну да Лукашенко сам наворотил дел, теперь пусть думает как из этого выйти не уронив достоинства.Хотя в решимости ему не откажешь.
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  Zoggyla 14.08.2020 в 20:37:50   # 760491
Вообще , Стасик, чего вы сюда тащите всех этих недоученных блогеров с замашками революционеров? У вас что ли тоже проблемы с диалектикой?
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  stasik02 14.08.2020 в 21:31:55   # 760494
Предстоятель Белорусской церкви извинился за поздравление Лукашенко с победой

https://youtu.be/H1DOu71k-X8

Не нравятся блогеры - вот тебе попы
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  stasik02 14.08.2020 в 21:33:30   # 760495

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