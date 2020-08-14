Мир против Лукашенко

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saltykovka.naftan.by
Цитата: Snake666 от 14.08.2020 12:35:11
Каждый раз не могу удержаться от хохота и плевков в экран,когда америкотские политиканы начинают вещать, как они озабочены происходящим в странах, которые наверняка и на карте показать не смогут.
Каждый раз не могу удержаться от хохота и плевков в экран,когда америкотские политиканы начинают вещать, как они озабочены происходящим в странах, которые наверняка и на карте показать не смогут.
Ну, да. Зато готовы двинуть свой флот к берегам Белоруссии
Цитата: Софруджу от 14.08.2020 12:43:35Он брат в Иегове. Так ведь Стасик? Софруджу, не льстите ему.)))
Вот этот стасик - агент ЦРУ что ли? Явно отобранный и очень тенденциозный материал подаёт
Вот этот стасик - агент ЦРУ что ли? Явно отобранный и очень тенденциозный материал подаёт
https://youtu.be/H1DOu71k-X8
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