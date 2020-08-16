Лукашенко вышел на трибуну на митинге в Минске

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danilov 16 Августа 2020 в 18:21:19
Спасибо вам, минчане, что вы четверть века терпите меня, человека, приехавшего из провинции — Лукашенко.
Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили — Лукашенко на митинге.
Я не сторонник улиц и площадей — Лукашенко.
Мы сделали то, о чем мечтали миллионы предшественников, мы построили суверенное, независимое государство, время выбрало нас и мы это сделали — Лукашенко
Митингующие начали скандировать "Спасибо"
Это не моя вина, что пришлось позвать вас на помощь — Лукашенко
Вы хотите вертолетных денег? Вы же знаете, что таких денег не бывает, их нужно зарабатывать в полях, на заводах и фабриках — Лукашенко
Народ начинает скандировать "За Батьку"
Танки и самолеты на взлете в 15 минут от наших границ — Лукашенко
Литва, Латвия, Польша, и, к сожалению, родная Украина, приказывают провести нам новые выборы — Лукашенко
Если пойдем на поводу у них, то погибнем как нация — Лукашенко
Нам предложили ланцуг от Вильнюса до Киева, мы не должны стать санитарной зоны, не должны стать отхожим местом для Европы — Лукашенко
Нам не нужны заморские правительства, нам нужно свое руководство — Лукашенко
Нам предлагают солдат НАТО чернокожих, желторожих и белобрысых — Лукашенко
Я никогда не пойду на слом нашего государства — Лукашенко
Да, мы проводили жесткий курс, кому-то моя политика не нравилась, но мы с вами эту власть утвердили в середине 90-х, принимая новую Конституцию — Лукашенко
Вы просили навести порядок, я его навел — Лукашенко на митинге
Даже когда я буду мертвым, я не позволю отдать вам страну — Лукашенко
Лукашенко отверг повторные выборы: Белоруссия то сорвется в штопор, погибнет как государство, если согласится на это
Не может быть больше 80% фальсификаций - Лукашенко
Не я породил жестокость на улицах, а оппозиция — Лукашенко
Все хотят, чтобы мы стали на колени, не станем — Лукашенко
На митинге в Минске более 50 тысяч человек, заявил Лукашенко
Загубите первого президента — это будет начало вашего конца — Лукашенко
Лукашенко призвал оппозицию не трогать врачей и журналистов государственных СМИ, иначе "получите сполна"
Я вас предупреждал, выборы будут интересными, а после выборов будет еще интереснее — Лукашенко на митинге
Берегите нашу Беларусь — Лукашенко
Я живой и буду жить — Лукашенко
Большое вам спасибо. Я стою перед вами на коленях, впервые в жизни. Вы это заслужили
Митинг за Лукашенко
В это же время проходит антиправительственный митинг в другой части города
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: строитель от 16.08.2020 13:03:19
А где там батько на коленях??? Или може я просто не вижу?
KapitanNemo 16.08.2020 в 20:07:06 # 760616
Оппозиция под этим флагом ходит, хотят и флаг поменять?
Цитата: plex от 16.08.2020 13:04:50Политика угнетает коронавирус.
Столько людей. Там коронавируса нет?
Столько людей. Там коронавируса нет?
Явно польский след, судя по окраске флага.
Пропольские реваншисты в действии?
Цитата: Мура45 от 16.08.2020 14:19:09это флаг Белорусской Народной Республики, возникшей на территории современной Беларуси под немецкой оккупацией с марта 1918 по декабрь.
Явно польский след, судя по окраске флага.
Пропольские реваншисты в действии?
Явно польский след, судя по окраске флага.
Пропольские реваншисты в действии?
это флаг Белорусской Народной Республики, возникшей на территории современной Беларуси под немецкой оккупацией с марта 1918 по декабрь.
Интересно, какой был флаг у Вайсруссия под оккупацией фрицев?
Цитата: Мура45 от 16.08.2020 14:31:26вроде бы он и был или не он?
Quote:
Интересно, какой был флаг у Вайсруссия под оккупацией фрицев?
Quote:
это флаг Белорусской Народной Республики, возникшей на территории современной Беларуси под немецкой оккупацией с марта 1918 по декабрь.
Интересно, какой был флаг у Вайсруссия под оккупацией фрицев?
Quote:
В период германской оккупации (1941—1944) во время Великой Отечественной войны бело-красно-белый флаг вместе с гербом «Погоня» был разрешён к использованию 27 июля 1942 года на территории генерального округа Белоруссия
Оппозиция под этим флагом ходит, хотят и флаг поменять?Ну так один из оппы так и сказал, что Беларусь должна ориентироваться на Польшу, мол там свобода и демократия.
Цитата: Мура45 от 16.08.2020 14:34:27посередь красной полосы кружок погони всандалили
Из Вики
Quote:
Из Вики
Quote:
В период германской оккупации (1941—1944) во время Великой Отечественной войны бело-красно-белый флаг вместе с гербом «Погоня» был разрешён к использованию 27 июля 1942 года на территории генерального округа Белоруссия
Цитата: Мура45 от 16.08.2020 14:19:09
Явно польский след, судя по окраске флага.
Пропольские реваншисты в действии?
Явно польский след, судя по окраске флага.
Пропольские реваншисты в действии?
кто то уже в кремле ссытся ))))))
На стадионах Москвы запретили красно-белый флаг. Всё из-за протестов в Беларуси
В субботу в Москве сразу на двух стадионах появился красно-белый флаг. И в обоих случаях речь шла не о «Спартаке», который выступает под этими цветами. Это случилось на матчах ЦСКА – «Тамбов» и «Локомотив» – «Краснодар».
Красно-белый флаг появился там, где его появление казалось невозможным – на фанатских трибунах ЦСКА и «Локомотива». В другой ситуации соседние болельщики быстро завернули бы и флаг, и фаната, который его принёс. Сейчас же всем понятно, что это символ протестующих белорусов, которые считают фальсифицированным переизбрание Лукашенко.
По данным TUTby у стелы "Минск — город-герой" уже около 200 000 человек.
Перед протестующими выступила Мария Колесникова. "Бывший президент должен подать в отставку. Он утопил страну в насилии", - заявила соратница Светланы Тихановской.