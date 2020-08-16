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Политика
Лукашенко вышел на трибуну на митинге в Минске
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danilov 16 Августа 2020 в 18:21:19
Спасибо вам, что пришли — Лукашенко на митинге в его поддержку.

Спасибо вам, минчане, что вы четверть века терпите меня, человека, приехавшего из провинции — Лукашенко.

Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили — Лукашенко на митинге.

Я не сторонник улиц и площадей — Лукашенко.

Мы сделали то, о чем мечтали миллионы предшественников, мы построили суверенное, независимое государство, время выбрало нас и мы это сделали — Лукашенко

Митингующие начали скандировать "Спасибо"

Это не моя вина, что пришлось позвать вас на помощь — Лукашенко

Вы хотите вертолетных денег? Вы же знаете, что таких денег не бывает, их нужно зарабатывать в полях, на заводах и фабриках — Лукашенко
Народ начинает скандировать "За Батьку"

Танки и самолеты на взлете в 15 минут от наших границ — Лукашенко

Литва, Латвия, Польша, и, к сожалению, родная Украина, приказывают провести нам новые выборы — Лукашенко

Если пойдем на поводу у них, то погибнем как нация — Лукашенко

Нам предложили ланцуг от Вильнюса до Киева, мы не должны стать санитарной зоны, не должны стать отхожим местом для Европы — Лукашенко

Нам не нужны заморские правительства, нам нужно свое руководство — Лукашенко

Нам предлагают солдат НАТО чернокожих, желторожих и белобрысых — Лукашенко

Я никогда не пойду на слом нашего государства — Лукашенко

Да, мы проводили жесткий курс, кому-то моя политика не нравилась, но мы с вами эту власть утвердили в середине 90-х, принимая новую Конституцию — Лукашенко

Вы просили навести порядок, я его навел — Лукашенко на митинге

Даже когда я буду мертвым, я не позволю отдать вам страну — Лукашенко

Лукашенко отверг повторные выборы: Белоруссия то сорвется в штопор, погибнет как государство, если согласится на это

Не может быть больше 80% фальсификаций - Лукашенко

Не я породил жестокость на улицах, а оппозиция — Лукашенко

Все хотят, чтобы мы стали на колени, не станем — Лукашенко

На митинге в Минске более 50 тысяч человек, заявил Лукашенко

Загубите первого президента — это будет начало вашего конца — Лукашенко

Лукашенко призвал оппозицию не трогать врачей и журналистов государственных СМИ, иначе "получите сполна"

Я вас предупреждал, выборы будут интересными, а после выборов будет еще интереснее — Лукашенко на митинге

Берегите нашу Беларусь — Лукашенко

Я живой и буду жить — Лукашенко

Большое вам спасибо. Я стою перед вами на коленях, впервые в жизни. Вы это заслужили

Митинг за Лукашенко



В это же время проходит антиправительственный митинг в другой части города

Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 16.08.2020 в 19:03:19   # 760610
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  plex 16.08.2020 в 19:04:50   # 760611
Столько людей. Там коронавируса нет?
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  bIP6bIC 16.08.2020 в 19:34:09   # 760614
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  KapitanNemo 16.08.2020 в 20:07:06   # 760616

Оппозиция под этим флагом ходит, хотят и флаг поменять?
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  Zoggyla 16.08.2020 в 20:13:32   # 760618
Цитата: plex от 16.08.2020 13:04:50
Столько людей. Там коронавируса нет?
Политика угнетает коронавирус.
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  Мура45 16.08.2020 в 20:19:09   # 760620
Цитата: KapitanNemo от 16.08.2020 14:07:06

Оппозиция под этим флагом ходит, хотят и флаг поменять?


Явно польский след, судя по окраске флага.
Пропольские реваншисты в действии?
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  Zoggyla 16.08.2020 в 20:22:19   # 760621
Цитата: Мура45 от 16.08.2020 14:19:09
Цитата: KapitanNemo от 16.08.2020 14:07:06

Оппозиция под этим флагом ходит, хотят и флаг поменять?


Явно польский след, судя по окраске флага.
Пропольские реваншисты в действии?
это флаг Белорусской Народной Республики, возникшей на территории современной Беларуси под немецкой оккупацией с марта 1918 по декабрь.
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  Zoggyla 16.08.2020 в 20:30:37   # 760622
Забавно, что флаг родился под немцами в 1918 и песенка, которую они гимнуют, тоже родилась под немцами в 1943 ,написанная фашистскими прихвостнями, когда пылали хаты и гибли жители Беларуси...
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  Мура45 16.08.2020 в 20:31:26   # 760623
Quote:
это флаг Белорусской Народной Республики, возникшей на территории современной Беларуси под немецкой оккупацией с марта 1918 по декабрь.


Интересно, какой был флаг у Вайсруссия под оккупацией фрицев?
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  Zoggyla 16.08.2020 в 20:32:26   # 760624
Цитата: Мура45 от 16.08.2020 14:31:26
Quote:
это флаг Белорусской Народной Республики, возникшей на территории современной Беларуси под немецкой оккупацией с марта 1918 по декабрь.


Интересно, какой был флаг у Вайсруссия под оккупацией фрицев?
вроде бы он и был или не он?
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  Мура45 16.08.2020 в 20:34:27   # 760625
Из Вики
Quote:
В период германской оккупации (1941—1944) во время Великой Отечественной войны бело-красно-белый флаг вместе с гербом «Погоня» был разрешён к использованию 27 июля 1942 года на территории генерального округа Белоруссия
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  старик 16.08.2020 в 20:36:46   # 760626
Quote:
Оппозиция под этим флагом ходит, хотят и флаг поменять?
Ну так один из оппы так и сказал, что Беларусь должна ориентироваться на Польшу, мол там свобода и демократия.
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  Zoggyla 16.08.2020 в 20:37:07   # 760627
Цитата: Мура45 от 16.08.2020 14:34:27
Из Вики
Quote:
В период германской оккупации (1941—1944) во время Великой Отечественной войны бело-красно-белый флаг вместе с гербом «Погоня» был разрешён к использованию 27 июля 1942 года на территории генерального округа Белоруссия
посередь красной полосы кружок погони всандалили
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  портфил 16.08.2020 в 20:45:39   # 760629
Цитата: Мура45 от 16.08.2020 14:19:09
Цитата: KapitanNemo от 16.08.2020 14:07:06

Оппозиция под этим флагом ходит, хотят и флаг поменять?


Явно польский след, судя по окраске флага.
Пропольские реваншисты в действии?


кто то уже в кремле ссытся ))))))

На стадионах Москвы запретили красно-белый флаг. Всё из-за протестов в Беларуси





В субботу в Москве сразу на двух стадионах появился красно-белый флаг. И в обоих случаях речь шла не о «Спартаке», который выступает под этими цветами. Это случилось на матчах ЦСКА – «Тамбов» и «Локомотив» – «Краснодар».

Красно-белый флаг появился там, где его появление казалось невозможным – на фанатских трибунах ЦСКА и «Локомотива». В другой ситуации соседние болельщики быстро завернули бы и флаг, и фаната, который его принёс. Сейчас же всем понятно, что это символ протестующих белорусов, которые считают фальсифицированным переизбрание Лукашенко.

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  портфил 16.08.2020 в 20:47:52   # 760630


По данным TUTby у стелы "Минск — город-герой" уже около 200 000 человек.

Перед протестующими выступила Мария Колесникова. "Бывший президент должен подать в отставку. Он утопил страну в насилии", - заявила соратница Светланы Тихановской.
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