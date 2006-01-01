Послы сливают

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danilov 17 Августа 2020 в 09:14:33
"Как и все белорусы, я – в шоке от историй о пытках и избиениях граждан...Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов....
Как уроженец г. Жодино я – с Вами рабочие "БелАЗа" и "Кузнечного завода тяжёлых штамповок"!"
Белорусское посольство в Швеции подняло национальный бело-красно-белый флаг.
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