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Политика
Послы сливают
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danilov 17 Августа 2020 в 09:14:33
"Как и все белорусы, я – в шоке от историй о пытках и избиениях граждан...Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов....
Как уроженец г. Жодино я – с Вами рабочие "БелАЗа" и "Кузнечного завода тяжёлых штамповок"!"



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