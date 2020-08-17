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Политика
Сегодня помилуют, а завтра засадят "по вновь открывшимся обстоятельствам".
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danilov 17 Августа 2020 в 14:34:40
Адвокат Сноудена Кучерена о заявлении Трампа: речь должна идти не о помиловании, а том, чтобы все преследования были прекращены.



"Нужно давать мразям любые обещания, гарантии и идти на любые уступки. ...А вешать... Вешать их надо потом." © Борис Филатов
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  портфил 17.08.2020 в 14:53:28   # 760725

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  Pole13 17.08.2020 в 14:53:54   # 760726
Эдик тебя не простят,убьют по тихому. А стрелять и бегать как Джейсон Борн ты не умеешь, живи в России
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  портфил 17.08.2020 в 14:55:51   # 760727

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  dober66 17.08.2020 в 15:16:54   # 760730
Читая коменты не ватников хочется узнать чем вам Путин не угодил только за всех говорит общими фразами не нужно
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  Directrix 17.08.2020 в 15:37:50   # 760731
Цитата: dober66 от 17.08.2020 09:16:54
Читая коменты не ватников хочется узнать чем вам Путин не угодил только за всех говорит общими фразами не нужно

А я бы с удовольствием послушал, путинских жополизов, чем же он так хорош?
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  Zoggyla 17.08.2020 в 15:45:18   # 760732
Цитата: Directrix от 17.08.2020 09:37:50
Цитата: dober66 от 17.08.2020 09:16:54
Читая коменты не ватников хочется узнать чем вам Путин не угодил только за всех говорит общими фразами не нужно

А я бы с удовольствием послушал, путинских жополизов, чем же он так хорош?
А сам-то кому попку вылизываешь? Раз культурнее выражаться не можешь, колись, не стесняйся!
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  Zoggyla 17.08.2020 в 15:52:49   # 760733
Цитата: dober66 от 17.08.2020 09:16:54
Читая коменты не ватников хочется узнать чем вам Путин не угодил только за всех говорит общими фразами не нужно

Будь ты трижды нейтральным, пофигистом по отношению к любому властителю, твоя любознательность вызывает вместо лаконичных ответов кучу хамства и говна от " правильных".
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  dober66 17.08.2020 в 16:14:09   # 760737
Полностью согласен с вышесказанным если тебя не устраивает власть или властелин некто не против вперёд на баррикады с аргументами и фактами только неЗасерайте остальным мозг своим неготовом
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  Zoggyla 17.08.2020 в 16:17:27   # 760738
Цитата: Pole13 от 17.08.2020 08:53:54
Эдик тебя не простят,убьют по тихому. А стрелять и бегать как Джейсон Борн ты не умеешь, живи в России
Добавлю. Эдик - ты не Гарри Поттер.
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  troll 17.08.2020 в 17:10:23   # 760744
когда свалил со штатов, сначала завис в гонконге, там китаецы выжжали из него всю инфу какую надо было и скинули россиянам. теперь китаезам пофиг, а москве очередная боль.
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  Pole13 17.08.2020 в 17:18:04   # 760746
Цитата: Zoggyla от 17.08.2020 10:17:27
Цитата: Pole13 от 17.08.2020 08:53:54
Эдик тебя не простят,убьют по тихому. А стрелять и бегать как Джейсон Борн ты не умеешь, живи в России
Добавлю. Эдик - ты не Гарри Поттер.
Цитата: Zoggyla от 17.08.2020 10:17:27
Цитата: Pole13 от 17.08.2020 08:53:54
Эдик тебя не простят,убьют по тихому. А стрелять и бегать как Джейсон Борн ты не умеешь, живи в России
Добавлю. Эдик - ты не Гарри Поттер.

Если бы он был советский перебежчик, вернулся бы капец ему. У СССР в этом отношении было жестко.
Кто читал книгу Аквариум, тот помнит как расправлялись с предателями, одна байка чего стоит, что предателя сожгли заживо.
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  Сила 17.08.2020 в 19:20:04   # 760771
Засадят?!
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