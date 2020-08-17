Сегодня помилуют, а завтра засадят "по вновь открывшимся обстоятельствам".

остаебала ему ( американцу) пуйловская -рашенская реальность )))))

так достала, что ещё в 2015 году

СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ 2015 года



Сноуден заявил, что хочет вернуться в США и готов сесть в тюрьму



"Я согласен пойти в тюрьму, и сообщал об этом неоднократно. Единственное, чего я не хочу, это стать сдерживающим фактором для людей, которые стремятся вести себя правильно в трудных ситуациях", – приводит слова Сноудена сайт новостной сайт





13 марта 2016 года



заявление российский адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.



«Эдвард - патриот Америки, своей страны, он любит ее и, конечно же, хотел бы вернуться на родину - это естественно», - сказал Кучерена. «Но с учетом той позиции, которую занимают американские власти и видные местные политики, и тех огульных обвинений в его адрес он вряд ли может рассчитывать на объективный и беспристрастный суд в своей стране», - отметил адвокат.



