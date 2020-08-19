Токаев сказал, что приводит к нарастанию у казахстанцев протестных настроений

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danilov 19 Августа 2020 в 16:25:47
«Сегодня мы наблюдаем такие тенденции, когда государственные служащие не проявляют инициативу, размывают ответственность, создают излишнюю волокиту. Наглядно такая ситуация проявилась во время пандемии. Поручаю Генеральной прокуратуре и Антикоррупционной службе в полугодовых отчетах информировать меня о пассивных руководителях, не имеющих достойных антикоррупционных инициатив», — сказал президент на совещании по вопросам борьбы с коррупцией.
Это касается и местных исполнительных органов, отметил он.
При этом «активная борьба с коррупцией не должна превращаться в кампанейщину и охоту на ведьм», добавил он.
«Ни в коей мере не должна отражаться на качестве работы ответственных и законопослушных государственных служащих. По моему поручению сейчас исключена возможность осуждения только на показаниях сообщников, вводится уголовная ответственность за провокацию преступлений. Эти нормы позволят пресекать произвол со стороны правоохранительных органов», — напомнил глава страны.
В орбиту уголовного процесса не должны вовлекаться честные, не боящиеся брать на себя ответственность чиновники, продолжил он. Госаппарат, по его мнению, не должен бояться принимать решения.
«Бездействие в борьбе с коррупцией приводит к нарастанию у граждан протестных настроений и правового нДАИШизма. Не может быть случайным совпадением то, что криминальные проявления массового характера происходят, как правило, в регионах с наибольшим уровнем коррупции», — высказался он.
Сегодняшняя оценка основана на количестве выявленных фактов взяток в том или ином министерстве, добавил Токаев.
«Оценка должна формироваться исходя из принимаемых мер по профилактике, минимизации рисков коррупции и устранению барьеров при получении госуслуг. Начальник не должен скрывать нарушения законодательства со стороны сотрудников. Каждый аким должен отвечать не только за потраченные средства, но и правильное планирование по распределению. Поэтому на каждого руководителя возлагается ответственность. Поручаю генеральной прокуратуре подготовить такую систему оценки», — добавил глава страны.
Он подчеркнул, что «надо прекратить нецелесообразно вмешиваться в работу государственных органов, нужно четко разделять коррупцию и ошибки в управлении».
В совещании приняли участие руководители центральных государственных органов и акимы областей.
НУР-СУЛТАН, 19 авг — Sputnik
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 19.08.2020 в 16:46:19 # 761057
Хоть все эти прописные истины госуправления знает каждый заурядный титусянин, но на бюрократическом языке звучит красиво.
нИГИЛизм пройдёт?
ЗЫ. прошло. А почему нДАИШизм?
Если сократить в несколько раз чиновников ведь сколько денег сэкономим, КПД их равно нулю....да и президент нам по большому счету не нужен...зачем он сырьевой стране? Может потом, когда в тридцатку войдём........
Ну вот представьте, протестующие будут снимать обувь чтобы встать на лавочку. Или убирать мусор за собой. Ага, щас. Это же детский сад какой-то.
Даже белорусский ОМОН в части жестокости просто милые котятки в сравнении с ментами в Жанаозене 2011г.
Не дай Бог, конечно.