 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Токаев сказал, что приводит к нарастанию у казахстанцев протестных настроений
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 19 Августа 2020 в 16:25:47
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре и Антикоррупционной службе сообщать о пассивных руководителях без антикоррупционных инициатив.

«Сегодня мы наблюдаем такие тенденции, когда государственные служащие не проявляют инициативу, размывают ответственность, создают излишнюю волокиту. Наглядно такая ситуация проявилась во время пандемии. Поручаю Генеральной прокуратуре и Антикоррупционной службе в полугодовых отчетах информировать меня о пассивных руководителях, не имеющих достойных антикоррупционных инициатив», — сказал президент на совещании по вопросам борьбы с коррупцией.

Это касается и местных исполнительных органов, отметил он.

При этом «активная борьба с коррупцией не должна превращаться в кампанейщину и охоту на ведьм», добавил он.

«Ни в коей мере не должна отражаться на качестве работы ответственных и законопослушных государственных служащих. По моему поручению сейчас исключена возможность осуждения только на показаниях сообщников, вводится уголовная ответственность за провокацию преступлений. Эти нормы позволят пресекать произвол со стороны правоохранительных органов», — напомнил глава страны.

В орбиту уголовного процесса не должны вовлекаться честные, не боящиеся брать на себя ответственность чиновники, продолжил он. Госаппарат, по его мнению, не должен бояться принимать решения.

«Бездействие в борьбе с коррупцией приводит к нарастанию у граждан протестных настроений и правового нДАИШизма. Не может быть случайным совпадением то, что криминальные проявления массового характера происходят, как правило, в регионах с наибольшим уровнем коррупции», — высказался он.

Сегодняшняя оценка основана на количестве выявленных фактов взяток в том или ином министерстве, добавил Токаев.

«Оценка должна формироваться исходя из принимаемых мер по профилактике, минимизации рисков коррупции и устранению барьеров при получении госуслуг. Начальник не должен скрывать нарушения законодательства со стороны сотрудников. Каждый аким должен отвечать не только за потраченные средства, но и правильное планирование по распределению. Поэтому на каждого руководителя возлагается ответственность. Поручаю генеральной прокуратуре подготовить такую систему оценки», — добавил глава страны.

Он подчеркнул, что «надо прекратить нецелесообразно вмешиваться в работу государственных органов, нужно четко разделять коррупцию и ошибки в управлении».

В совещании приняли участие руководители центральных государственных органов и акимы областей.

НУР-СУЛТАН, 19 авг — Sputnik
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пастафариан 19.08.2020 в 16:46:19   # 761057
Давайте сперва решим первое возмущение: где мелочь, разменная монета.
поощрить | покарать
  walker 19.08.2020 в 16:52:39   # 761058
Красивый у Токаева канцелярит. Читаешь и любуешься.
Хоть все эти прописные истины госуправления знает каждый заурядный титусянин, но на бюрократическом языке звучит красиво.
нИГИЛизм пройдёт?
ЗЫ. прошло. А почему нДАИШизм?
поощрить | покарать
  Nelegal 19.08.2020 в 17:20:19   # 761062
Дыра в кармане и угнетение. Вот и ответ! Развел тут повесть))
поощрить | покарать
  Zoggyla 19.08.2020 в 17:23:07   # 761064
Это во всем мире нарастают протесты, что очень наруку глобалистам. Естественное регулирование населения в сторону уменьшения. Программа глобалистов в действии Билли потирает потные ладони)
поощрить | покарать
  Денис222 19.08.2020 в 17:36:59   # 761069
Везде родственник, брат, сват, личинки...все друг друга покрывают...теперь это упущенное время...толку болтать, всех в отставку.
Если сократить в несколько раз чиновников ведь сколько денег сэкономим, КПД их равно нулю....да и президент нам по большому счету не нужен...зачем он сырьевой стране? Может потом, когда в тридцатку войдём........
поощрить (1) | покарать
  walker 19.08.2020 в 17:40:51   # 761071
Если перегреть выше критической точки, то Казахстанские протесты - это нечто.
Ну вот представьте, протестующие будут снимать обувь чтобы встать на лавочку. Или убирать мусор за собой. Ага, щас. Это же детский сад какой-то.
Даже белорусский ОМОН в части жестокости просто милые котятки в сравнении с ментами в Жанаозене 2011г.
Не дай Бог, конечно.
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь