Токаев поручил установить запрет на УДО для коррупционеров

Если бороться с коррупцией как следствием, эта самая борьба может продолжаться бесконечно.Надо выявлять причины возникновения коррупции и искоренять именно причины.Вот, к примеру, есть такие службы, которые блюдут исполнение законов «низзя». Они уже по сути заточены на коррупцию. Периодически работников таких служб ловят с поличным на радость плебсу. А сколько продолжают работать, отстегивая долю своей крыше в виде антикора?Предположим, один закон «низзя» аккуратно переработали и сделали закон «мона». А на что тогда антикор будет жить? Зачем он вообще туда устраивался?Утрированно и упрощенно, но научный реферат на эту тему тут писать и не собирался.