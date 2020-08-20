Токаев поручил установить запрет на УДО для коррупционеров

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danilov 20 Августа 2020 в 09:04:27
Комментарии, по рейтингу, по дате
Кто опаснее для общества - специалист акимата, получивший от «хорошего» человека бакшиш в сто тыщ за выделенный земельный участок или хулиган, не дающий прохода кварталу, избивший до полусмерти и изуродовавший девушку за то что не дала?
У чинайцев вон смертная казнь не пугает.
Не надо отходить на свой особый путь. Давно все придумано и эффективно работает.
В Южной Корее редкий президент не сел по коррупционной статье и это же не говорит о том, что у них все коррумпировано, а у нас все окей.
Цитата: walker от 20.08.2020 03:48:50
Довольно популистское решение.
Кто опаснее для общества - специалист акимата, получивший от «хорошего» человека бакшиш в сто тыщ за выделенный земельный участок или хулиган, не дающий прохода кварталу, избивший до полусмерти и изуродовавший девушку за то что не дала?
У чинайцев вон смертная казнь не пугает.
Не надо отходить на свой особый путь. Давно все придумано и эффективно работает.
В Южной Корее редкий президент не сел по коррупционной статье и это же не говорит о том, что у них все коррумпировано, а у нас все окей.
Довольно популистское решение.
Кто опаснее для общества - специалист акимата, получивший от «хорошего» человека бакшиш в сто тыщ за выделенный земельный участок или хулиган, не дающий прохода кварталу, избивший до полусмерти и изуродовавший девушку за то что не дала?
У чинайцев вон смертная казнь не пугает.
Не надо отходить на свой особый путь. Давно все придумано и эффективно работает.
В Южной Корее редкий президент не сел по коррупционной статье и это же не говорит о том, что у них все коррумпировано, а у нас все окей.
поручить, это пока не значить что установить )))
практика показывает, что коррупция в Азии ( да наверное и не только в Азии) есть и всегда будет)))
Главное - это ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОВ, а вернее законодательное право- ДЛЯ ВСЕХ ОДНО ( без всяких отклонений) ))))
философ скинул новость))
19 августа 2020 года
Релиз Костанайского областного суда по итогам рассмотрения ходатайства Муслима Ундаганова об условно-досрочном освобождении.
Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Западно-Казахстанской области от 1 августа 2014 года Ундаганов был осужден за присвоение бюджетных средств в составе преступной группы к 9 годам 9 месяцам лишения свободы.
Отбыв 7 лет 3 месяца лишения свободы, то есть предусмотренные законом 2/3 срока, обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении.
Постановлением суда № 2 города Костаная от 8 июля 2020 года ходатайство было удовлетворено.
13 августа 2020 года апелляционная инстанция оставила постановление суда без изменения.
Основанием для принятия этих решений послужила информация, представленная государственным судебным исполнителем Департамента юстиции Западно-Казахстанской области за № 8-4204 от 29 мая 2020 года, согласно которой Ундагановым полностью погашена взысканная с него доля по приговору суда в размере 51 837 006 тенге.
Эти обстоятельства наряду с наличием у осужденного поощрений явились основанием для УДО.
После вынесения судебных постановлений прокуратурой проведена проверка, установлено, что информация судебного исполнителя не соответствует действительности.
На сегодняшний день причиненный ущерб в полном объеме не погашен. Остаток суммы составляет 67 415 646 тенге. Взыскание с осужденных было произведено в солидарном порядке. Таким образом, судебный исполнитель ввела судебные органы в заблуждение, о чем стало известно после завершения судебного процесса.
Данные обстоятельства по закону являются основанием для пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда от 19 августа 2020 года состоявшиеся судебные акты отменены по вновь открывшимся обстоятельствам.
В удовлетворении ходатайства Ундаганова об УДО отказано.
Отдельно необходимо отметить, что 18 августа т.г. прокуратурой в отношении государственного судебного исполнителя по факту выдачи вышеуказанного письма начато досудебное расследование по ст. 361 УК.
Муслим Ундаганов - экс-руководитель управления физической культуры и спорта ЗКО.
экс-главу облспорта изначально приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он был обвинен в создании преступной группы и хищении бюджетных средств. В последующем срок наказания был снижен до 9 лет.
Бывший руководитель Муслим Ундаганов отбывал срок в учреждении максимальной безопасности 161/2 КУИС МВД РК.
14 ноября 2019 года в YouTube распространилось видео, которое предположительно было снято в учреждении УК-161/2 города Костанай. На кадрах можно было увидеть четверых мужчин, которые сидели в комфортабельной комнате с большим телевизором и якобы ели бешбармак и пили алкогольные напитки (автор видео утверждает, что пили они виски). Один из мужчин был похож на экс-руководителя управления физической культуры и спорта ЗКО Муслима Ундаганова.
)))))))))))
Надо выявлять причины возникновения коррупции и искоренять именно причины.
Вот, к примеру, есть такие службы, которые блюдут исполнение законов «низзя». Они уже по сути заточены на коррупцию. Периодически работников таких служб ловят с поличным на радость плебсу. А сколько продолжают работать, отстегивая долю своей крыше в виде антикора?
Предположим, один закон «низзя» аккуратно переработали и сделали закон «мона». А на что тогда антикор будет жить? Зачем он вообще туда устраивался?
Утрированно и упрощенно, но научный реферат на эту тему тут писать и не собирался.
Август 20, 2020
244 случая заражения коронавирусом за сутки, наибольшее количество – в Нур-Султане
Общее количество заболевших по Казахстану – 103 815. Это те случаи, когда диагноз подтвержден ПЦР-тестами.
Министерство здравоохранения сообщает, что 110 человек, у которых за сутки выявили, коронавирус, никаких симптомов заболевания не ощущали.
Больше всех зараженных за сутки выявили в Нур-Султане – 38 человек, в Восточно- Казахстанской области – 27, в Алматы – 24.
В Шымкенте не выявили ни одного случая заражения.
В Шымкенте – 0
))))))
Цитата: walker от 20.08.2020 04:50:34
Если бороться с коррупцией как следствием, эта самая борьба может продолжаться бесконечно.
Надо выявлять причины возникновения коррупции и искоренять именно причины.
Вот, к примеру, есть такие службы, которые блюдут исполнение законов «низзя». Они уже по сути заточены на коррупцию. Периодически работников таких служб ловят с поличным на радость плебсу. А сколько продолжают работать, отстегивая долю своей крыше в виде антикора?
Предположим, один закон «низзя» аккуратно переработали и сделали закон «мона». А на что тогда антикор будет жить? Зачем он вообще туда устраивался?
Утрированно и упрощенно, но научный реферат на эту тему тут писать и не собирался.
Если бороться с коррупцией как следствием, эта самая борьба может продолжаться бесконечно.
Надо выявлять причины возникновения коррупции и искоренять именно причины.
Вот, к примеру, есть такие службы, которые блюдут исполнение законов «низзя». Они уже по сути заточены на коррупцию. Периодически работников таких служб ловят с поличным на радость плебсу. А сколько продолжают работать, отстегивая долю своей крыше в виде антикора?
Предположим, один закон «низзя» аккуратно переработали и сделали закон «мона». А на что тогда антикор будет жить? Зачем он вообще туда устраивался?
Утрированно и упрощенно, но научный реферат на эту тему тут писать и не собирался.
про коррупцию сказано пересказано )))
вот смотри ФАКТОРЫ
Правовые
Слабость закона, отсутствие ясной законодательной базы и слишком частое изменение экономического законодательства, несоблюдение норм международного права, неадекватные меры наказания за коррупционные сделки, возможность влияния на судебные решения, наличие норм, позволяющих субъективную трактовку нормативных актов
Фундаментальные
Несовершенство экономических институтов и экономической политики; несовершенство системы принятия политических решений, неразвитость конкуренции, чрезмерное государственное вмешательство в экономику, монополизация отдельных секторов экономики, контроль государства над ресурсной базой, низкий уровень развития гражданского общества, неэффективность судебной системы,
Культурно-исторические
Сложившаяся система норм бюрократического поведения; массовая культура, формирующая снисходительное отношение к коррупции; особенности исторического развития; придание малого значения понятиям честности и чести
Клановые структуры, традиции непотизма, эксплуатация «дружеских связей», блат, традиция «дарения» подарков-взяток, низкий уровень грамотности и образования
Организационно-экономические
Слабость системы контроля над распределением государственными (в особенности — природными) ресурсами, трудности управления большой территорией, громоздкий и неэффективный бюрократический аппарат, относительно низкая оплата труда служащих, дискриминация в доступе к инфраструктурным сетям, жесткий торговый протекционизм (тарифные и нетарифные барьеры), прочие формы дискриминации
Информационные
Непрозрачность государственного механизма, информационная асимметрия, отсутствие реальной свободы слова и печати, наличие оффшорных зон, отсутствие исследований проблемы коррупции
но минимизировать( а по возможности свести к нулю) воздействие этих факторов на нашу реальную жизнь - это и есть борьба с коррупцией ))
Чаще наблюдается, что антикор просто инструмент передела сфер влияния больших людей. И хорошо, если я ошибаюсь.
Бытовая коррупция в этом плане безобиднее, т.к. Деньги перетекают из одних карманов в другие, но крутятся внутри страны. От этого государство не беднеет. Но в социальном плане есть определённые риски.
Разворачиваемая кампания типа нулевой терпимости направлена на противостояние к безобидной бытовой коррупции, побочно повышая социальное напряжение.
Какое из двух зол выбирают народ и находящиеся в верхней ступени иерархии коррупционеры?
Ответ очевиден.
Цитата: troll от 20.08.2020 06:38:46
и смысл? если идет замена статей на более мягкие и светит коррупционеру не 10 лет , а 3-4. доходит до абсурда, когда прокурор просит об освобождении подсудимого. в конце концов про амнистию не упомянули.
и смысл? если идет замена статей на более мягкие и светит коррупционеру не 10 лет , а 3-4. доходит до абсурда, когда прокурор просит об освобождении подсудимого. в конце концов про амнистию не упомянули.
Смысл в том, что плебс, который тут кричит «на кол коррупционеров!» хоть немного удовлетворится, а может даже и уверует в то, что так у нас победят коррупцию.
Беда в том, что сука каждый третий