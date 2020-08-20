Совбез объяснил охрану трубоукладчика для Nord Stream 2 боевыми кораблями

Он рассказал, что корабли Военно-морского флота обеспечивали безопасный переход трубоукладочного судна «Академик Черский» и судов снабжения «Остап Шеремета» и «Иван Осипенко», которые участвуют в строительстве «Северного потока-2», из Владивостока в Калининград.