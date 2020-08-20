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Политика
Совбез объяснил охрану трубоукладчика для Nord Stream 2 боевыми кораблями
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danilov 20 Августа 2020 в 09:12:41
Замглавы Совбеза России Михаил Попов сообщил, что сопровождение трубоукладочного судна и двух судов снабжения кораблями Военно-морского флота было необходимо из-за возможных провокаций со стороны других государств

Россия задействовала боевые корабли для охраны судов, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2), из-за возможных провокаций со стороны других стран. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов, передает «Интерфакс».

Он рассказал, что корабли Военно-морского флота обеспечивали безопасный переход трубоукладочного судна «Академик Черский» и судов снабжения «Остап Шеремета» и «Иван Осипенко», которые участвуют в строительстве «Северного потока-2», из Владивостока в Калининград.

«Эта мера была обусловлена рисками провокационных действий со стороны отдельных государств», — отметил Попов.

https://www.rbc.ru/politics/19/08/2020/5f3cdd579a794740e8b17afa
Комментарии, по рейтингу, по дате
  PHATik 20.08.2020 в 15:00:05   # 761207
Навальный в коме
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  GoodZone 20.08.2020 в 15:14:00   # 761208
Цитата: PHATik от 20.08.2020 09:00:05
Навальный в коме

Ледоруб?
На сколько мне известно, он позавчера в Томске был...
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  troll 20.08.2020 в 15:26:30   # 761210
Quote:
Он рассказал, что корабли Военно-морского флота обеспечивали безопасный переход трубоукладочного судна «Академик Черский» и судов снабжения «Остап Шеремета» и «Иван Осипенко», которые участвуют в строительстве «Северного потока-2», из Владивостока в Калининград.

а я думал через балтику в германию, а тут аж из владика тянут.
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