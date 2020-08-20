Совбез объяснил охрану трубоукладчика для Nord Stream 2 боевыми кораблями

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danilov 20 Августа 2020 в 09:12:41
Россия задействовала боевые корабли для охраны судов, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2), из-за возможных провокаций со стороны других стран. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов, передает «Интерфакс».
Он рассказал, что корабли Военно-морского флота обеспечивали безопасный переход трубоукладочного судна «Академик Черский» и судов снабжения «Остап Шеремета» и «Иван Осипенко», которые участвуют в строительстве «Северного потока-2», из Владивостока в Калининград.
«Эта мера была обусловлена рисками провокационных действий со стороны отдельных государств», — отметил Попов.
https://www.rbc.ru/politics/19/08/2020/5f3cdd579a794740e8b17afa
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Цитата: PHATik от 20.08.2020 09:00:05
Навальный в коме
Навальный в коме
Ледоруб?
На сколько мне известно, он позавчера в Томске был...
Он рассказал, что корабли Военно-морского флота обеспечивали безопасный переход трубоукладочного судна «Академик Черский» и судов снабжения «Остап Шеремета» и «Иван Осипенко», которые участвуют в строительстве «Северного потока-2», из Владивостока в Калининград.
а я думал через балтику в германию, а тут аж из владика тянут.