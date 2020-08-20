Алексей Навальный в реанимации в тяжёлом состоянии

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danilov 20 Августа 2020 в 15:31:53
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: GoodZone от 20.08.2020 10:14:31
Не дай бог коньки отбросит, "демократическая вонь" поднимется, "жертва рЫжЫма, борцун за все хорошее против всего плохого"... и виновный уже назначен...
Не дай бог коньки отбросит, "демократическая вонь" поднимется, "жертва рЫжЫма, борцун за все хорошее против всего плохого"... и виновный уже назначен...
смешной,)))))))
иди свечку за здравие поставь )))))
вот даже научу как )))))
Ставить свечи за здравие можно перед любыми иконами и мощами, но считается, что особенно помогают в вопросах здоровья те святые, которые сами занимались целительством: святой великомученик Пантелеимон, святые Косма и Дамиан, святитель Лука Крымский. Кроме того, часто молятся о здравии блаженной Матроне Московской, святому Иоанну Кронштадтскому и, конечно, святому угоднику Божию Николаю. Отдельно стоит упомянуть иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша», молитвы перед которой помогают излечиться от наркотической и алкогольной зависимости, и «Троеручица», которой также ставят свечки о здравии.
Однако стоит помнить, что какой-либо «профессиональной» специализации у святых нет, поэтому молиться можно всем и о любых нуждах.
)))))))
Цитата: GoodZone от 20.08.2020 10:14:31
Не дай бог коньки отбросит, "демократическая вонь" поднимется, "жертва рЫжЫма, борцун за все хорошее против всего плохого"... и виновный уже назначен...
Не дай бог коньки отбросит, "демократическая вонь" поднимется, "жертва рЫжЫма, борцун за все хорошее против всего плохого"... и виновный уже назначен...
да и ещё куратор местной помойки, ГЛАВНОЕ НЕ ЗАБУДЬ )))))
Свечи, которые вы ставите в храме, должны быть обязательно приобретены в свечной лавке, поскольку там они надлежащим образом освящены. Зажигать свечки полагается от других, уже горящих. Для этого поднесите фитиль к огню и дождитесь пока тот загорится, после чего немного оплавьте противоположный кончик, чтобы свечка плотнее держалась в подсвечнике. Если в нем много свободных мест, старайтесь ставить свечку ближе к середине, чтобы другие люди потом не тянулись через огонь, обжигая руки и подпаливая себе рукава. Зажигать свечу с помощью спичек или зажигалки не стоит, так же как не следует пользоваться для этого огнем горящей посреди подсвечника лампады — капнувший воск может случайно загасить ее.
Перед тем, как ставить свечу, вознесите молитву Господу и святым, осените себя крестным знамением и поклонитесь.
Если вы пришли на службу, ставить свечи лучше либо до ее начала, либо уже после, чтобы в то время, как все замерли, внимая словам священников и хора, не ходить по храму. Но это опять же не жесткое предписание, а просто правило хорошего тона.
Стоять с зажженной свечкой в руках допускается только на определенных службах, например, в ходе панихиды. В остальных же ситуациях свечу нужно ставить у икон или святых мощей.
)))))
Цитата: DITRX от 20.08.2020 10:53:18
портфил почему я все время читаю твой ник как педофил
портфил почему я все время читаю твой ник как педофил
Этот говнамет достал админы можно его забанить
Цитата: dober66 от 20.08.2020 11:03:11
Этот говнамет достал админы можно его забанить
Цитата: DITRX от 20.08.2020 10:53:18
портфил почему я все время читаю твой ник как педофил
портфил почему я все время читаю твой ник как педофил
Этот говнамет достал админы можно его забанить
Это как Пашкет.
Цитата: портфил от 20.08.2020 10:22:22
смешной,)))))))
иди свечку за здравие поставь )))))
вот даже научу как )))))
смешной,)))))))
иди свечку за здравие поставь )))))
вот даже научу как )))))
Так в свечках разбираетесь, особенно "за здравие", очень вы мне напомнили мужика из анекдота:
Мужику от геморроя доктор прописал свечи.
Проходит месяц, мужик приходит на прием к тому же доктору.
- Доктор, я уже 3 пачки свечей принял, а эффекта никакого!
- А Вы, что, их едите???
- Нет, б**, в жопу засовываю!
Дай бог вам здоровья с вашим кумиром!!!
И спасибо за повышение, с простого "ватника" до "куратора местной помойки" - круто!
Цитата: GoodZone от 20.08.2020 11:31:15
[quote name=портфил link=previd=111446#761219 date=1597918942]
смешной,)))))))
иди свечку за здравие поставь )))))
вот даже научу как )))))
[quote name=портфил link=previd=111446#761219 date=1597918942]
смешной,)))))))
иди свечку за здравие поставь )))))
вот даже научу как )))))
Так в свечках разбираетесь, особенно "за здравие", очень вы мне напомнили мужика из анекдота:
[i]Мужику от геморроя доктор прописал свечи.
Проходит месяц, мужик приходит на прием к тому же доктору.
- Доктор, я уже 3 пачки свечей принял, а эффекта никакого!
- А Вы, что, их едите???
- Нет, б**, в жопу засовываю!
точно, только что больше напоминает, свечку или жопу?