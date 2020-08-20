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Политика
Меркель заявила о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии извне
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danilov 20 Августа 2020 в 15:38:25
БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне не должно быть, заявила на брифинге по итогам онлайн-встречи глав государств и правительств стран ЕС канцлер Германии Ангела Меркель.

"Белоруссия должна самостоятельно обрести свой путь, это должно произойти посредством диалога внутри страны, вмешательства извне быть не должно", - сказала Меркель, добавив, что "нет сомнений в том, что выборы в Белоруссии были нечестными и несправедливыми".

По словам канцлера, лидеры ЕС осудили насилие в отношении мирных демонстрантов в Белоруссии, "аресты тысяч белорусов" и "призвали режим (президента Белоруссии Александра) Лукашенко прекратить применять силу, свобода слова и собраний должны быть гарантированы". Она добавила, что все заключенные "должны быть освобождены без условий", и "мы выступаем за национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии", возможно, при участии ОБСЕ.

Ангела Меркель подчеркнула, что Германия выступает за то, чтобы белорусы сами нашли путь выхода из кризиса, и против военного вмешательства в ситуацию извне.

"Мы ведем с Россией переговоры о том, чтобы не допустить этого. Глава МИД России (Сергей) Лавров сегодня также сделал заявление по этому вопросу. Россия и Белоруссия связаны очень тесными соглашениями, и, тем не менее, мы явно указали, что военное вмешательство со стороны России могло бы крайне осложнить ситуацию", - сказала она на брифинге после саммита лидеров ЕС по Белоруссии.

"Поэтому я также выступаю за то, чтобы Белоруссия сама нашла свой путь. Большая часть оппозиции (в Белоруссии) не выступает против России, это нужно понимать, она выступает против практики президента Лукашенко", - добавила Меркель.
https://ria.ru/20200819/1575993888.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 20.08.2020 в 16:59:18   # 761223
Бабушка сказала, что масло должно быть масляным, а экономика - экономной. Они не устали повторять одни и те же лживые банальности?
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  stasik02 20.08.2020 в 17:21:26   # 761228
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  stasik02 20.08.2020 в 17:23:57   # 761229
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  stasik02 20.08.2020 в 17:28:38   # 761230
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  stasik02 20.08.2020 в 17:28:51   # 761231
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  GoodZone 20.08.2020 в 17:45:54   # 761233
stasik02 20.08.2020 в 17:28:51 # 761231
Есть такой мультик советский "Горшочек каши" - там волшебные слова были запускающие и останавливающие процесс... применительно к stasik02 - "stasik02горшочек не вари"...
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