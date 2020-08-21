Если кто сомневался, кто стоит за переворотом в Мали

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danilov 21 Августа 2020 в 08:58:18
Синий плакат - "Россия = Надежда Мали. Путин = Решение"
Белый плакат - "Остановить французское вмешательство в Мали"
Остальные лозунги уже исполнены - премьер Бубу Сиссе и президент Ибрагим Кейта (IBK) отстранены от власти путчистами.
PS
Один из путчистов, полковник Садио Камара, БЫЛ НА УЧЕНИЯХ В РОССИИ И вернулся незадолго до событий.
В Мали есть уран.
Малийский переворот 1991 года возглавлял рязанский десантник Амаду Туре, выпускник РВВДКУ (выпуск 1976 года).
Комментарии, по рейтингу, по дате
В Сирии уничтожили российского генерал-майора.
Российский генерал-майор погиб в Сирии, еще двое военных получили ранения, заявили в Минобороны РФ во вторник вечером, не называя имени погибшего.
В Сирии на пути автоколонны РФ сработало самодельное взрывное устройство, уничтожило военного советника. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.
Как отмечается, при подрыве получили ранения трое российских военнослужащих. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений умер старший военный советник в звании генерал-майор.
Сообщается, что инцидент произошел во время возвращения российской автоколонны после проведения "гуманитарной акции" в 15 км от нефтяных вышек Дейр эз-Зора – на обочине по ходу движения автомобилей сработало самодельное взрывное устройство.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, а Минобороны выразило готовность оказать поддержку семье погибшего, который был посмертно представлен к госнаграде.
Ряд российских военных телеграм-каналов утверждает, что в Сирии погиб генерал-майор Вячеслав Гладких, который занимал должность замкомандующего 36-й армией. По данным СМИ, Гладких получил звание генерал-майора в декабре 2016 года и вскоре был отправлен в Сирию в качестве военного советника при армии САР.
Последний случай гибели столь высокопоставленного российского военного в Сирии произошел в 2017 году, когда близ Дейр-эз-Зора погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов.
16 июня сообщалось, что в Сирии подорвался российский бронетранспортер. Как отмечало тогда Минобороны, взрыв устроили боевики на трассе М-4 в сирийском Идлибе, никто из военнослужащих не пострадал.
В последнее время ситуация в Сирии резко обострилась. Так, 17 августа турецкая машина сопровождения подорвалась на боеприпасе во время патрулирования с российскими военнослужащими. В тот же день после отказа сирийских военных пропустить американский патруль у города Камышлы на северо-востоке страны авиация США нанесла удар по позициям ВС САР.
Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок в эфире НСН назвал положение, в котором оказались ВКС России в Сирии, щекотливым.
«Положение для ВКС России достаточно щекотливое. С одной стороны – надо защищать своего союзника, а с другой – в наши планы не входит вооружённое противоборство с США. Поэтому и принимаются всевозможные меры, чтобы этого не произошло – прямые линии связи и координация военных», - рассказал он.
https://nsn.fm/army-and-weapons/rossiiskogo-generala-ubili-v-sirii-kto-on-i-chto-teper-budet
https://iz.ru/1049783/2020-08-18/v-sirii-pogib-rossiiskii-general-maior
В Белоруссии высадился десант российских пропагандистов
Бастующих журналистов государственной Белтелерадиокомпании, по всей видимости, сменили их российские коллеги. Об этом заявила режиссер телекомпании Анна Мартиновская, передает белорусское издание TUT.BY. По ее словам, здание телецентра оцеплено милицией, ей самой попасть в редакцию не удалось.
Мартиновская рассказала, что новым сотрудникам будут платить по 5000 белорусских рублей (около 150.000 российских рублей — порядка 2000 долларов), а также предоставят соцпакет. Она добавила, что зарплата местных специалистов значительно ниже.
О том, что в Белоруссии высадился десант "квалифицированных кадров из России", сообщает также другое местное издание — "Наша нiва". По его информации, "в стенах компании появились новые незнакомые люди". Вероятно, бастующих белорусских журналистов заменили сотрудниками российского пропагандистского телеканала Russia Today. Ранее такую возможность допустила главный редактор канала Маргарита Симоньян.
Сотрудники Белтелерадиокомпании объявили забастовку 17 августа. Они потребовали признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу Центризбиркома республики Лидию Ермошину и освободить политзаключенных. Среди требований, кроме прочего, значилась отмена цензуры.
В Мали произошел пятый за полвека государственный переворот.
Президента Мали вынудили уйти в отставку
После военного мятежа президент Мали и премьер-министр были арестованы. Оппозиция считает, что речь идет о народном восстании.
Прошедшей ночью президент Мали объявил о своей отставке. Его заявление показали в эфире национального телевидения. Ранее президент и члены правительства Мали были задержаны в ходе военного переворота. Его организовала группа высокопоставленных офицеров.
Это уже пятый государственный переворот в Мали за полвека, и каждый раз во главе путча стоят военные. И это при том, что с момента обретения независимости от Франции у Мали было шесть президентов. То есть здесь к такому способу обеспечения сменяемости власти давно привыкли. Кстати, предыдущий переворот произошел всего восемь лет назад.
Военным потребовалось менее суток, активные действия начались накануне утром. Уже ночью президент Мали в эфире государственного ТВ согласился уйти в отставку:
Восстание началось на военной базе Кати в 15 километрах от Бамако. Заблокировав основные КПП, малийские военнослужащие отправились в столицу искать сторонников неугодного президента и призывать их отказаться от его поддержки.
К середине дня под домашний арест были взяты глава Генштаба, командующий Национальной гвардии и руководители ряда ключевых ведомств. Военные также оцепили ключевые объекты столицы, взяли под контроль государственное телевидение. К вечеру стало понятно, что путчисты арестовали главу государства. Появилась информация, что в ходе переворота пять человек погибли.
Кстати, лидеры переворота мало кому известные военные: два полковника Камаро и Дьо и один бригадный генерал Дембеле. Армия и нацгвардия поддержали офицеров практически в полном составе.
При этом Турции на руку переворот, Анкара активно конкурирует с Парижем в Северной и Центральной Африке. И даже если спецслужбы Турции не имеют отношения к путчу, то уж наверняка воспользуются свержением президента. Соседние государства уже закрыли свои границы. Там опасаются обострения.
Оппозиционное "Движение 5 июня - Объединение патриотических сил", участвующее в протесте против правительства, считает происходящее в стране не военным мятежом, а народным восстанием. Протесты в западноафриканской стране начались в марте 2020 года. Поводом для этого послужило решение Конституционного суда об отмене в ряде избирательных участков результатов голосования на парламентских выборах. В результате этой акции партия Кейты смогла сохранить большинство в парламенте.
В июне и июле протесты в Мали стали массовыми. Демонстранты, протестовавшие против обнищания населения, роста коррупции и активизации действий экстремистских группировок, требовали отставки президента и правительства. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ, акции сопровождались столкновениями жителей и силовиков.
https://www.dw.com/ru/prezidenta-mali-vynudili-ujti-v-otstavku/a-54616925
https://www.vesti.ru/article/2445542
Почему на улице народ?
Не волнуйтесь попусту,
Просто рано поутру
В стране произошёл переворот
Очередной
Цитата: Zoggyla от 21.08.2020 12:22:08
Осталось вспомнить про швейцарский империализм и продвижение его интересов в Северной Корее.
Осталось вспомнить про швейцарский империализм и продвижение его интересов в Северной Корее.
ну, швейцарцы живут глубоко в шахтах и добывают золото, серебро, евро, франки( опять франки), доллары, им весь этот империализм по нейтралитету.
KapitanNemo 21.08.2020 в 19:24:04 # 761368
Цитата: KapitanNemo от 21.08.2020 13:24:04Ваш лозунг подозрителен!
Allez les bleus!
Allez les bleus!
Чёрная, белая, красная.
Протесты и контрпротесты в Болгарии https://ru.euronews.com/2020/08/19/bulgaria-protestQuote:
19/08/2020
На 42-й день антиправительственных протестов в столице Болгарии остаются заблокированными три ключевых перекрестка. Несмотря на сильный дождь, в результате которого были повреждены некоторые палатки, демонстранты заявили, что не уйдут. Во вторник вечером протестующие забросали помидорами и куриными яйцами здание Министерства внутренних дел. Акция началась вечером в районе, где находятся администрация президента, здание правительства и Народного собрания. Полиция в происходящее не вмешивалась.
В Софии и других городах протестующие требуют отставки правительства и генерального прокурора страны Ивана Гешева, а также реформы судебной системы.
Между тем, контрпротесты прошли после того, как накануне вечером манифестанты напали на женщину с двумя маленькими детьми, которая на своей машине пыталась прорваться через толпу протестующих возле посольства Румынии.
"Я не могу терпеть, когда болгарских матерей терроризируют и избивают на глазах у их детей. Это должно прекратиться здесь и сейчас", - считает этот манифестант.
"Что эти люди делают на улице? Почему они препятствуют моему конституционному праву на свободное передвижение? Что они там делают?", - возмущается этот мужчина.
На прошлой неделе с идеей изменения конституции выступил лидер правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и премьер-министр страны Бойко Борисов. Его призыв "перезапустить государство" был единодушно отвергнут его политическими противниками, включая президента Румена Радева....
19/08/2020
На 42-й день антиправительственных протестов в столице Болгарии остаются заблокированными три ключевых перекрестка. Несмотря на сильный дождь, в результате которого были повреждены некоторые палатки, демонстранты заявили, что не уйдут. Во вторник вечером протестующие забросали помидорами и куриными яйцами здание Министерства внутренних дел. Акция началась вечером в районе, где находятся администрация президента, здание правительства и Народного собрания. Полиция в происходящее не вмешивалась.
В Софии и других городах протестующие требуют отставки правительства и генерального прокурора страны Ивана Гешева, а также реформы судебной системы.
Между тем, контрпротесты прошли после того, как накануне вечером манифестанты напали на женщину с двумя маленькими детьми, которая на своей машине пыталась прорваться через толпу протестующих возле посольства Румынии.
"Я не могу терпеть, когда болгарских матерей терроризируют и избивают на глазах у их детей. Это должно прекратиться здесь и сейчас", - считает этот манифестант.
"Что эти люди делают на улице? Почему они препятствуют моему конституционному праву на свободное передвижение? Что они там делают?", - возмущается этот мужчина.
На прошлой неделе с идеей изменения конституции выступил лидер правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и премьер-министр страны Бойко Борисов. Его призыв "перезапустить государство" был единодушно отвергнут его политическими противниками, включая президента Румена Радева....
Болгария: премьер заявляет, что готов уйти в отставку, но протесты не прекращаются https://ru.euronews.com/2020/08/06/bulgaria-protests-wed
06/08/2020
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06/08/2020
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Обнаружит ли в этом случае Зубоскал признаки "ватности"?