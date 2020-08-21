 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 21 Августа 2020 в 10:00:07
Франция готова оказать поддержку основателю ФБК Алексею Навальному, включая предоставление убежища, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Sputnik France.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в Соединенных Штатах следят за сообщениями о госпитализации Навального.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 21.08.2020 в 10:24:30   # 761293
Помнится Али Феруз гомик-"журналист" свалил в Германию кажется, потом плакался, как там ему плохо, какой он невостребованный и никому не нужный... Помнится Павленский "художник", уж не буду о его творчестве, свалил в "свободную" Францию - тоже все печально закончилось...
Это я к чему? А к тому, КОМУ НАХ** НУЖЕН ЭТОТ БОРЦУН за демократию ТАМ? Все эти ведомые товариСщи в России "приверженцам демократии" нужны, чтобы внутри ее расшатывать, а за ее пределами они стремительно обесцениваются и превращаются в обычных гомиков, ассоциальных элементов и прочий биологический мусор... Такова суровая правда жизни.
поощрить (7) | покарать
  Konstant 21.08.2020 в 10:30:11   # 761294
Двудомные товарищи .
поощрить | покарать (1)
  Zoggyla 21.08.2020 в 10:44:33   # 761296
Значит, если ты аппазицинер, то можно быть неосторожным, не следить за собой - не смотришь под ноги, ногу сломал - происки кремля, руки не моешь - обосрался инфекцией - коррупционеры, гады. Этак можно все подвести под происки путина и к. Блть, ну неужели люди совсем перестали мыслить и анализировать? Какой-то сюр!
поощрить (2) | покарать
  строитель 21.08.2020 в 10:47:29   # 761299
И будет Алексей на завтрак кушать парижский багет с мягким сыром запивая лотте
поощрить | покарать
  Zoggyla 21.08.2020 в 10:52:51   # 761300
Цитата: строитель от 21.08.2020 04:47:29
И будет Алексей на завтрак кушать парижский багет с мягким сыром запивая лотте
хрустеть французской булкой и вспоминать упоительные рассейские вечера, когда на тройке удалой , несясь по зассаной Ямской, он наблюдал как гимназистки спешат донаты отдавать.
поощрить (4) | покарать
  СССР 21.08.2020 в 11:07:17   # 761307
Кто нибудь может объяснить, зачем Путину отравлять Навального?

поощрить (1) | покарать
  Васяй 21.08.2020 в 11:10:05   # 761308
Организовать ему санитарный самолет,без права возвращения!Пусть с макронами светлое будущее строит.Пусть хрустит на стороне.
поощрить (2) | покарать
  Zoggyla 21.08.2020 в 11:13:06   # 761309
Короче, шерше ля фамм! Че там у него с экс и секс-подругами?)
поощрить | покарать
  Hairless 21.08.2020 в 11:28:27   # 761312
Цитата: СССР от 21.08.2020 05:07:17
Кто нибудь может объяснить, зачем Путину отравлять Навального?


Чтобы у малолетних оппортунистов г...но закипело, наверное.
Больше незачем.
В 2011 г по призыву Навального на митинг выходило 150 тысяч, в 2019 - несколько сотен. Такого лоха оппозиционного власть должна холить и лелеять.
поощрить (3) | покарать
  Ара горный 21.08.2020 в 13:31:49   # 761324
поощрить (1) | покарать
  Ара горный 21.08.2020 в 13:32:52   # 761325
поощрить (8) | покарать
  Денис222 21.08.2020 в 13:55:44   # 761330
Мало Навального...давайте ещё больше о нем...он так нам важен
поощрить | покарать
  Рамзес 21.08.2020 в 14:02:24   # 761337
Да забирайте это гуано.
поощрить | покарать
  Pole13 21.08.2020 в 14:10:09   # 761338
поощрить (2) | покарать
  МишкаНаСевер 21.08.2020 в 16:59:29   # 761357
Цитата: Zoggyla от 21.08.2020 04:44:33
Значит, если ты аппазицинер, то можно быть неосторожным, не следить за собой - не смотришь под ноги, ногу сломал - происки кремля, руки не моешь - обосрался инфекцией - коррупционеры, гады. Этак можно все подвести под происки путина и к. Блть, ну неужели люди совсем перестали мыслить и анализировать? Какой-то сюр!

Да Путин вообще заколебал в подъезде ссать и лампочки коцать!
поощрить (2) | покарать
  старик 21.08.2020 в 21:35:30   # 761386
Quote:
Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному
А что против него применяются политические репрессии? По моему наоборот его холят и нежат, хотя его место на нарах. Вот и сейчас он по моему находится под подпиской о невыезде но запросто перемещается по стране. А Франции он нужен для того чтобы чтобы продолжить сериал про Скрипалей. Как бы это не кощунственно звучало, но труп Навального и оппе и западу нужней чем сам живой. Quote:
В 2011 г по призыву Навального на митинг выходило 150 тысяч, в 2019 - несколько сотен.
исчерпал свои возможности и не стоит денег в него вложенных, потому и слили.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь