Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

Значит, если ты аппазицинер, то можно быть неосторожным, не следить за собой - не смотришь под ноги, ногу сломал - происки кремля, руки не моешь - обосрался инфекцией - коррупционеры, гады. Этак можно все подвести под происки путина и к. Блть, ну неужели люди совсем перестали мыслить и анализировать? Какой-то сюр!