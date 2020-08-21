Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 21 Августа 2020 в 10:00:07
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в Соединенных Штатах следят за сообщениями о госпитализации Навального.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Это я к чему? А к тому, КОМУ НАХ** НУЖЕН ЭТОТ БОРЦУН за демократию ТАМ? Все эти ведомые товариСщи в России "приверженцам демократии" нужны, чтобы внутри ее расшатывать, а за ее пределами они стремительно обесцениваются и превращаются в обычных гомиков, ассоциальных элементов и прочий биологический мусор... Такова суровая правда жизни.
Цитата: строитель от 21.08.2020 04:47:29хрустеть французской булкой и вспоминать упоительные рассейские вечера, когда на тройке удалой , несясь по зассаной Ямской, он наблюдал как гимназистки спешат донаты отдавать.
И будет Алексей на завтрак кушать парижский багет с мягким сыром запивая лотте
И будет Алексей на завтрак кушать парижский багет с мягким сыром запивая лотте
Цитата: СССР от 21.08.2020 05:07:17
Кто нибудь может объяснить, зачем Путину отравлять Навального?
Кто нибудь может объяснить, зачем Путину отравлять Навального?
Чтобы у малолетних оппортунистов г...но закипело, наверное.
Больше незачем.
В 2011 г по призыву Навального на митинг выходило 150 тысяч, в 2019 - несколько сотен. Такого лоха оппозиционного власть должна холить и лелеять.
Ара горный 21.08.2020 в 13:31:49 # 761324
Ара горный 21.08.2020 в 13:32:52 # 761325
Ах тыж....
МишкаНаСевер 21.08.2020 в 16:59:29 # 761357
Цитата: Zoggyla от 21.08.2020 04:44:33
Значит, если ты аппазицинер, то можно быть неосторожным, не следить за собой - не смотришь под ноги, ногу сломал - происки кремля, руки не моешь - обосрался инфекцией - коррупционеры, гады. Этак можно все подвести под происки путина и к. Блть, ну неужели люди совсем перестали мыслить и анализировать? Какой-то сюр!
Значит, если ты аппазицинер, то можно быть неосторожным, не следить за собой - не смотришь под ноги, ногу сломал - происки кремля, руки не моешь - обосрался инфекцией - коррупционеры, гады. Этак можно все подвести под происки путина и к. Блть, ну неужели люди совсем перестали мыслить и анализировать? Какой-то сюр!
Да Путин вообще заколебал в подъезде ссать и лампочки коцать!
Макрон заявил о готовности предоставить убежище НавальномуА что против него применяются политические репрессии? По моему наоборот его холят и нежат, хотя его место на нарах. Вот и сейчас он по моему находится под подпиской о невыезде но запросто перемещается по стране. А Франции он нужен для того чтобы чтобы продолжить сериал про Скрипалей. Как бы это не кощунственно звучало, но труп Навального и оппе и западу нужней чем сам живой. Quote:
В 2011 г по призыву Навального на митинг выходило 150 тысяч, в 2019 - несколько сотен.исчерпал свои возможности и не стоит денег в него вложенных, потому и слили.