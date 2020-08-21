 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Токаев в Туркестанской Обл.
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 21 Августа 2020 в 16:06:19
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 21.08.2020 в 18:27:05   # 761361
Люди в масках повсюду... Люди в масках - кто они? Люди в масках - это страшно! Увидишь людей в масках - беги!
поощрить | покарать
  KapitanNemo 21.08.2020 в 19:42:12   # 761378
Надо в Туркестан съездить, говорят преобразился город.
поощрить | покарать
  Васяй 21.08.2020 в 19:53:11   # 761379
На горе Казыгурт,где по преданию пристал Ноев ковчег выросли минипирамиды!Вопрос связано ли это с приездом Токаева?Или просто отходы со Свинцового вывозят?Сильно не пинать!!!
поощрить | покарать
  Zoggyla 21.08.2020 в 19:56:57   # 761380
Цитата: Васяй от 21.08.2020 13:53:11
На горе Казыгурт,где по преданию пристал Ноев ковчег выросли минипирамиды!Вопрос связано ли это с приездом Токаева?Или просто отходы со Свинцового вывозят?Сильно не пинать!!!
Готовят под погрузку к новой ноевой барже.
поощрить (1) | покарать
  Рамзес 21.08.2020 в 20:46:19   # 761381
Цитата: KapitanNemo от 21.08.2020 13:42:12
Надо в Туркестан съездить, говорят преобразился город.

Как был аулом так и остался - строительство масштабное идет но...Наш Шымкент то же сильно преобразился,как бы мы не ругались, а дороги и все вокруг меняется.
поощрить (2) | покарать
  DITRX 21.08.2020 в 21:26:54   # 761385
Цитата: KapitanNemo от 21.08.2020 13:42:12
Надо в Туркестан съездить, говорят преобразился город.

так в него такие деньги в бухали что не удивительно.
поощрить | покарать
  lonely_wolf 21.08.2020 в 22:00:47   # 761391
Цитата: KapitanNemo от 21.08.2020 13:42:12
Надо в Туркестан съездить, говорят преобразился город.

Все в стройках смотреть пока не на что
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь