Токаев в Туркестанской Обл.

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danilov 21 Августа 2020 в 16:06:19
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 21.08.2020 в 19:42:12 # 761378
Цитата: Васяй от 21.08.2020 13:53:11Готовят под погрузку к новой ноевой барже.
На горе Казыгурт,где по преданию пристал Ноев ковчег выросли минипирамиды!Вопрос связано ли это с приездом Токаева?Или просто отходы со Свинцового вывозят?Сильно не пинать!!!
На горе Казыгурт,где по преданию пристал Ноев ковчег выросли минипирамиды!Вопрос связано ли это с приездом Токаева?Или просто отходы со Свинцового вывозят?Сильно не пинать!!!
Как был аулом так и остался - строительство масштабное идет но...Наш Шымкент то же сильно преобразился,как бы мы не ругались, а дороги и все вокруг меняется.
так в него такие деньги в бухали что не удивительно.
lonely_wolf 21.08.2020 в 22:00:47 # 761391
Все в стройках смотреть пока не на что