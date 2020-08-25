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Политика
Заместитель посла Нидерландов в РК прибыл с супругом в Нур-Султан
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Manitu 24 Августа 2020 в 23:38:51
На своей странице в социальных сетях он подчеркнул, что их пара сможет служить источником вдохновения в обеих странах.



«Завтра я начинаю новую главу своей жизни вместе с моим превосходным мужем Деннисом Верхагеном в качестве заместителя главы миссии нашего посольства в Нур-Султане.



Будучи полностью приверженным дальнейшему развитию отношений между Казахстаном и Королевством, я искренне надеюсь, что как #мужимуж мы сможем служить источником вдохновения в обеих странах и за их пределами», — опубликовал Наут ван Вауденберг у себя на странице в Facebook.

https://www.facebook.com/dennis.verhagen.944
Комментарии, по рейтингу, по дате
  СССР 25.08.2020 в 11:55:51   # 761812
а можно ли быть педиком без половых связей?
то есть жить с мужиком, говорит что ты педик но не иметь с сожителем половых связей.
Кто спец, подскажите?
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  Ара горный 25.08.2020 в 12:02:32   # 761814
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  Ара горный 25.08.2020 в 12:05:02   # 761816
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  Ара горный 25.08.2020 в 12:06:07   # 761817
Касаемо интимных в попутрахен, не специалист.
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  shlenchak 25.08.2020 в 14:28:13   # 761836
Quote:
я искренне надеюсь, что как #мужимуж мы сможем служить источником вдохновения в обеих странах и за их пределами

Он, что ахренел распространять 3,14дарастию по Казахстану, пусть валит отсюда со своим мужимуж подальше
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  Zoggyla 25.08.2020 в 14:33:58   # 761838
Цитата: СССР от 25.08.2020 05:55:51
а можно ли быть педиком без половых связей?
то есть жить с мужиком, говорит что ты педик но не иметь с сожителем половых связей.
Кто спец, подскажите?
ну, если вы братья-сироты и один из вас ипанутый. Чисто логические рассуждения. Не специалист.
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  GoodZone 25.08.2020 в 14:48:50   # 761840
Цитата: shlenchak от 25.08.2020 08:28:13
Quote:
я искренне надеюсь, что как #мужимуж мы сможем служить источником вдохновения в обеих странах и за их пределами

Он, что ахренел распространять 3,14дарастию по Казахстану, пусть валит отсюда со своим мужимуж подальше

Это вполне продуманное решение. Это не скрывается, что в наиболее консервативные страны в качестве послов отправляются именно гомики и прочая нечисть. Это политика, об этом не раз говорили официальные представители США и ЕС. По-хорошему нашему руководству как-то отреагировать, но реакции нет значит мы на гос.уровне это поддерживаем и готовы с этим мириться? Ведь они к нам "со своим уставом" приперлись и делают то, что считают нужным, а мы позволяем... Это их "ценности", но на моей земле и в моем доме - лично я расцениваю это как неуважение ко мне. Но опять же это мое личное мнение, я его никому не навязываю.
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  Hairless 25.08.2020 в 15:15:46   # 761842
Цитата: GoodZone от 25.08.2020 08:48:50
Цитата: shlenchak от 25.08.2020 08:28:13
Quote:
я искренне надеюсь, что как #мужимуж мы сможем служить источником вдохновения в обеих странах и за их пределами

Он, что ахренел распространять 3,14дарастию по Казахстану, пусть валит отсюда со своим мужимуж подальше

Это вполне продуманное решение. Это не скрывается, что в наиболее консервативные страны в качестве послов отправляются именно гомики и прочая нечисть. Это политика, об этом не раз говорили официальные представители США и ЕС. По-хорошему нашему руководству как-то отреагировать, но реакции нет значит мы на гос.уровне это поддерживаем и готовы с этим мириться? Ведь они к нам "со своим уставом" приперлись и делают то, что считают нужным, а мы позволяем... Это их "ценности", но на моей земле и в моем доме - лично я расцениваю это как неуважение ко мне. Но опять же это мое личное мнение, я его никому не навязываю.

Более того, с точки зрения прав и свобод каждый человек вправе иметь свое мнение о пид@р@сах, и навязывать ему любое иное к ним отношение - посягательство на фундаментальные права человека.
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  Zoggyla 25.08.2020 в 15:16:44   # 761843
М-да, казус в объективной реальности. И залупиться нужно и политес соблюсти. Казус!
А на счет уважения - они нас вообще-то за равных считают?
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  Джимбо 25.08.2020 в 16:01:20   # 761852
Приехали. Пропоганда гомосятины. Могли бы вручить ноту протеста и отослать гомиков обратно.
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  Zoggyla 25.08.2020 в 17:00:13   # 761862
Цитата: Джимбо от 25.08.2020 10:01:20
Приехали. Пропоганда гомосятины. Могли бы вручить ноту протеста и отослать гомиков обратно.
Такие милые господа!А вы про плохое!
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