Заместитель посла Нидерландов в РК прибыл с супругом в Нур-Султан

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Manitu 24 Августа 2020 в 23:38:51
«Завтра я начинаю новую главу своей жизни вместе с моим превосходным мужем Деннисом Верхагеном в качестве заместителя главы миссии нашего посольства в Нур-Султане.
Будучи полностью приверженным дальнейшему развитию отношений между Казахстаном и Королевством, я искренне надеюсь, что как #мужимуж мы сможем служить источником вдохновения в обеих странах и за их пределами», — опубликовал Наут ван Вауденберг у себя на странице в Facebook.
https://www.facebook.com/dennis.verhagen.944
Комментарии, по рейтингу, по дате
то есть жить с мужиком, говорит что ты педик но не иметь с сожителем половых связей.
Кто спец, подскажите?
Ара горный 25.08.2020 в 12:02:32 # 761814
Ара горный 25.08.2020 в 12:05:02 # 761816
Ара горный 25.08.2020 в 12:06:07 # 761817
я искренне надеюсь, что как #мужимуж мы сможем служить источником вдохновения в обеих странах и за их пределами
Он, что ахренел распространять 3,14дарастию по Казахстану, пусть валит отсюда со своим мужимуж подальше
Цитата: СССР от 25.08.2020 05:55:51ну, если вы братья-сироты и один из вас ипанутый. Чисто логические рассуждения. Не специалист.
а можно ли быть педиком без половых связей?
то есть жить с мужиком, говорит что ты педик но не иметь с сожителем половых связей.
Кто спец, подскажите?
а можно ли быть педиком без половых связей?
то есть жить с мужиком, говорит что ты педик но не иметь с сожителем половых связей.
Кто спец, подскажите?
Цитата: shlenchak от 25.08.2020 08:28:13
Quote:
Он, что ахренел распространять 3,14дарастию по Казахстану, пусть валит отсюда со своим мужимуж подальше
Quote:
я искренне надеюсь, что как #мужимуж мы сможем служить источником вдохновения в обеих странах и за их пределами
Он, что ахренел распространять 3,14дарастию по Казахстану, пусть валит отсюда со своим мужимуж подальше
Это вполне продуманное решение. Это не скрывается, что в наиболее консервативные страны в качестве послов отправляются именно гомики и прочая нечисть. Это политика, об этом не раз говорили официальные представители США и ЕС. По-хорошему нашему руководству как-то отреагировать, но реакции нет значит мы на гос.уровне это поддерживаем и готовы с этим мириться? Ведь они к нам "со своим уставом" приперлись и делают то, что считают нужным, а мы позволяем... Это их "ценности", но на моей земле и в моем доме - лично я расцениваю это как неуважение ко мне. Но опять же это мое личное мнение, я его никому не навязываю.
Цитата: GoodZone от 25.08.2020 08:48:50
Это вполне продуманное решение. Это не скрывается, что в наиболее консервативные страны в качестве послов отправляются именно гомики и прочая нечисть. Это политика, об этом не раз говорили официальные представители США и ЕС. По-хорошему нашему руководству как-то отреагировать, но реакции нет значит мы на гос.уровне это поддерживаем и готовы с этим мириться? Ведь они к нам "со своим уставом" приперлись и делают то, что считают нужным, а мы позволяем... Это их "ценности", но на моей земле и в моем доме - лично я расцениваю это как неуважение ко мне. Но опять же это мое личное мнение, я его никому не навязываю.
Цитата: shlenchak от 25.08.2020 08:28:13
Quote:
Он, что ахренел распространять 3,14дарастию по Казахстану, пусть валит отсюда со своим мужимуж подальше
Quote:
я искренне надеюсь, что как #мужимуж мы сможем служить источником вдохновения в обеих странах и за их пределами
Он, что ахренел распространять 3,14дарастию по Казахстану, пусть валит отсюда со своим мужимуж подальше
Это вполне продуманное решение. Это не скрывается, что в наиболее консервативные страны в качестве послов отправляются именно гомики и прочая нечисть. Это политика, об этом не раз говорили официальные представители США и ЕС. По-хорошему нашему руководству как-то отреагировать, но реакции нет значит мы на гос.уровне это поддерживаем и готовы с этим мириться? Ведь они к нам "со своим уставом" приперлись и делают то, что считают нужным, а мы позволяем... Это их "ценности", но на моей земле и в моем доме - лично я расцениваю это как неуважение ко мне. Но опять же это мое личное мнение, я его никому не навязываю.
Более того, с точки зрения прав и свобод каждый человек вправе иметь свое мнение о пид@р@сах, и навязывать ему любое иное к ним отношение - посягательство на фундаментальные права человека.
А на счет уважения - они нас вообще-то за равных считают?
Цитата: Джимбо от 25.08.2020 10:01:20Такие милые господа!А вы про плохое!
Приехали. Пропоганда гомосятины. Могли бы вручить ноту протеста и отослать гомиков обратно.
Приехали. Пропоганда гомосятины. Могли бы вручить ноту протеста и отослать гомиков обратно.