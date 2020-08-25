Заместитель посла Нидерландов в РК прибыл с супругом в Нур-Султан

Цитата: shlenchak от

Quote: я искренне надеюсь, что как #мужимуж мы сможем служить источником вдохновения в обеих странах и за их пределами

Он, что ахренел распространять 3,14дарастию по Казахстану, пусть валит отсюда со своим мужимуж подальше Quote:Он, что ахренел распространять 3,14дарастию по Казахстану, пусть валит отсюда со своим мужимуж подальше

Это вполне продуманное решение. Это не скрывается, что в наиболее консервативные страны в качестве послов отправляются именно гомики и прочая нечисть. Это политика, об этом не раз говорили официальные представители США и ЕС. По-хорошему нашему руководству как-то отреагировать, но реакции нет значит мы на гос.уровне это поддерживаем и готовы с этим мириться? Ведь они к нам "со своим уставом" приперлись и делают то, что считают нужным, а мы позволяем... Это их "ценности", но на моей земле и в моем доме - лично я расцениваю это как неуважение ко мне. Но опять же это мое личное мнение, я его никому не навязываю.