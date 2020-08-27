Путин - о ситуации в Беларуси и помощи Лукашенко

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
stasik02 27 Августа 2020 в 19:16:45
Комментарии, по рейтингу, по дате
МишкаНаСевер 27.08.2020 в 19:57:39 # 762056
https://ria.ru/20200827/saakashvili-1576371779.html
а между тем буквально пару минут назад наш Ордабасы цыганам проиграл в отборе Лига Европы (((
матч проходил у нас в Чимкенте ( всего одна игра и дальше новый соперник и другой этап)
короче цыганам вернее румынам наши попали 1-2 )))всё в первом тайме решили
нет вот реально, нверно даже сдешние ватники и кремлеботы диванные и то наверно забили бы в такой ситуации )))) НО НО - это футбол )))
параллельно матч проходил 4-1 там кстати два мяча положил НОВОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ мужык по имени Любовь))))
те кто в футболе шарит ( хотя для этой помойки наверное мимо) - это бывший игрок ) можно сказать ЛЕГЕНДА " конюшни" ( московского ЦСКА ) а теперь играет у нас в КАйрате )))
короче, Вагнер Лав с международным дебютом в футболке Кайрата )))))
теперь по теме ))))
позволю себе процетировать отзывы насчет пуйла и его помощи Беларусь )))) ( отзовы с популярного Япа)
"Все надо решать мирным путем! Согласен, сначала судить Лукашенко, а потом плешивого!"
" спасибо, Украине уже помогли"
" Да он про бензин и пенсии точно так же говорил"
" Он понимает, что если Луку белорусы скинут, то следующий он.
Уже не получится пугать народ кастрюлями, скакунами и кружевными трусиками, тут протест совершенно не похож на украинский майдан, плюс лукашесковские силовики резко сдулись, когда оказались в ситуации полторы тысячи ОМОНа против ста тысяч граждан.
Наглядный пример для российской молодёжи и среднего класса… и российских силовиков."
" После таких заявлений, не все, но многие белорусы пересмотрят своё отношение к России и к русским. Если уже не пересмотрели, после признания победы Луки на т.н. выборах."
" Вот и пришла беда. Я так понимаю сейчас быстренько нарисуются разбои и прочая фигня производимая неустановленной группой граждан."
" Территория РФ заканчивается там, где они получают по зубам. Никто не делает для русофобии больше, чем сами русские."
" Хуйло ты бункерное! Даже не смотри в сторону Беларуси, гондон ботоксный!"
Ара горный 27.08.2020 в 23:38:30 # 762080
Цитата: Ара горный от 27.08.2020 17:38:30
Джимба, не кипятие!
Джимба, не кипятие!
работа такая ))))
кремлеботы и всякие пригожинские прокладки чужих территориях работают))))
создают типа общественное мнение ( нужное с ватным уклоном ))))