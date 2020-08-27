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Политика
Путин - о ситуации в Беларуси и помощи Лукашенко
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stasik02 27 Августа 2020 в 19:16:45
Комментарии, по рейтингу, по дате
  МишкаНаСевер 27.08.2020 в 19:57:39   # 762056
Украинский вариант не пройдёт
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  строитель 27.08.2020 в 20:03:23   # 762057
Ждем-с доллар по 100 и евро по 125 ?
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  строитель 27.08.2020 в 20:22:39   # 762059
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  портфил 27.08.2020 в 21:54:49   # 762062
забанен до 28.08.2030 00:06:59
чё ватные путирасты ))) всё по идолу пуйлу страдаете)))

а между тем буквально пару минут назад наш Ордабасы цыганам проиграл в отборе Лига Европы (((

матч проходил у нас в Чимкенте ( всего одна игра и дальше новый соперник и другой этап)

короче цыганам вернее румынам наши попали 1-2 )))всё в первом тайме решили
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  портфил 27.08.2020 в 21:56:56   # 762064
забанен до 28.08.2030 00:06:59
и главное что обидно дОПОЛЬНИТЕЛЬНОЕ время 4 минуты - остается 20 секунд и ООО УЖАС наша 20 ( номер )не попадает в ПУСТЫЕ ВОРОТА )))))

нет вот реально, нверно даже сдешние ватники и кремлеботы диванные и то наверно забили бы в такой ситуации )))) НО НО - это футбол )))
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  портфил 27.08.2020 в 22:04:11   # 762066
забанен до 28.08.2030 00:06:59
а вот Кайрат ( так же на своём поле вернее в Казахстане играл) армян вынесли ))))

параллельно матч проходил 4-1 там кстати два мяча положил НОВОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ мужык по имени Любовь))))

те кто в футболе шарит ( хотя для этой помойки наверное мимо) - это бывший игрок ) можно сказать ЛЕГЕНДА " конюшни" ( московского ЦСКА ) а теперь играет у нас в КАйрате )))

короче, Вагнер Лав с международным дебютом в футболке Кайрата )))))
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  Ал 27.08.2020 в 22:07:15   # 762067
Три клона за лай отправлены в септик
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  Ал 27.08.2020 в 22:17:27   # 762069

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  портфил 27.08.2020 в 22:18:41   # 762070
забанен до 28.08.2030 00:06:59
ватники и кремлеботы тутешней помойки

теперь по теме ))))

позволю себе процетировать отзывы насчет пуйла и его помощи Беларусь )))) ( отзовы с популярного Япа)

"Все надо решать мирным путем! Согласен, сначала судить Лукашенко, а потом плешивого!"

" спасибо, Украине уже помогли"

" Да он про бензин и пенсии точно так же говорил"

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  портфил 27.08.2020 в 22:21:21   # 762071
забанен до 28.08.2030 00:06:59
" Тоесть таракан дает понять, что в конце РФ войдет в Белоруссию, а он уедет в Ростов, во же отребье что он что Володя...Интерсно, а россияни тоже переобуются против белорусов, что они фашиками (как хохлы) резко стали? Гомель наш, а иуды?"

" Он понимает, что если Луку белорусы скинут, то следующий он.
Уже не получится пугать народ кастрюлями, скакунами и кружевными трусиками, тут протест совершенно не похож на украинский майдан, плюс лукашесковские силовики резко сдулись, когда оказались в ситуации полторы тысячи ОМОНа против ста тысяч граждан.

Наглядный пример для российской молодёжи и среднего класса… и российских силовиков."

" После таких заявлений, не все, но многие белорусы пересмотрят своё отношение к России и к русским. Если уже не пересмотрели, после признания победы Луки на т.н. выборах."

" Вот и пришла беда. Я так понимаю сейчас быстренько нарисуются разбои и прочая фигня производимая неустановленной группой граждан."
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  портфил 27.08.2020 в 22:25:01   # 762073
забанен до 28.08.2030 00:06:59
" два уебана мутят гражданскую войну"

" Территория РФ заканчивается там, где они получают по зубам. Никто не делает для русофобии больше, чем сами русские."

" Хуйло ты бункерное! Даже не смотри в сторону Беларуси, гондон ботоксный!"
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  Ал 27.08.2020 в 22:40:21   # 762074
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  Ал 27.08.2020 в 22:49:43   # 762075

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  Джимбо 27.08.2020 в 23:29:02   # 762078
Администратор, а вы долго будете спокойно смотреть как посетителей вашего сайта оскорбляют? Как оскорбляют президента другой страны и не только? Как вместо коментирования поста в коментах выкладывают левые новости и откровенно просто блюют желчью. Может уже пора ввести модератора, правила для коментирования и наказывать явно больных ассоциальных людей, которые не могут, не умеют и не хотят высказывать свои мысли тактично. Наверное от вас "danilov" зависит будет ли сайт развиваться или превратится в помойку. И так уже и заходить сюда не приятно.
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  Ара горный 27.08.2020 в 23:38:30   # 762080
Джимба, не кипятие!
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  портфил 27.08.2020 в 23:55:41   # 762085
забанен до 28.08.2030 00:06:59
Цитата: Ара горный от 27.08.2020 17:38:30
Джимба, не кипятие!


работа такая ))))
кремлеботы и всякие пригожинские прокладки чужих территориях работают))))

создают типа общественное мнение ( нужное с ватным уклоном ))))
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