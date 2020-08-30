Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

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danilov 29 Августа 2020 в 23:26:15
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил правительству перенаправить все торговые потоки из Литвы на другие маршруты, передает БелТА. Об этом он заявил, после того как Вильнюс пригрозил Минску санкциями в случае отказа принять план мирного урегулирования ситуации с протестами.
«Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — сказал Лукашенко.
По его словам, страны, которые пригрозили санкциями, «зажрались и забыли, что такое Беларусь».
«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они [поляки и литовцы] еще в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или [через] Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) — пусть даже не мечтают», — заявил Лукашенко.
https://www.rbc.ru/politics/28/08/2020/5f48de6d9a7947737eab9e7b
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Практичный 30.08.2020 в 00:17:14 # 762265