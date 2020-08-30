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Политика
Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
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danilov 29 Августа 2020 в 23:26:15
Страны, которые грозят санкциями, «зажрались и забыли, что такое Беларусь», заявил Лукашенко. Ранее Литва пообещала ввести ограничения против Минска, если власти не пойдут на мирное урегулирование ситуации с протестами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил правительству перенаправить все торговые потоки из Литвы на другие маршруты, передает БелТА. Об этом он заявил, после того как Вильнюс пригрозил Минску санкциями в случае отказа принять план мирного урегулирования ситуации с протестами.

«Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — сказал Лукашенко.

По его словам, страны, которые пригрозили санкциями, «зажрались и забыли, что такое Беларусь».

«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они [поляки и литовцы] еще в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или [через] Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) — пусть даже не мечтают», — заявил Лукашенко.

https://www.rbc.ru/politics/28/08/2020/5f48de6d9a7947737eab9e7b
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Практичный 30.08.2020 в 00:17:14   # 762265
Скоро стран под санкциями станет много... И смысл будет потерян в них.
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  Даун 30.08.2020 в 02:37:19   # 762267
Глупый президент однако, надо переименовать название столицы Минск в Лукашенко и народ полюбил бы его вновь
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