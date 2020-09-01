Лукашенко запретили въезд в Латвию

В заявлении главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича говорится, что страна «решительно осуждает фальсификацию президентских выборов 9 августа» в Белоруссии

«Этим шагом мы подаём мощный сигнал о том, что такие действия неприемлемы для Латвии»