Лукашенко запретили въезд в Латвию

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danilov 01 Сентября 2020 в 12:12:03
В заявлении главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича говорится, что страна «решительно осуждает фальсификацию президентских выборов 9 августа» в Белоруссии, а также «избиение мирных демонстрантов и репрессии против журналистов».
«Этим шагом мы подаём мощный сигнал о том, что такие действия неприемлемы для Латвии», — заявил министр.
Ранее литовский лидер Гитанас Науседа сообщил, что Литва, Латвия и Эстония объявят о санкциях в отношении белорусских чиновников, в том числе Александра Лукашенко.
Кроме того, как заявили в МИД Латвии, визит Лукашенко в Ригу, который планировался в апреле, «снят с повестки дня».
https://russian.rt.com/ussr/news/778782-lukashenko-belorussiya-zapret-latviya
Комментарии, по рейтингу, по дате
В заявлении главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича говорится, что страна «решительно осуждает фальсификацию президентских выборов 9 августа» в Белоруссии
А есть документальные свидетельства фальсификации? Точные данные - сколько за кого проголосовало? А то ведь у нормальных взрослых за базар отвечать принято.
Quote:
«Этим шагом мы подаём мощный сигнал о том, что такие действия неприемлемы для Латвии»
Это вообще шедевр приебалтского самомнения. "Мощный сигнал". Ах#еть как грозно звучит.
Вошинг тонк 01.09.2020 в 15:38:44 # 762435