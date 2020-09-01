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Политика
Лукашенко запретили въезд в Латвию
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danilov 01 Сентября 2020 в 12:12:03
Белорусскому лидеру Александру Лукашенко и ещё 29 белорусским официальным лицам запрещён въезд в Латвию. Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Латвии.

В заявлении главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича говорится, что страна «решительно осуждает фальсификацию президентских выборов 9 августа» в Белоруссии, а также «избиение мирных демонстрантов и репрессии против журналистов».

«Этим шагом мы подаём мощный сигнал о том, что такие действия неприемлемы для Латвии», — заявил министр.

Ранее литовский лидер Гитанас Науседа сообщил, что Литва, Латвия и Эстония объявят о санкциях в отношении белорусских чиновников, в том числе Александра Лукашенко.

Кроме того, как заявили в МИД Латвии, визит Лукашенко в Ригу, который планировался в апреле, «снят с повестки дня».

https://russian.rt.com/ussr/news/778782-lukashenko-belorussiya-zapret-latviya
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 01.09.2020 в 12:29:40   # 762423
Он умрёт от горя. Главная цель его жизни - посетить Латвию
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  Hairless 01.09.2020 в 14:23:59   # 762430
Quote:
В заявлении главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича говорится, что страна «решительно осуждает фальсификацию президентских выборов 9 августа» в Белоруссии

А есть документальные свидетельства фальсификации? Точные данные - сколько за кого проголосовало? А то ведь у нормальных взрослых за базар отвечать принято.
Quote:
«Этим шагом мы подаём мощный сигнал о том, что такие действия неприемлемы для Латвии»

Это вообще шедевр приебалтского самомнения. "Мощный сигнал". Ах#еть как грозно звучит.
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  Вошинг тонк 01.09.2020 в 15:38:44   # 762435
М-да, лабусов колбасит. Что-то с ихним рулежом не так. Ведь по сути, Лукашенко достаточно инициировать " вмешательство во внутренние дела Беларуси и в выборы" и все - на хрен всех послов Лилаэса., н-ое кол-во персон нон-грата и экономические санкции против этой шайки.
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  Konstant 01.09.2020 в 18:24:19   # 762457
Мощно положить на сии заявления мощнейших демократий прибалтики....
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