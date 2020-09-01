В США вакцину от коронавируса могут одобрить до окончания испытаний

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danilov 01 Сентября 2020 в 12:15:09
В США проходят клинические испытания вакцин против коронавируса, разработанных такими компаниями, как Moderna, Pfizer и AstraZeneca. Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что вакцина от COVID-19 может быть готова в США ко дню президентских выборов 3 ноября.
Отмечается, что Хан готов обойти установленный процесс одобрения вакцины, однако не для того, чтобы угодить Трампу.
"Зависит от спонсора (разработчика вакцины) подавать ли заявку на авторизацию или одобрение, а мы выносим экспертное заключение по их заявке. Если они сделают это до завершения третьей фазы, мы можем посчитать это оправданным. Мы можем посчитать это неоправданным, мы примем решение", - заявил Хан.
Хан отметил, что существует безопасный способ сделать вакцину доступной для населения до окончания испытаний, например, путем выдачи экстренного разрешения на её применение лишь определенными группами.
"Наше экстренное разрешение не равноценно широкому одобрению. Законодательный, медицинский и научный стандарт для этого - выгода перевешивает риски в условиях чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения", - заявил он.
"Это не будет политическим решением", - добавил Хан.
РИА Новости
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