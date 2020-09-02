Тоталитарной электроэнергии — НЕТ!

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danilov 02 Сентября 2020 в 11:16:44
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пусть в знак протеста и оскорбления тоталитарного электричества обоссут высоковольтные провода по которым в их маленькие но гордые страны приходит электрический ток
Цитата: Konstant от 02.09.2020 12:10:41
Слушайте сюда! Этот цирк когда кончится.? Любое движение против рф первым делом подхватыааеи Прибалтика. Интересно простые люди что там думают?
Слушайте сюда! Этот цирк когда кончится.? Любое движение против рф первым делом подхватыааеи Прибалтика. Интересно простые люди что там думают?
Там то уже практически нет ни кого , пенсионеры...Молодежь в основном в польше и прочих европах.