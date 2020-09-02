 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Тоталитарной электроэнергии — НЕТ!
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 02 Сентября 2020 в 11:16:44
Как сообщает агентство ТАСС, правительства стран Балтии согласовали новые правила торговли электроэнергией с третьими странами, которые предусматривают отказ от закупки электричества у Белоруссии после запуска БелАЭС. Об этом сообщило во вторник Министерство экономики и коммуникаций Эстонии.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 02.09.2020 в 13:13:10   # 762568
поощрить | покарать
  строитель 02.09.2020 в 14:17:55   # 762578

Пусть в знак протеста и оскорбления тоталитарного электричества обоссут высоковольтные провода по которым в их маленькие но гордые страны приходит электрический ток
поощрить (4) | покарать
  Konstant 02.09.2020 в 18:10:41   # 762605
Слушайте сюда! Этот цирк когда кончится.? Любое движение против рф первым делом подхватыааеи Прибалтика. Интересно простые люди что там думают?
поощрить | покарать
  Hairless 02.09.2020 в 19:00:00   # 762609
Простые люди во всем мире думают то, что им в голову закладывают специально обученные люди
поощрить (1) | покарать
  Рамзес 02.09.2020 в 20:04:00   # 762615
Цитата: Konstant от 02.09.2020 12:10:41
Слушайте сюда! Этот цирк когда кончится.? Любое движение против рф первым делом подхватыааеи Прибалтика. Интересно простые люди что там думают?

Там то уже практически нет ни кого , пенсионеры...Молодежь в основном в польше и прочих европах.
поощрить | покарать
  Рамзес 02.09.2020 в 20:06:10   # 762617
А гавкают по тому что - собаки...Им пох под кого лечь,сущность такая,всегда сапог лизать будут.
поощрить | покарать
  старик 02.09.2020 в 20:07:30   # 762618
Мал клоп да вонюч!
поощрить (1) | покарать
  Nelegal 02.09.2020 в 22:05:33   # 762630
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь