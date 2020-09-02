Сегодня таких называют "лохами".

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danilov 02 Сентября 2020 в 12:04:12
Хотелось бы рассказать только об одном брежневском ставленнике. Это Николай Александрович Тихонов, глава правительства одной из двух сверхдержав планеты, шестой и предпоследний Председатель Совета Министров СССР.
Николай Тихонов потомственный интеллигент - родился в 1905 году в Харькове в семье инженера. Сам тоже профессиональный инженер - закончил Днепропетровский металлургический институт.
Потом была традиционная карьера знающего советского "технаря" - инженер, заместитель начальника цеха, начальник цеха, главный инженер, директор завода. Еще при Сталине, в 1950 году, Тихонова забирают "на федеральный уровень" - назначают начальником Главного управления трубной промышленности, а с 1955 года — заместителем министра черной металлургии СССР.
Начинается карьера во властных структурах, которая особенно хорошо идет при Брежневе - с Леонидом Ильичом они были знакомы по Днепропетровску с молодости, с 30-х годов.
Н. Тихонов (четвертый справа) в составе советской делегации во время визита Н. Хрущева в США.
Именно Тихонов и возглавил советское правительство после ухода Косыгина, который его чрезвычайно высоко ценил, несмотря на то, что тот был креатурой Брежнева, с которым у Алексея Николаевича были, мягко говоря, довольно сложные отношения. По крайней мере, когда в 1976 году Косыгин перевернулся на байдарке и фактически пережил клиническую смерть, он от руки написал в больнице записку для Политбюро, что исполнять его обязанности на время болезни будет Тихонов.
Но сейчас не про политическую карьеру Тихонова, тем более, что она была не идеальной - пост премьера, к примеру, он занял очень поздно, когда уже откровенно "не тянул" по возрасту. Особенно интересно то, что случилось после политической карьеры.
Николая Тихонова, как и других "брежневских старцев", отправили на пенсию при Горбачеве. Все было прилично - Николаю Александровичу, как бывшему премьеру, оставили дачу и охрану, назначили персональную пенсию. Да ему много и не надо было, как вспоминал в интервью "Ъ" бывший управделами Совета Министров СССР Михаил Смиртюков: "Как получил трехкомнатную квартиру, когда был зампредом, так и жил в ней с женой до самой смерти. Детей у них не было, и жили они очень скромно".
Потом Горбачева свергли, Союз распался, к власти пришел борец с привилегиями Борис Николаевич Ельцин. И персональную пенсию у бывшего "партократа" отобрали, пересадив его на обычную пенсию по старости.
И тут обнаружилась интересная вещь - никаких сбережений у бывшего партократа не оказалось. По словам того же Михаила Смиртюкова, "когда он работал в правительстве, все свои деньги они с женой тратили на покупку автобусов, которые дарили пионерлагерям и школам... И ребята из охраны скидывались, чтобы купить ему фрукты".
Умер Николай Александрович уже на излете "святых девяностых", в 1997 году. Как рассказал в интервью ТАСС бывший министр геологии СССР Евгений Козловский, в последние годы жизни Тихонов написал письмо на имя Ельцина: "Прошу похоронить меня за государственный счет, поскольку у меня нет финансовых накоплений".
Похоронили, чо, не звери же. Точнее - подхоронили к матери и жене, у них теперь один памятник на троих.
Сегодня его уже никто не помнит - в газетах о нем не пишут, и в шоу у Малахова не обсуждают. Все, что от человека осталось - две звезды Героя Социалистического Труда, девять (девять!) орденов Ленина, первый из которых он получил в 1939-м, начальником цеха Днепропетровского металлургического завода, второй - в марте 1945-го, а последний - в 1985-м, к отставке.
Еще были другие советские и иностранные ордена, и две Сталинские премии - 1943 года, "за коренное усовершенствование производства минометных труб и деталей боеприпасов", все 100 тысяч рублей которой он отдал в Фонд обороны, и 1951 года, "за разработку и освоение производства бесшовных труб большого диаметра". Еще было честно заслуженное удостоверение доктора технических наук (металлургом он был "от Бога", это все признают), да репутация абсолютно порядочного и кристально честного человека.
И больше ничего.
Сегодня таких называют "лохами".
Отрывок из книги "Жизнь примечательных людей - 2"
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ЗЫ
А может всё и к лучшему. Может уже бы в могиле лежал...
Цитата: NBE от 02.09.2020 06:46:05не во всех людях есть стальной стержень. А иногда жизнь и его ломает.
А пьющие и плачущие лохи при любом строе будут лохами.
А пьющие и плачущие лохи при любом строе будут лохами.
Кстати, изучая случай с сибирской язвой в Свердловске я натолкнулся на сведения, что там тотально застилали асфальт в зараженных районах, предварительно снимая на штык грунт.
Может наш Кротина эту функцию выполняет? Хотя, не... сибирка - бактерия - гораздо тяжелее.