Мишустин заявил о прогрессе на переговорах с Лукашенко

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Гость 03 Сентября 2020 в 17:02:47
В частности, Мишустин заявил о полной поддержке Россией суверенитета Белоруссии. Как пишет агенство БелТА, Мишустин назвал Белоруссию родной страной для России. Он отметил исторические, языковые, духовные связи двух государств.
https://lenta.ru/news/2020/09/03/progress/
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Цитата: Rebel от 04.09.2020 04:54:22
кончилась БЕЛАРУСЬ
кончилась БЕЛАРУСЬ
Доигрался Александр в многовекторность.
СССР больше нет, за крышу нужно платить.
ЗЫ
Лукашенко сообщил Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, что заявления Меркель об отравлении Навального — фальсификация...
"Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них - Запада - новая фишка появилась. Опять "Новичок" (отравляющее вещество. - Прим. БЕЛТА), опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему - Навальному - хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Беларуси. - Прим. БЕЛТА) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - заявил глава белорусского государства.
PSPS
Вести ФМ. 14.24
Нарышкин: я не исключаю, что события с Навальным являются спец-операцией спецслужб ФРГ. Действия данных спец-служб в последнее время на находят понимания...
Не надо меня бить сильно, это мое личное, не претендующее на абсолютную истину мнение...
Нарышкин: я не исключаю, что события с Навальным являются спец-операцией спецслужб ФРГ.
этот еврейчик знает многое знает, поэтому недоговаривает.
Цитата: NBE от 04.09.2020 05:41:38
народ Белоруссии выбрал бескровную революцию, без крови ничего не бывает, она получила то что заслуживает. В этом отношении украинцы показали себя лучше, и из двух стран я хотел бы жить на Украине, чем в Белоруссии под двойным диктаторством.
Не надо меня бить сильно, это мое личное, не претендующее на абсолютную истину мнение...
народ Белоруссии выбрал бескровную революцию, без крови ничего не бывает, она получила то что заслуживает. В этом отношении украинцы показали себя лучше, и из двух стран я хотел бы жить на Украине, чем в Белоруссии под двойным диктаторством.
Не надо меня бить сильно, это мое личное, не претендующее на абсолютную истину мнение...
Наверное жить на Украине и в правду замечательно. Но думаю далеко не всем. Вернее вообще не всем. Иначе как объяснить то что четверть четверть Населения сбежала в соседние страны выполнять низкоквалифицированную работу вместо того что бы жить и РАБОТАТЬ НА БЛАГО СВОЕ СТРАНЫ.
Так что одно дело жить где то а другой жить и работать.
Фантазёр ты в розовых очках
Цитата: строитель от 04.09.2020 06:57:05А до майдана они процветали и жили хорошо, не было украинцев гастарбайтеров...
Наверное жить на Украине и в правду замечательно. Но думаю далеко не всем. Вернее вообще не всем. Иначе как объяснить то что четверть четверть Населения сбежала в соседние страны выполнять низкоквалифицированную работу вместо того что бы жить и РАБОТАТЬ НА БЛАГО СВОЕ СТРАНЫ.
Так что одно дело жить где то а другой жить и работать.
Фантазёр ты в розовых очках
Цитата: NBE от 04.09.2020 05:41:38
народ Белоруссии выбрал бескровную революцию, без крови ничего не бывает, она получила то что заслуживает. В этом отношении украинцы показали себя лучше, и из двух стран я хотел бы жить на Украине, чем в Белоруссии под двойным диктаторством.
Не надо меня бить сильно, это мое личное, не претендующее на абсолютную истину мнение...
народ Белоруссии выбрал бескровную революцию, без крови ничего не бывает, она получила то что заслуживает. В этом отношении украинцы показали себя лучше, и из двух стран я хотел бы жить на Украине, чем в Белоруссии под двойным диктаторством.
Не надо меня бить сильно, это мое личное, не претендующее на абсолютную истину мнение...
Наверное жить на Украине и в правду замечательно. Но думаю далеко не всем. Вернее вообще не всем. Иначе как объяснить то что четверть четверть Населения сбежала в соседние страны выполнять низкоквалифицированную работу вместо того что бы жить и РАБОТАТЬ НА БЛАГО СВОЕ СТРАНЫ.
Так что одно дело жить где то а другой жить и работать.
Фантазёр ты в розовых очках
А вы в курсе что в 2019 году ВВП Украины почти дошел до кризисного периода, при том что сейчас у них нету Крыма, Луганской и Донецкой области.
Может у вас розовые очки?!
Да смена власти не улучшает экономику, и в краткосрочной перспективе даже ухудшает. Но политические изменения нужны для развития страны в будущем. Когда один политик засиживается в правительстве, какой бы он не был бы хороший, это в конце концов приводит к застою.
Цитата: СССР от 04.09.2020 05:20:58
Доигрался Александр в многовекторность.
СССР больше нет, за крышу нужно платить.
ЗЫ
Лукашенко сообщил Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, что заявления Меркель об отравлении Навального — фальсификация...
"Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них - Запада - новая фишка появилась. Опять "Новичок" (отравляющее вещество. - Прим. БЕЛТА), опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему - Навальному - хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Беларуси. - Прим. БЕЛТА) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - заявил глава белорусского государства.
PSPS
Вести ФМ. 14.24
Нарышкин: я не исключаю, что события с Навальным являются спец-операцией спецслужб ФРГ. Действия данных спец-служб в последнее время на находят понимания...
Цитата: Rebel от 04.09.2020 04:54:22
кончилась БЕЛАРУСЬ
кончилась БЕЛАРУСЬ
Доигрался Александр в многовекторность.
СССР больше нет, за крышу нужно платить.
ЗЫ
Лукашенко сообщил Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, что заявления Меркель об отравлении Навального — фальсификация...
"Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них - Запада - новая фишка появилась. Опять "Новичок" (отравляющее вещество. - Прим. БЕЛТА), опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему - Навальному - хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Беларуси. - Прим. БЕЛТА) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - заявил глава белорусского государства.
PSPS
Вести ФМ. 14.24
Нарышкин: я не исключаю, что события с Навальным являются спец-операцией спецслужб ФРГ. Действия данных спец-служб в последнее время на находят понимания...
Пиздит Лука уже напропалую.
В этом отношении украинцы показали себя лучше, и из двух стран я хотел бы жить на Украине, чем в Белоруссии под двойным диктаторством.
Вот это реально диванный критик, с большим цинизмом глядящий на ситуацию. "Украинцы показали себя лучше"??? В чем, вести себя как глупые марионетки? А жертвы NBE, сколько невинных и молодых смертей, и это ты считаешь лучшим??
NBE я уверен, что ты не чинуш, не бизнесмен, не журналист и диктаторский строй тебя бы и не коснулся.
А теперь небольшая правда жизни. Если ты поедешь в Беларусь, то тебя встретят доброжелательные беларусы, чистые, ровные дороги, очень вкусная и недорогая еда в придорожных столовых. Ты можешь спокойно спать в машине на придорожных кемпингах, не бояться что тебя ограбят, не бояться вымогательств со стороны дорожной полиции и пограничников.
А поедешь на Украину, особенно с запада, тебя встретят вымогатели пограничники, вымогатели гаишники, убитые дороги и бензин по европейским ценам. Спать у трассы ты просто побоишься. А отношение местных к тебя резко изменится, когда они узнают что ты снгешный.
Уверяю тебя NBE, такова правда жизни на февраль 2020 года