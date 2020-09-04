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Политика
Мишустин заявил о прогрессе на переговорах с Лукашенко
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Гость 03 Сентября 2020 в 17:02:47
По многим вопросам российско-белорусской повестки достигнут прогресс, в том числе по будущему Союзного государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам переговоров с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 3 сентября.
В частности, Мишустин заявил о полной поддержке Россией суверенитета Белоруссии. Как пишет агенство БелТА, Мишустин назвал Белоруссию родной страной для России. Он отметил исторические, языковые, духовные связи двух государств.

https://lenta.ru/news/2020/09/03/progress/
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  stasik02 04.09.2020 в 10:18:42   # 762690
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  stasik02 04.09.2020 в 10:19:00   # 762691
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  Konstant 04.09.2020 в 10:42:22   # 762692
Молодцы
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  Rebel 04.09.2020 в 10:54:22   # 762693
кончилась БЕЛАРУСЬ
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  СССР 04.09.2020 в 11:20:58   # 762694
Цитата: Rebel от 04.09.2020 04:54:22
кончилась БЕЛАРУСЬ

Доигрался Александр в многовекторность.
СССР больше нет, за крышу нужно платить.

ЗЫ
Лукашенко сообщил Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, что заявления Меркель об отравлении Навального — фальсификация...
"Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них - Запада - новая фишка появилась. Опять "Новичок" (отравляющее вещество. - Прим. БЕЛТА), опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему - Навальному - хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Беларуси. - Прим. БЕЛТА) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - заявил глава белорусского государства.

PSPS
Вести ФМ. 14.24
Нарышкин: я не исключаю, что события с Навальным являются спец-операцией спецслужб ФРГ. Действия данных спец-служб в последнее время на находят понимания...
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  NBE 04.09.2020 в 11:41:38   # 762695
народ Белоруссии выбрал бескровную революцию, без крови ничего не бывает, она получила то что заслуживает. В этом отношении украинцы показали себя лучше, и из двух стран я хотел бы жить на Украине, чем в Белоруссии под двойным диктаторством.
Не надо меня бить сильно, это мое личное, не претендующее на абсолютную истину мнение...
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  troll 04.09.2020 в 11:48:19   # 762696
аншлюс при поддержке западных государств. как и предполагал... теперь ждите беларусь на всей территории РФии
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  troll 04.09.2020 в 11:50:41   # 762697
Quote:
Нарышкин: я не исключаю, что события с Навальным являются спец-операцией спецслужб ФРГ.

этот еврейчик знает многое знает, поэтому недоговаривает.
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  строитель 04.09.2020 в 12:57:05   # 762699
Цитата: NBE от 04.09.2020 05:41:38
народ Белоруссии выбрал бескровную революцию, без крови ничего не бывает, она получила то что заслуживает. В этом отношении украинцы показали себя лучше, и из двух стран я хотел бы жить на Украине, чем в Белоруссии под двойным диктаторством.
Не надо меня бить сильно, это мое личное, не претендующее на абсолютную истину мнение...


Наверное жить на Украине и в правду замечательно. Но думаю далеко не всем. Вернее вообще не всем. Иначе как объяснить то что четверть четверть Населения сбежала в соседние страны выполнять низкоквалифицированную работу вместо того что бы жить и РАБОТАТЬ НА БЛАГО СВОЕ СТРАНЫ.
Так что одно дело жить где то а другой жить и работать.
Фантазёр ты в розовых очках
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  Konstant 04.09.2020 в 13:26:27   # 762700
Тетка в на Украине живут. С приходом демократии работа упала оргтехнику обслуживали в 3 раза меньше стало. Все все все льготы убрали . Они как многодетные скидки получали коммуналку. Думали уехать
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  NBE 04.09.2020 в 14:04:42   # 762702
Цитата: строитель от 04.09.2020 06:57:05
Цитата: NBE от 04.09.2020 05:41:38
народ Белоруссии выбрал бескровную революцию, без крови ничего не бывает, она получила то что заслуживает. В этом отношении украинцы показали себя лучше, и из двух стран я хотел бы жить на Украине, чем в Белоруссии под двойным диктаторством.
Не надо меня бить сильно, это мое личное, не претендующее на абсолютную истину мнение...


Наверное жить на Украине и в правду замечательно. Но думаю далеко не всем. Вернее вообще не всем. Иначе как объяснить то что четверть четверть Населения сбежала в соседние страны выполнять низкоквалифицированную работу вместо того что бы жить и РАБОТАТЬ НА БЛАГО СВОЕ СТРАНЫ.
Так что одно дело жить где то а другой жить и работать.
Фантазёр ты в розовых очках
А до майдана они процветали и жили хорошо, не было украинцев гастарбайтеров...
А вы в курсе что в 2019 году ВВП Украины почти дошел до кризисного периода, при том что сейчас у них нету Крыма, Луганской и Донецкой области.
Может у вас розовые очки?!
Да смена власти не улучшает экономику, и в краткосрочной перспективе даже ухудшает. Но политические изменения нужны для развития страны в будущем. Когда один политик засиживается в правительстве, какой бы он не был бы хороший, это в конце концов приводит к застою.
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  walker 04.09.2020 в 14:15:36   # 762704
Цитата: СССР от 04.09.2020 05:20:58
Цитата: Rebel от 04.09.2020 04:54:22
кончилась БЕЛАРУСЬ

Доигрался Александр в многовекторность.
СССР больше нет, за крышу нужно платить.

ЗЫ
Лукашенко сообщил Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, что заявления Меркель об отравлении Навального — фальсификация...
"Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них - Запада - новая фишка появилась. Опять "Новичок" (отравляющее вещество. - Прим. БЕЛТА), опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему - Навальному - хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Беларуси. - Прим. БЕЛТА) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - заявил глава белорусского государства.

PSPS
Вести ФМ. 14.24
Нарышкин: я не исключаю, что события с Навальным являются спец-операцией спецслужб ФРГ. Действия данных спец-служб в последнее время на находят понимания...


Пиздит Лука уже напропалую.
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  Pole13 04.09.2020 в 17:55:36   # 762721
Quote:
В этом отношении украинцы показали себя лучше, и из двух стран я хотел бы жить на Украине, чем в Белоруссии под двойным диктаторством.

Вот это реально диванный критик, с большим цинизмом глядящий на ситуацию. "Украинцы показали себя лучше"??? В чем, вести себя как глупые марионетки? А жертвы NBE, сколько невинных и молодых смертей, и это ты считаешь лучшим??
NBE я уверен, что ты не чинуш, не бизнесмен, не журналист и диктаторский строй тебя бы и не коснулся.
А теперь небольшая правда жизни. Если ты поедешь в Беларусь, то тебя встретят доброжелательные беларусы, чистые, ровные дороги, очень вкусная и недорогая еда в придорожных столовых. Ты можешь спокойно спать в машине на придорожных кемпингах, не бояться что тебя ограбят, не бояться вымогательств со стороны дорожной полиции и пограничников.
А поедешь на Украину, особенно с запада, тебя встретят вымогатели пограничники, вымогатели гаишники, убитые дороги и бензин по европейским ценам. Спать у трассы ты просто побоишься. А отношение местных к тебя резко изменится, когда они узнают что ты снгешный.
Уверяю тебя NBE, такова правда жизни на февраль 2020 года
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