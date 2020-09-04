Рахмон кандидат

Хороший человек, в отличии от Путина не пудрит мозги, а сразу заявляет что он "Основатель мира", и сразу всем ясно.

А может обратимся к "нашим баранам", или соседская трава всегда сочнее и зеленее, или страшновато в своем "огороде" ковыряться?

Хороший человек, в отличии от Путина не пудрит мозги, а сразу заявляет что он "Основатель мира", и сразу всем ясно.

конечно страшно, по закону даже нельзя в своем "огороде" ковыряться. Так что обсуждаем соседей, но также думаем про своих...

А может обратимся к "нашим баранам", или соседская трава всегда сочнее и зеленее, или страшновато в своем "огороде" ковыряться?

Хороший человек, в отличии от Путина не пудрит мозги, а сразу заявляет что он "Основатель мира", и сразу всем ясно.

Центральный проспект Победы в Грозном переименовали в проспект Владимира Путина. Таблички с надписями "проспект имени Путина" прикрепили на фасадах домов сегодня утром, т.е. сразу в день подписания Рамзаном Кадыровым соответствующего указа.

Как сообщили в мэрии Грозного, таким образом руководство республики решило отметить заслуги В.Путина в деле борьбы с терроризмом, восстановления экономики и социальной сферы Чеченской республики.





В Оренбурге может появиться проспект Владимира Путина. Как стало известно порталу 1743.ru, с таким предложением выступила депутат регионального ЗС Татьяна Иванова. Она направила депутатский запрос в Законодательное Собрание Оренбургской области.

Депутат предлагает переименовать улицу Терешковой в проспект В. В. Путина. В том случае, если ее поддержат соратники, то соответствующая инициатива будет направлена главе Оренбурга Владимиру Ильиных. В дальнейшем местным органам самоуправления предстоит рассмотреть вопрос о переименовании улицы.



Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Кремле назвали предложение переименовать должность президента РФ в "верховного правителя" лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции и заявили, что у главы государства Владимира Путина нет позиции по этому вопросу.



С идеей переименовать президента РФ в "верховного правителя" ранее выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский.