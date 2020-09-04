Рахмон кандидат

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danilov 04 Сентября 2020 в 14:40:38
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: NBE от 04.09.2020 08:48:47
Хороший человек, в отличии от Путина не пудрит мозги, а сразу заявляет что он "Основатель мира", и сразу всем ясно.
Хороший человек, в отличии от Путина не пудрит мозги, а сразу заявляет что он "Основатель мира", и сразу всем ясно.
А может обратимся к "нашим баранам", или соседская трава всегда сочнее и зеленее, или страшновато в своем "огороде" ковыряться?
Цитата: GoodZone от 04.09.2020 09:28:37конечно страшно, по закону даже нельзя в своем "огороде" ковыряться. Так что обсуждаем соседей, но также думаем про своих...
А может обратимся к "нашим баранам", или соседская трава всегда сочнее и зеленее, или страшновато в своем "огороде" ковыряться?
Цитата: NBE от 04.09.2020 08:48:47
Хороший человек, в отличии от Путина не пудрит мозги, а сразу заявляет что он "Основатель мира", и сразу всем ясно.
Хороший человек, в отличии от Путина не пудрит мозги, а сразу заявляет что он "Основатель мира", и сразу всем ясно.
А может обратимся к "нашим баранам", или соседская трава всегда сочнее и зеленее, или страшновато в своем "огороде" ковыряться?
Цитата: NBE от 04.09.2020 09:39:47
Цитата: GoodZone от 04.09.2020 09:28:37конечно страшно, по закону даже нельзя в своем "огороде" ковыряться. Так что обсуждаем соседей, но также думаем про своих...
А может обратимся к "нашим баранам", или соседская трава всегда сочнее и зеленее, или страшновато в своем "огороде" ковыряться?
Цитата: NBE от 04.09.2020 08:48:47
Хороший человек, в отличии от Путина не пудрит мозги, а сразу заявляет что он "Основатель мира", и сразу всем ясно.
Хороший человек, в отличии от Путина не пудрит мозги, а сразу заявляет что он "Основатель мира", и сразу всем ясно.
А может обратимся к "нашим баранам", или соседская трава всегда сочнее и зеленее, или страшновато в своем "огороде" ковыряться?
А что разве упомянутый вами российский гражданин открывал себе прижизненные памятники, его именем называли школы, университеты, столицы, проспекты в каждом городе, он официально именуется "Лидером нации", его день рождения общенациональный праздник? Что-то не припомню такого. Мне кажется у вас не корректное сравнение и предвзятое мнение.
Quote:
Центральный проспект Победы в Грозном переименовали в проспект Владимира Путина. Таблички с надписями "проспект имени Путина" прикрепили на фасадах домов сегодня утром, т.е. сразу в день подписания Рамзаном Кадыровым соответствующего указа.
Как сообщили в мэрии Грозного, таким образом руководство республики решило отметить заслуги В.Путина в деле борьбы с терроризмом, восстановления экономики и социальной сферы Чеченской республики.
Как сообщили в мэрии Грозного, таким образом руководство республики решило отметить заслуги В.Путина в деле борьбы с терроризмом, восстановления экономики и социальной сферы Чеченской республики.
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В Оренбурге может появиться проспект Владимира Путина. Как стало известно порталу 1743.ru, с таким предложением выступила депутат регионального ЗС Татьяна Иванова. Она направила депутатский запрос в Законодательное Собрание Оренбургской области.
Депутат предлагает переименовать улицу Терешковой в проспект В. В. Путина. В том случае, если ее поддержат соратники, то соответствующая инициатива будет направлена главе Оренбурга Владимиру Ильиных. В дальнейшем местным органам самоуправления предстоит рассмотреть вопрос о переименовании улицы.
Депутат предлагает переименовать улицу Терешковой в проспект В. В. Путина. В том случае, если ее поддержат соратники, то соответствующая инициатива будет направлена главе Оренбурга Владимиру Ильиных. В дальнейшем местным органам самоуправления предстоит рассмотреть вопрос о переименовании улицы.
Quote:
Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Кремле назвали предложение переименовать должность президента РФ в "верховного правителя" лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции и заявили, что у главы государства Владимира Путина нет позиции по этому вопросу.
С идеей переименовать президента РФ в "верховного правителя" ранее выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский.
С идеей переименовать президента РФ в "верховного правителя" ранее выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский.
Совбез РФ тоже создан, осталось "доработать" по нашему образцу
власть портит людей а абсолютная власть портит абсолютно
Между "хотеть" и "сделать" огромная разница. А вас, я смотрю, эта разница ничуть не смущает...
НН тоже вначале вроде не хотел ни улиц ни городов ни универов
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи с представителями отечественных СМИ 22 декабря высказал своё отношение об увековечивании его имени в названиях всевозможных объектов. Фрагмент встречи опубликовала Акорда в Facebook.
"Кто-то мне написал письмо, что Назарбаеву каменные памятники не нужны, раз он построил столицу. Я с ним полностью согласен. Это всё суета. Я приводил высказывание великого римского императора по этому поводу и обидел одного своего друга, соседа-коллегу. Это Марк Аврелий, который увеличил территорию, завоевал много земель. Все говорили: "Марк, почему у тебя памятника нет?". "Знаешь, я не хочу, чтобы спрашивали, чей это памятник. Пусть после меня спросят, почему ему памятника нет". Очень здорово, мне нравится вот это", – сказал Президент.
Президент отметил, что всегда выступает против таких предложений. Единственное, на что он сам согласился – использование его фамилии в названии "Назарбаев университет". Это было сделано для того, чтобы все поддержали новое учебное заведение.
"Кто-то мне написал письмо, что Назарбаеву каменные памятники не нужны, раз он построил столицу. Я с ним полностью согласен. Это всё суета. Я приводил высказывание великого римского императора по этому поводу и обидел одного своего друга, соседа-коллегу. Это Марк Аврелий, который увеличил территорию, завоевал много земель. Все говорили: "Марк, почему у тебя памятника нет?". "Знаешь, я не хочу, чтобы спрашивали, чей это памятник. Пусть после меня спросят, почему ему памятника нет". Очень здорово, мне нравится вот это", – сказал Президент.
Президент отметил, что всегда выступает против таких предложений. Единственное, на что он сам согласился – использование его фамилии в названии "Назарбаев университет". Это было сделано для того, чтобы все поддержали новое учебное заведение.
25 декабря 2017
НН ничего этого не хотел, ВВ не хотел обнуления, но граждане настояли - никакой разницы
По поводу обнуления я уже здесь не раз высказывался, повторяться не буду, да и причем здесь это...
Цитата: GoodZone от 04.09.2020 09:28:37
А может обратимся к "нашим баранам", или соседская трава всегда сочнее и зеленее, или страшновато в своем "огороде" ковыряться?
Цитата: NBE от 04.09.2020 08:48:47
Хороший человек, в отличии от Путина не пудрит мозги, а сразу заявляет что он "Основатель мира", и сразу всем ясно.
Хороший человек, в отличии от Путина не пудрит мозги, а сразу заявляет что он "Основатель мира", и сразу всем ясно.
А может обратимся к "нашим баранам", или соседская трава всегда сочнее и зеленее, или страшновато в своем "огороде" ковыряться?
Речь идет именно о "ваших баранах", то есть твоих и прочих местных, которые не местные.