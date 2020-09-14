Лавров: Мы убедились в ненадежности наших западных партнеров

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Hairless 14 Сентября 2020 в 16:51:46
Лавров напомнил, что санкции со стороны Запада появились задолго до референдума в Крыму или событий на Украине. При Бараке Обаме антироссийские санкции были запущены, когда в России от преследования властей США скрывался Эдвард Сноуден, разоблачивший «неправомерную, нелегитимную, во многом преступную деятельность структур США, которые пытались в различных зарубежных странах продвигать неприемлемые подходы, подрывать законные правительства».
«За эти годы мы убедились в ненадежности наших западных партнеров, включая, к сожалению, членов Европейского союза», — подчеркнул министр.
Он с сожалением отмечает, что Евросоюз «пошел по пути принесения в жертву своих геоэкономических, стратегических интересов в угоду сиюминутным желаниям не отстать от США» в том, что называется «наказание России». Поэтому все будущие планы Москва будет выстраивать с использованием «страховочной сетки».
«То есть обеспечить себе все возможности, чтобы, если ЕС останется на своих негативных, деструктивных позициях, мы не зависели от его прихотей и могли обеспечивать свое собственное развитие самостоятельно и в партнерстве с теми, кто готов к сотрудничеству на равноправной, взаимоуважительной основе», — пояснил Лавров.
Напомним, о возможности введения новых санкций в отношении России заговорили после «отравления» российского блогера Алексея Навального. Власти Германии заявили, что российский оппозиционер был отравлен, но никаких доказательств не предоставили.
https://eadaily.com/ru/news/2020/09/13/lavrov-my-ubedilis-v-nenadezhnosti-nashih-zapadnyh-partnerov
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Джимбо от 14.09.2020 12:16:23Тоже прочитал и в недоумении.
Много же вам времени понадобилось, что бы понять враждебность запада.
Много же вам времени понадобилось, что бы понять враждебность запада.
Цитата: Zoggyla от 14.09.2020 12:36:17
Цитата: Джимбо от 14.09.2020 12:16:23Тоже прочитал и в недоумении.
Много же вам времени понадобилось, что бы понять враждебность запада.
Много же вам времени понадобилось, что бы понять враждебность запада.
IMHO, Запад не то чтобы враждебный - он ведёт свои коммерческие дела, исходя только из своих интересов, подстроив под них свои законы и мораль и не беспокоясь о судьбе других "партнёров".
Здесь важно то, что фактически официально руководитель МИДа заявил о недоверии Западу, исходя из чего будет строиться политика РФ.
KapitanNemo 14.09.2020 в 20:17:25 # 763153
Второй рукой их надо держать за горло.
Цитата: KapitanNemo от 14.09.2020 14:17:25Походу второй рукой получали удовольствие.
С Западными партнерами дела ведут одной рукой.
Второй рукой их надо держать за горло.
С Западными партнерами дела ведут одной рукой.
Второй рукой их надо держать за горло.