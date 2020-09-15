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Политика
Высший совет при президенте по реформам постановил создать Токаев
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danilov 15 Сентября 2020 в 09:25:53
Астана. 14 сентября. КазТАГ – Высший совет при президенте по реформам постановил создать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.

«В целях стратегического планирования устойчивого развития страны и углубления экономических, социальных и политических реформ постановляю: 1. Образовать при президенте Республики Казахстан высший совет по реформам. 2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на администрацию президента Республики Казахстан», - говорится в постановлении в понедельник.

Как уточняется, настоящий указ вводится в действие со дня его подписания.

В состав вошли: председатель – Токаев, заместитель председателя - Сэр Сума Чакрабарти, а также членами совета стали премьер-министр Аскар Мамин, руководитель администрации президента Республики Казахстан Ерлан Кошанов, председатель Национального Банка Республики Казахстан Ерболат Досаев, председатель агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Кайрат Келимбетов, председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Республики Казахстан Мадина Абылкасымова, помощник президента – секретарь Совета безопасности Республики Казахстан Асет Исекешев, заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан Тимур Сулейменов, председатель президиума национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Тимур Кулибаев.

https://kaztag.kz/ru/news/vysshiy-sovet-pri-prezidente-po-reformam-postanovil-sozdat-tokaev
Комментарии, по рейтингу, по дате
  troll 15.09.2020 в 10:13:25   # 763178
а чакраборти че тут делает?
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  гримм 15.09.2020 в 10:38:50   # 763181
Цитата: troll от 15.09.2020 04:13:25
а чакраборти че тут делает?

наверное иностранная пила лучше будет пилить
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  Ара горный 15.09.2020 в 10:58:22   # 763184
Цитата: troll от 15.09.2020 04:13:25
а чакраборти че тут делает?


Такая хорошая новость, что хочется станцевать!

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  звукач 15.09.2020 в 11:15:54   # 763186
А мне наоборот так грустно - что хочется танцевать ,очередное пшик и не более
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  htmaker 15.09.2020 в 11:28:17   # 763190
Первая ассоциация у людей с Индией - кинематограф). Танцы-шманцы, драки - один против ста, парни рубахи, которые борются со злом со спецэффектами раннего Голливуда))).
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  vvka 15.09.2020 в 12:17:19   # 763193
А вы друзья, как не садитесь
Все в музыканты не годитесь
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  Маке0912 15.09.2020 в 16:02:34   # 763214
А Чакраборти тоже по 6 миллионов долларов платить будем ? Как Тони Блееру за советы.
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  332-712 15.09.2020 в 16:47:07   # 763219
У этого Чакрабарти приставка к имени - Сэр. Значит он гражданин Великобритании. А Великобритания просто так ничего не делает...
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  старик 15.09.2020 в 19:09:35   # 763227
Комитет по реформированию реформ.
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  KapitanNemo 16.09.2020 в 00:03:12   # 763239
Домики аглицкие обратно хотите?
Да? Тогда на работу нашего человечка возьмите.
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