Высший совет при президенте по реформам постановил создать Токаев

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Сентября 2020 в 09:25:53
«В целях стратегического планирования устойчивого развития страны и углубления экономических, социальных и политических реформ постановляю: 1. Образовать при президенте Республики Казахстан высший совет по реформам. 2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на администрацию президента Республики Казахстан», - говорится в постановлении в понедельник.
Как уточняется, настоящий указ вводится в действие со дня его подписания.
В состав вошли: председатель – Токаев, заместитель председателя - Сэр Сума Чакрабарти, а также членами совета стали премьер-министр Аскар Мамин, руководитель администрации президента Республики Казахстан Ерлан Кошанов, председатель Национального Банка Республики Казахстан Ерболат Досаев, председатель агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Кайрат Келимбетов, председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Республики Казахстан Мадина Абылкасымова, помощник президента – секретарь Совета безопасности Республики Казахстан Асет Исекешев, заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан Тимур Сулейменов, председатель президиума национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Тимур Кулибаев.
https://kaztag.kz/ru/news/vysshiy-sovet-pri-prezidente-po-reformam-postanovil-sozdat-tokaev
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: troll от 15.09.2020 04:13:25
а чакраборти че тут делает?
а чакраборти че тут делает?
наверное иностранная пила лучше будет пилить
Ара горный 15.09.2020 в 10:58:22 # 763184
Цитата: troll от 15.09.2020 04:13:25
а чакраборти че тут делает?
а чакраборти че тут делает?
Такая хорошая новость, что хочется станцевать!
Все в музыканты не годитесь
KapitanNemo 16.09.2020 в 00:03:12 # 763239
Да? Тогда на работу нашего человечка возьмите.