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Политика
Келимбетов возглавил агентство по стратегическому планированию и реформам
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danilov 15 Сентября 2020 в 09:27:20
Астана. 14 сентября. КазТАГ - Управляющий международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов возглавил агентство по стратегическому планированию и реформам, сообщает Акорда.

«Назначить Келимбетова Кайрата Нематовича, управляющего международным финансовым центром «Астана», председателем агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан», - говорится в документе, опубликованном в понедельник.

Келимбетов родился 28 января 1969 года в Алматы. В разные годы занимал посты председателя Агентства по стратегическому планированию, первого вице-министра финансов, министра экономики и бюджетного планирования, председателя правления АО «Фонд устойчивого развития «Казына», руководителя администрации президента, председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», заместителя премьер-министра и главы Нацбанка.

https://kaztag.kz/ru/news/kelimbetov-vozglavil-agentstvo-po-strategicheskomu-planirovaniyu-i-reformam
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 15.09.2020 в 09:59:16   # 763177
Какой ценный кадр! И какой только синекурой он не руководил в своей жизни...
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  Маке0912 15.09.2020 в 13:51:36   # 763194
Старый фрукт, со старой лживой команды.
Особенно запомнился когда людей в заблуждения вводил. Что доллар подниматься не будет. Аж клялся.
И результат доллар в два раза подскочил.
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  Walter 15.09.2020 в 15:07:52   # 763198
Попрощайтесь со стратегией и планированием. Принимайте воздушные замки и гандолы наполненные мифами и невероятными фантазиями.
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