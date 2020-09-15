Лукашенко - Путин

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Сентября 2020 в 14:56:05
Мы рассматриваем Беларусь, как ближайшего союзника — Путин
Белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся ситуации в стране — Путин
Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику — Путин
Знаем о предложении начать работу по конституции Белоруссии, считаю это логичным и своевременным - Путин
Россия остается приверженной всем договоренностям с Белоруссией, включая по ОДКБ и Союзному государству - Путин
У меня есть определенные предложения, нужны дополнительные усилия, чтобы устранить имеющиеся проблемы — Путин
Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии кредит в 1,5 млрд долларов и мы это исполним — Путин
Сегодня начинаются военные учения Белоруссии и РФ, это связано с подготовкой войск, это мероприятие было запланировано и анонсировано в прошлом году — Путин
Российские подразделения вернутся после учений к местам постоянной дислокации — Путин
Белоруссия будет первой страной, которая получит нашу вакцину от Covid-19 — Путин
Уважаемый Александр Григорьевич, я очень рад вас видеть — Путин
Очень тщательно отслеживаем все публикации в СМИ, столько всего было конспирологического — Лукашенко
Вы поступили очень порядочно, по-человечески, благодарю всех, к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время — Лукашенко
Я вас подробно проинформирую о том, что происходит у нас в Белоруссии, точнее в Минске — Лукашенко
Главное - это не переходить красную черту, пока никто эти линии не нарушал — Лукашенко
Друг познается в беде, я искренне это говорю — Лукашенко
Уроки надо извлекать из всех событий и мы этот урок выдержали — Лукашенко на встрече с Путиным
Вы показали, что белорусские границы - это границы Союзного государства и никому не позволено "бряцать" там оружием — Лукашенко
Вы видите, что началось в Европе, идет однозначно вторая волна, это будет мощнее — Лукашенко
Этот вирус уже не тот, он будет накладываться на вирус гриппа, нам нет необходимости расслабляться — Лукашенко
Нам нужно не допустить ошибок Великой Отечественной войны — Лукашенко
Что касается военной составляющей, вы правы, у нас есть план и он будет реализован — Путин
Мы и с коронавирусом вместе поборемся и преодолеем все проблемы в экономике — Путин
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: troll от 15.09.2020 09:12:43Ну допустим удалишь... и что? Тут есть летописцы сайта, у них все аккуратненько разложено по папочкам))) К админу обратись. Одмин, удали меня и все мое. Подпись.
кто нибудь знает, можно ли тут удалить свой аккаунт со всеми комментариями и сообщениями?
кто нибудь знает, можно ли тут удалить свой аккаунт со всеми комментариями и сообщениями?
Цитата: troll от 15.09.2020 09:12:43
кто нибудь знает, можно ли тут удалить свой аккаунт со всеми комментариями и сообщениями?
кто нибудь знает, можно ли тут удалить свой аккаунт со всеми комментариями и сообщениями?
И все побежали копировать посты troll, так на всякий случай .
всем здоровья. я устал, я ухожу...
Цитата: troll от 15.09.2020 10:39:52
ну нет, так нет...
всем здоровья. я устал, я ухожу...
ну нет, так нет...
всем здоровья. я устал, я ухожу...
Цитата: troll от 15.09.2020 10:39:52
ну нет, так нет...
всем здоровья. я устал, я ухожу...
ну нет, так нет...
всем здоровья. я устал, я ухожу...
Ара горный 15.09.2020 в 18:57:34 # 763223