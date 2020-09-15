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Политика
Лукашенко - Путин
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danilov 15 Сентября 2020 в 14:56:05


Мы рассматриваем Беларусь, как ближайшего союзника — Путин

Белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся ситуации в стране — Путин

Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику — Путин

Знаем о предложении начать работу по конституции Белоруссии, считаю это логичным и своевременным - Путин

Россия остается приверженной всем договоренностям с Белоруссией, включая по ОДКБ и Союзному государству - Путин

У меня есть определенные предложения, нужны дополнительные усилия, чтобы устранить имеющиеся проблемы — Путин

Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии кредит в 1,5 млрд долларов и мы это исполним — Путин

Сегодня начинаются военные учения Белоруссии и РФ, это связано с подготовкой войск, это мероприятие было запланировано и анонсировано в прошлом году — Путин

Российские подразделения вернутся после учений к местам постоянной дислокации — Путин

Белоруссия будет первой страной, которая получит нашу вакцину от Covid-19 — Путин

Уважаемый Александр Григорьевич, я очень рад вас видеть — Путин

Очень тщательно отслеживаем все публикации в СМИ, столько всего было конспирологического — Лукашенко

Вы поступили очень порядочно, по-человечески, благодарю всех, к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время — Лукашенко

Я вас подробно проинформирую о том, что происходит у нас в Белоруссии, точнее в Минске — Лукашенко

Главное - это не переходить красную черту, пока никто эти линии не нарушал — Лукашенко

Друг познается в беде, я искренне это говорю — Лукашенко

Уроки надо извлекать из всех событий и мы этот урок выдержали — Лукашенко на встрече с Путиным

Вы показали, что белорусские границы - это границы Союзного государства и никому не позволено "бряцать" там оружием — Лукашенко

Вы видите, что началось в Европе, идет однозначно вторая волна, это будет мощнее — Лукашенко

Этот вирус уже не тот, он будет накладываться на вирус гриппа, нам нет необходимости расслабляться — Лукашенко

Нам нужно не допустить ошибок Великой Отечественной войны — Лукашенко

Что касается военной составляющей, вы правы, у нас есть план и он будет реализован — Путин

Мы и с коронавирусом вместе поборемся и преодолеем все проблемы в экономике — Путин
Комментарии, по рейтингу, по дате
  troll 15.09.2020 в 15:12:43   # 763200
кто нибудь знает, можно ли тут удалить свой аккаунт со всеми комментариями и сообщениями?
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  Zoggyla 15.09.2020 в 15:25:02   # 763203
Цитата: troll от 15.09.2020 09:12:43
кто нибудь знает, можно ли тут удалить свой аккаунт со всеми комментариями и сообщениями?
Ну допустим удалишь... и что? Тут есть летописцы сайта, у них все аккуратненько разложено по папочкам))) К админу обратись. Одмин, удали меня и все мое. Подпись.
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  NBE 15.09.2020 в 15:32:57   # 763208
В инете нет анонимности, все пишется сразу в несколько местах и полностью никогда не удаляется. Поздно уже, поздно сожалеть о написанном...
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  ka3ax001 15.09.2020 в 16:01:50   # 763213
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  GoodZone 15.09.2020 в 16:17:31   # 763216
Цитата: troll от 15.09.2020 09:12:43
кто нибудь знает, можно ли тут удалить свой аккаунт со всеми комментариями и сообщениями?

И все побежали копировать посты troll, так на всякий случай .
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  troll 15.09.2020 в 16:39:52   # 763218
ну нет, так нет...
всем здоровья. я устал, я ухожу...
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  GoodZone 15.09.2020 в 16:51:06   # 763220
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  Zoggyla 15.09.2020 в 17:23:06   # 763221
Это так романтично!
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  Pole13 15.09.2020 в 18:32:20   # 763222
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  Ара горный 15.09.2020 в 18:57:34   # 763223
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  Konstant 15.09.2020 в 23:28:32   # 763237
Юмориста всем бобра! А если свалят Батька? Кто на очереди будет у партнеров?
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  Konstant 15.09.2020 в 23:30:14   # 763238
А Беларусь на следующий день расцветет и вступит везде и все сообщества и будет процветать . Как Украиина
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