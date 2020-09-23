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Политика
Представитель Ирландии Тихановской
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danilov 23 Сентября 2020 в 11:06:41


Глас вопиющего в пустыне, как шестерки заквокали, когда он про Ассанджа упомянул.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 23.09.2020 в 11:42:46   # 763636
Негодяй как он мог так сказать! Сразу видно здравомыслящий человек
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  Zoggyla 23.09.2020 в 11:49:16   # 763637
Цитата: Konstant от 23.09.2020 05:42:46
Негодяй как он мог так сказать! Сразу видно здравомыслящий человек
просто - негодяй.
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  строитель 23.09.2020 в 11:55:44   # 763639
Да как он мог сравнивать ее с маньяком Ассанжем который трахал баб без предохранителя и письменного согласия заверенного нотариусом ???
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  serikx 23.09.2020 в 12:19:20   # 763643
Вот она - образцовая демократия. Что показательно, путинские пропагандоны сразу потащили это на первый канал.
Увы, кремль выбрал не ту сторону, за кого топить. Народ в Беларуси все же победит, имхо.
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  Маке0912 23.09.2020 в 12:23:47   # 763644
Прямо в лицо сказал Красавчик!
И всё правильно по сути.
Раскачали Белоруссию и в гей еропу затащить хотят.
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  Hairless 23.09.2020 в 13:14:37   # 763647
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  Zoggyla 23.09.2020 в 13:28:22   # 763649
А где комент astra?
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  Рамзес 23.09.2020 в 13:33:30   # 763653
Цитата: Konstant от 23.09.2020 05:42:46
Негодяй как он мог так сказать! Сразу видно здравомыслящий человек

Точно таких обычно закрывают.
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  charg 23.09.2020 в 14:47:28   # 763664
Цитата: serikx от 23.09.2020 06:19:20
Вот она - образцовая демократия. Что показательно, путинские пропагандоны сразу потащили это на первый канал.
Увы, кремль выбрал не ту сторону, за кого топить. Народ в Беларуси все же победит, имхо.


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  Hairless 23.09.2020 в 18:55:36   # 763690
Что характерно - в Болгарии 75 дней идут массовые протесты. Народ требует отставки правительства. Но Еврокомиссия обсуждает Белоруссию, не являющуюся членом Евросоюза.
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  старик 23.09.2020 в 19:03:37   # 763693
Quote:
Вот она - образцовая демократия. Что показательно, путинские пропагандоны сразу потащили это на первый канал.
Увы, кремль выбрал не ту сторону, за кого топить. Народ в Беларуси все же победит, имхо.
Образцовая демократия это про кого? Насчет пропагандонов: а как же,один из немногих адекватов не стоящих раком перед амерами. Ну и насчет победы: народ Беларуси победит народ Беларуси? Насчет Тихановской: "лидер" который требует для своей страны санкций-мерзкий предатель.
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