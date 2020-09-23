Представитель Ирландии Тихановской

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danilov 23 Сентября 2020 в 11:06:41
Представитель Ирландии сказал Тихановской всё, что думает.... https://t.co/3u02zBIXDL pic.twitter.com/JzERKSEvT2— Александр Невский (@zidan_alex) September 22, 2020
Глас вопиющего в пустыне, как шестерки заквокали, когда он про Ассанджа упомянул.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Konstant от 23.09.2020 05:42:46просто - негодяй.
Негодяй как он мог так сказать! Сразу видно здравомыслящий человек
Негодяй как он мог так сказать! Сразу видно здравомыслящий человек
Увы, кремль выбрал не ту сторону, за кого топить. Народ в Беларуси все же победит, имхо.
И всё правильно по сути.
Раскачали Белоруссию и в гей еропу затащить хотят.
Цитата: Konstant от 23.09.2020 05:42:46
Негодяй как он мог так сказать! Сразу видно здравомыслящий человек
Негодяй как он мог так сказать! Сразу видно здравомыслящий человек
Точно таких обычно закрывают.
Цитата: serikx от 23.09.2020 06:19:20
Вот она - образцовая демократия. Что показательно, путинские пропагандоны сразу потащили это на первый канал.
Увы, кремль выбрал не ту сторону, за кого топить. Народ в Беларуси все же победит, имхо.
Вот она - образцовая демократия. Что показательно, путинские пропагандоны сразу потащили это на первый канал.
Увы, кремль выбрал не ту сторону, за кого топить. Народ в Беларуси все же победит, имхо.
Вот она - образцовая демократия. Что показательно, путинские пропагандоны сразу потащили это на первый канал.Образцовая демократия это про кого? Насчет пропагандонов: а как же,один из немногих адекватов не стоящих раком перед амерами. Ну и насчет победы: народ Беларуси победит народ Беларуси? Насчет Тихановской: "лидер" который требует для своей страны санкций-мерзкий предатель.
Увы, кремль выбрал не ту сторону, за кого топить. Народ в Беларуси все же победит, имхо.
Увы, кремль выбрал не ту сторону, за кого топить. Народ в Беларуси все же победит, имхо.