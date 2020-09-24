Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 23 Сентября 2020 в 22:48:28
Церемония прошла во Дворце независимости и не транслировалась по телевидению. На нее были приглашены несколько сотен человек, по данным журналистов, это были как высшие должностные лица государства, так и руководители местных органов власти, а также представители государственных СМИ, деятели науки, культуры и спорта.
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 24.09.2020 в 11:34:41 # 763741
Но это стыдисрам.
Крыша по моему давно протекает.
Во время инаугурационной речи новый президент Белоруссии высоко оценил заслуги своего предшественника.
А в чем тайна то
ну без анонса, без гостей и дипломатов, сми и тв
Я же говорю журнашлюхи.