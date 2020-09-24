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Политика
Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии
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Гость 23 Сентября 2020 в 22:48:28
Избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко тайно вступил в должность. Об этом сообщает БЕЛТА в среду, 23 сентября.
Церемония прошла во Дворце независимости и не транслировалась по телевидению. На нее были приглашены несколько сотен человек, по данным журналистов, это были как высшие должностные лица государства, так и руководители местных органов власти, а также представители государственных СМИ, деятели науки, культуры и спорта.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  MишаМашкевич 24.09.2020 в 11:34:41   # 763741
Батька конечно мужик местами дохренаборзый.
Но это стыдисрам.
Крыша по моему давно протекает.
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  Dimmon 24.09.2020 в 13:18:09   # 763747
Quote:
Во время инаугурационной речи новый президент Белоруссии высоко оценил заслуги своего предшественника.
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  GoodZone 24.09.2020 в 13:31:15   # 763750
А в чем тайна то? Все знают...
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  Dimmon 24.09.2020 в 13:33:35   # 763751
Quote:
А в чем тайна то

ну без анонса, без гостей и дипломатов, сми и тв
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  Konstant 24.09.2020 в 13:41:33   # 763756
Странно если с ним подлянит запад он что честный должен быть? Все верно по моему
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  Маке0912 24.09.2020 в 15:18:14   # 763773
Вы заголовок поняли ????
Я же говорю журнашлюхи.
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  Даун 24.09.2020 в 17:09:04   # 763786
Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии А ЧЕ ТАК МОЖНО
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  старик 24.09.2020 в 20:11:48   # 763807
Совершенно правильно поступил! Он тем самым спас здоровье, а может и жизни соплеротых протестунов, которых кукловоды не задумываясь бросили бы образно говоря "на штыки", объяви Лукашенко дату инаугурации. Им , кукловодам , нужна кровь, много крови, а в результате финта Лукашенко они получили от мертвого осла уши. В чем тут стыд и срам не понимаю. Он что нарушил конституцию? Не время устраивать пышные празднества , обстановка не та, и поскольку не проводить мероприятие нельзя, он и провел его без помпы.
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  Konstant 24.09.2020 в 22:19:24   # 763811
Им не нравится что их нае.....в общем опередили
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  stasik02 24.09.2020 в 22:29:25   # 763813
Трусливая крыса
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