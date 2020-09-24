Навального выписали из клиники Charite

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danilov 24 Сентября 2020 в 13:00:37
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 24.09.2020 в 14:09:27 # 763762
Про всех пишет А у себя дома, во всем мире.
Просто, пиар личность. Как Лошадь
KapitanNemo 24.09.2020 в 18:37:05 # 763793
Call of duty
Vladimir Makarov
"Им ссы в глаза, а они – божья роса!") на всю ту бездарную и коррумпированную политику ботексного и его шайки и пусть он это делает хоть за деньги инопланетян. За одно только расследование "Он вам не Димон", этого недимона должны были упрятать за решетку лет так на 200 с конфискацией. В нормальной стране прокуратура начала бы сразу проверку по данному видео, но тут же агент госдепа провел расследование - враг государства. А то что главные враги сидят в правительстве - ничего страшного, это все во благо, не расшатывайте лодку, вы что хотите как в -90е, вы хотите как в/на Украине
Цитата: Directrix от 24.09.2020 13:41:07то что он говорит мы и без него знаем, обычный пиздабол
Мне вот интересно из всех выше написавших хоть один человек смотрел расследование Навального, интересовался хоть его деятельностью? Или что сказали на первом анале, да что говорил вечерний мудозвон тому и верите? Ведь вам он ничего плохого не сделал. Только пытается открыть глаза (хотя многим -
"Им ссы в глаза, а они – божья роса!") на всю ту бездарную и коррумпированную политику ботексного и его шайки и пусть он это делает хоть за деньги инопланетян. За одно только расследование "Он вам не Димон", этого недимона должны были упрятать за решетку лет так на 200 с конфискацией. В нормальной стране прокуратура начала бы сразу проверку по данному видео, но тут же агент госдепа провел расследование - враг государства. А то что главные враги сидят в правительстве - ничего страшного, это все во благо, не расшатывайте лодку, вы что хотите как в -90е, вы хотите как в/на Украине
Мне вот интересно из всех выше написавших хоть один человек смотрел расследование Навального, интересовался хоть его деятельностью? Или что сказали на первом анале, да что говорил вечерний мудозвон тому и верите? Ведь вам он ничего плохого не сделал. Только пытается открыть глаза (хотя многим -
"Им ссы в глаза, а они – божья роса!") на всю ту бездарную и коррумпированную политику ботексного и его шайки и пусть он это делает хоть за деньги инопланетян. За одно только расследование "Он вам не Димон", этого недимона должны были упрятать за решетку лет так на 200 с конфискацией. В нормальной стране прокуратура начала бы сразу проверку по данному видео, но тут же агент госдепа провел расследование - враг государства. А то что главные враги сидят в правительстве - ничего страшного, это все во благо, не расшатывайте лодку, вы что хотите как в -90е, вы хотите как в/на Украине
Цитата: Даун от 24.09.2020 13:45:48
Цитата: Directrix от 24.09.2020 13:41:07то что он говорит мы и без него знаем, обычный пиздабол
Мне вот интересно из всех выше написавших хоть один человек смотрел расследование Навального, интересовался хоть его деятельностью? Или что сказали на первом анале, да что говорил вечерний мудозвон тому и верите? Ведь вам он ничего плохого не сделал. Только пытается открыть глаза (хотя многим -
"Им ссы в глаза, а они – божья роса!") на всю ту бездарную и коррумпированную политику ботексного и его шайки и пусть он это делает хоть за деньги инопланетян. За одно только расследование "Он вам не Димон", этого недимона должны были упрятать за решетку лет так на 200 с конфискацией. В нормальной стране прокуратура начала бы сразу проверку по данному видео, но тут же агент госдепа провел расследование - враг государства. А то что главные враги сидят в правительстве - ничего страшного, это все во благо, не расшатывайте лодку, вы что хотите как в -90е, вы хотите как в/на Украине
Мне вот интересно из всех выше написавших хоть один человек смотрел расследование Навального, интересовался хоть его деятельностью? Или что сказали на первом анале, да что говорил вечерний мудозвон тому и верите? Ведь вам он ничего плохого не сделал. Только пытается открыть глаза (хотя многим -
"Им ссы в глаза, а они – божья роса!") на всю ту бездарную и коррумпированную политику ботексного и его шайки и пусть он это делает хоть за деньги инопланетян. За одно только расследование "Он вам не Димон", этого недимона должны были упрятать за решетку лет так на 200 с конфискацией. В нормальной стране прокуратура начала бы сразу проверку по данному видео, но тут же агент госдепа провел расследование - враг государства. А то что главные враги сидят в правительстве - ничего страшного, это все во благо, не расшатывайте лодку, вы что хотите как в -90е, вы хотите как в/на Украине
Ясно, как говориться - "Нас ебут, а мы крепчаем". Готовы и дольше булки раздаигать.
Выражение «Хоть ссы в глаза — все божья роса» является непечатным вариантом пословицы «Бестыжему плюй в глаза, а он говорит: божья роса».
Цитата: Zoggyla от 24.09.2020 13:58:27
Вы, directrix, не пишите херню всякую, а то народ начинает лихорадочно гуглить
Выражение «Хоть ссы в глаза — все божья роса» является непечатным вариантом пословицы «Бестыжему плюй в глаза, а он говорит: божья роса».
Вы, directrix, не пишите херню всякую, а то народ начинает лихорадочно гуглить
Выражение «Хоть ссы в глаза — все божья роса» является непечатным вариантом пословицы «Бестыжему плюй в глаза, а он говорит: божья роса».
Цитата: Zoggyla от 24.09.2020 13:58:27
Вы, directrix, не пишите херню всякую, а то народ начинает лихорадочно гуглить
Выражение «Хоть ссы в глаза — все божья роса» является непечатным вариантом пословицы «Бестыжему плюй в глаза, а он говорит: божья роса».
Вы, directrix, не пишите херню всякую, а то народ начинает лихорадочно гуглить
Выражение «Хоть ссы в глаза — все божья роса» является непечатным вариантом пословицы «Бестыжему плюй в глаза, а он говорит: божья роса».
Вы являетесь соавтором этой пословици, что можете утверждать за ее правильный вариант?
Цитата: Directrix от 24.09.2020 14:04:45Вы читали свой вариант? Прочтите и сделайте надлежащие выводы, у вас дуальность трактования появляется)))
Вы являетесь соавтором этой пословици, что можете утверждать за ее правильный вариант?
Цитата: Zoggyla от 24.09.2020 13:58:27
Вы, directrix, не пишите херню всякую, а то народ начинает лихорадочно гуглить
Выражение «Хоть ссы в глаза — все божья роса» является непечатным вариантом пословицы «Бестыжему плюй в глаза, а он говорит: божья роса».
Вы, directrix, не пишите херню всякую, а то народ начинает лихорадочно гуглить
Выражение «Хоть ссы в глаза — все божья роса» является непечатным вариантом пословицы «Бестыжему плюй в глаза, а он говорит: божья роса».
Цитата: Zoggyla от 24.09.2020 13:58:27
Вы, directrix, не пишите херню всякую, а то народ начинает лихорадочно гуглить
Выражение «Хоть ссы в глаза — все божья роса» является непечатным вариантом пословицы «Бестыжему плюй в глаза, а он говорит: божья роса».
Вы, directrix, не пишите херню всякую, а то народ начинает лихорадочно гуглить
Выражение «Хоть ссы в глаза — все божья роса» является непечатным вариантом пословицы «Бестыжему плюй в глаза, а он говорит: божья роса».
Вы являетесь соавтором этой пословици, что можете утверждать за ее правильный вариант?
Цитата: старик от 24.09.2020 13:51:32
Личность мирового масштаба, даже в ООН француз озвучил обеспокоенность! Вот только все эти "гуманисты" гребанные не рыдали по сожженным людям в Одессе, не приносили цветы на могилу Бузины , не вопили жалобно про расчлененного Хашшоги. Мерзавцы , сволочи, негодяи! К тому же подлые обманщики, я имею в виду голословные, абсолютно бездоказательные обвинения России в отравлении. Это вот и есть цивилизованная Европа? Вот в эту цивилизацию стремятся соплеротые белорусы?
Личность мирового масштаба, даже в ООН француз озвучил обеспокоенность! Вот только все эти "гуманисты" гребанные не рыдали по сожженным людям в Одессе, не приносили цветы на могилу Бузины , не вопили жалобно про расчлененного Хашшоги. Мерзавцы , сволочи, негодяи! К тому же подлые обманщики, я имею в виду голословные, абсолютно бездоказательные обвинения России в отравлении. Это вот и есть цивилизованная Европа? Вот в эту цивилизацию стремятся соплеротые белорусы?
Нет, соплеротые белорусы должны стремится к великой России, к великодуховным скрепным фактам, где тех, кто не согласен с воровской святой властью, вполне нормально выкрасть силами сотрудников мвд , раздеть догола, и посадить на бутылку, только за то, что модерировал какой то оппозиционный интернет сайт или телеграм канал, и все это показывать по видео, для развития чувства патриотизма....
Цитата: almako от 25.09.2020 00:08:15
Нет, соплеротые белорусы должны стремится к великой России, к великодуховным скрепным фактам, где тех, кто не согласен с воровской святой властью, вполне нормально выкрасть силами сотрудников мвд , раздеть догола, и посадить на бутылку, только за то, что модерировал какой то оппозиционный интернет сайт или телеграм канал, и все это показывать по видео, для развития чувства патриотизма....
Цитата: старик от 24.09.2020 13:51:32
Личность мирового масштаба, даже в ООН француз озвучил обеспокоенность! Вот только все эти "гуманисты" гребанные не рыдали по сожженным людям в Одессе, не приносили цветы на могилу Бузины , не вопили жалобно про расчлененного Хашшоги. Мерзавцы , сволочи, негодяи! К тому же подлые обманщики, я имею в виду голословные, абсолютно бездоказательные обвинения России в отравлении. Это вот и есть цивилизованная Европа? Вот в эту цивилизацию стремятся соплеротые белорусы?
Личность мирового масштаба, даже в ООН француз озвучил обеспокоенность! Вот только все эти "гуманисты" гребанные не рыдали по сожженным людям в Одессе, не приносили цветы на могилу Бузины , не вопили жалобно про расчлененного Хашшоги. Мерзавцы , сволочи, негодяи! К тому же подлые обманщики, я имею в виду голословные, абсолютно бездоказательные обвинения России в отравлении. Это вот и есть цивилизованная Европа? Вот в эту цивилизацию стремятся соплеротые белорусы?
Нет, соплеротые белорусы должны стремится к великой России, к великодуховным скрепным фактам, где тех, кто не согласен с воровской святой властью, вполне нормально выкрасть силами сотрудников мвд , раздеть догола, и посадить на бутылку, только за то, что модерировал какой то оппозиционный интернет сайт или телеграм канал, и все это показывать по видео, для развития чувства патриотизма....
Какой кошмар! И как Вы только живете в такой ужасной стране?
Ара горный 25.09.2020 в 12:21:32 # 763834
Лежит Навальный в Германии, в больнице. Приходят к нему немцы и говорят.
— Алексей, не возвращайтесь в Россию. Что вам там делать? Там Путин, вернётесь, вас там точно укокошат.
Навальный спрашивает:
— А у вас типа безопасно?
Немцы отвечают:
— Конечно! Под Берлином, есть шикарный бункер. Спец охрана. Кстати, там уже 2 года Скрипаль тусуется. Всё, вам компания. У него квартира номер 1, у вас будет номер 2.
Навальный отвечает:
— Ну, хули, давайте. Еду в бункер.
Ночь. Бункер. Квартира номер 2. Навальный просыпается. И тихонько идёт в квартиру номер 1. Наклоняется к спящему Скрипалю и тихо на ухо говорит:
— Ну, что сука, думал не достанем?
— Алексей, не возвращайтесь в Россию. Что вам там делать? Там Путин, вернётесь, вас там точно укокошат.
Навальный спрашивает:
— А у вас типа безопасно?
Немцы отвечают:
— Конечно! Под Берлином, есть шикарный бункер. Спец охрана. Кстати, там уже 2 года Скрипаль тусуется. Всё, вам компания. У него квартира номер 1, у вас будет номер 2.
Навальный отвечает:
— Ну, хули, давайте. Еду в бункер.
Ночь. Бункер. Квартира номер 2. Навальный просыпается. И тихонько идёт в квартиру номер 1. Наклоняется к спящему Скрипалю и тихо на ухо говорит:
— Ну, что сука, думал не достанем?
Какой кошмар! И как Вы только живете в такой ужасной стране?Я подозреваю что он прикрывается российским флагом потому что стыдится своего украинского.
В нормальной стране прокуратура начала бы сразу проверку по данному видео, но тут же агент госдепа провел расследование - враг государства.Словосочетания "нормальные страны" "цивилизованные страны" давно утеряли свою актуальность. Нормальные страны это те, которые бомбят другие суверенные страны? Или те которые признают президентом чужой суверенной страны голодранца с улицы? Или те, которые требуют от Беларуси не избивать протестунов, избивая протестунов в своих странах? А может те страны, в которых имеются неопровержимые доказательства коррупции высших чиновников(Байдена) , но на это закрыты глаза судов, и где махинации с голосами избирателей помогли выбить из президентской гонки Сандерса? Те же нормальные страны состряпав ложные обвинения в изнасиловании против кандидата в президенты Франции Стросс-Кана вынудили того сняться. Та же нормальная страна совершив чудовищный обман в ООН порвала Ирак.Или те страны, которые обучают белорусских боевиков на своей территории и руководят протестным движением? А цивилизованные -это те которые обвиняют Россию в сбитии Боинга, в отравлении Навального ,говоря что обладают неопровержимыми доказательствами но НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ИХ, ссылаясь на секретность , а в деле скрипалей и вообще даже не озаботились никакими доказательствами-просто хайли лайкли. В цивилизованной стране президент Саркози получил огромные деньги на выборную компанию от Каддафи и в благодарность первым бросился бомбить процветающую страну, и что, он понес наказание? И еще много много мерзостей творят эти самые нормальные страны во внутренней и особенно во внешней политике, не забывая обвинять Россию в несуществующих грехах. Да в России не все хорошо и гладко, но ведь работа ведется! Потихоньку казнокрадов берут за задницу, а в такой большой стране, да с коммунистическим наследием, с въевшимися в кровь традициями воровства и откатов, сразу навести порядок невозможно. Посмотрите объективно: несмотря на жесточайшие санкции и давление Запада, Россия налаживает экономику, улучшается социальный пакет, особенно это проявляется по отношению к матерям и детям. Коррупцию тоже возьмут под контроль, искоренить совсем ее невозможно. Придет время привлекут к ответственности и медведевых и володиных и чубайсов, только вам, гражданам свой страны надо не злорадствовать по поводу промахов и недочетов властей а помочь стране своим участием. Как? не знаю точно, я не гражданин России, но вот например вступить в движение ОНФ , которое напрямую сотрудничает с президентом, выводя на чистую воду казнокрадов. Может есть и другие способы, но уж точно не разглагольствовать о "нормальных" странах, поливая грязью свою страну, в которой в принципе живешь неплохо, имея от государства выплаты на детей, не самое плохое в мире медицинское обслуживание и школьное образование, а также возможность получения бесплатного и высшего образования.