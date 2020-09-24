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Политика
Навального выписали из клиники Charite
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danilov 24 Сентября 2020 в 13:00:37
Состояние Алексея Навального улучшилось, его выписали из стационара, сообщили в клинике Charite. Врачи считают возможным полное выздоровление Навального.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пастафариан 24.09.2020 в 14:09:27   # 763762
И не вставай, сиди и живи там
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  Маке0912 24.09.2020 в 15:13:27   # 763771
Грамотный, но гандон.
Про всех пишет А у себя дома, во всем мире.
Просто, пиар личность. Как Лошадь

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  Даун 24.09.2020 в 17:03:42   # 763783
Блять кто это ребята
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  Рамзес 24.09.2020 в 17:27:03   # 763787
Леша ты не болей там....
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  Manitu 24.09.2020 в 17:31:55   # 763789
Сидел бы в России, не подписывался на эту афёру с липовым отравлением, мог бы и дальше получать "гранты" из за океана на всякие пакости. А теперь спишут как отработанный материал. Через пол годика никто даже не вспомнит его имени, как Скрипалей. И обратно не вернуться и там он нафиг не нужен, потому что пользы ни какой.
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  Zoggyla 24.09.2020 в 18:05:43   # 763790
Отозвали товарища из командировки.Не все -масленица.
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  KapitanNemo 24.09.2020 в 18:37:05   # 763793

Call of duty
Vladimir Makarov
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  Zoggyla 24.09.2020 в 18:45:45   # 763794
Ну, прям, близнецы-братья
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  Directrix 24.09.2020 в 19:41:07   # 763795
Мне вот интересно из всех выше написавших хоть один человек смотрел расследование Навального, интересовался хоть его деятельностью? Или что сказали на первом анале, да что говорил вечерний мудозвон тому и верите? Ведь вам он ничего плохого не сделал. Только пытается открыть глаза (хотя многим -
"Им ссы в глаза, а они – божья роса!") на всю ту бездарную и коррумпированную политику ботексного и его шайки и пусть он это делает хоть за деньги инопланетян. За одно только расследование "Он вам не Димон", этого недимона должны были упрятать за решетку лет так на 200 с конфискацией. В нормальной стране прокуратура начала бы сразу проверку по данному видео, но тут же агент госдепа провел расследование - враг государства. А то что главные враги сидят в правительстве - ничего страшного, это все во благо, не расшатывайте лодку, вы что хотите как в -90е, вы хотите как в/на Украине
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  Даун 24.09.2020 в 19:45:48   # 763797
Цитата: Directrix от 24.09.2020 13:41:07
Мне вот интересно из всех выше написавших хоть один человек смотрел расследование Навального, интересовался хоть его деятельностью? Или что сказали на первом анале, да что говорил вечерний мудозвон тому и верите? Ведь вам он ничего плохого не сделал. Только пытается открыть глаза (хотя многим -
"Им ссы в глаза, а они – божья роса!") на всю ту бездарную и коррумпированную политику ботексного и его шайки и пусть он это делает хоть за деньги инопланетян. За одно только расследование "Он вам не Димон", этого недимона должны были упрятать за решетку лет так на 200 с конфискацией. В нормальной стране прокуратура начала бы сразу проверку по данному видео, но тут же агент госдепа провел расследование - враг государства. А то что главные враги сидят в правительстве - ничего страшного, это все во благо, не расшатывайте лодку, вы что хотите как в -90е, вы хотите как в/на Украине
то что он говорит мы и без него знаем, обычный пиздабол
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  Directrix 24.09.2020 в 19:48:53   # 763798
Цитата: Даун от 24.09.2020 13:45:48
Цитата: Directrix от 24.09.2020 13:41:07
Мне вот интересно из всех выше написавших хоть один человек смотрел расследование Навального, интересовался хоть его деятельностью? Или что сказали на первом анале, да что говорил вечерний мудозвон тому и верите? Ведь вам он ничего плохого не сделал. Только пытается открыть глаза (хотя многим -
"Им ссы в глаза, а они – божья роса!") на всю ту бездарную и коррумпированную политику ботексного и его шайки и пусть он это делает хоть за деньги инопланетян. За одно только расследование "Он вам не Димон", этого недимона должны были упрятать за решетку лет так на 200 с конфискацией. В нормальной стране прокуратура начала бы сразу проверку по данному видео, но тут же агент госдепа провел расследование - враг государства. А то что главные враги сидят в правительстве - ничего страшного, это все во благо, не расшатывайте лодку, вы что хотите как в -90е, вы хотите как в/на Украине
то что он говорит мы и без него знаем, обычный пиздабол

Ясно, как говориться - "Нас ебут, а мы крепчаем". Готовы и дольше булки раздаигать.
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  старик 24.09.2020 в 19:51:32   # 763799
Личность мирового масштаба, даже в ООН француз озвучил обеспокоенность! Вот только все эти "гуманисты" гребанные не рыдали по сожженным людям в Одессе, не приносили цветы на могилу Бузины , не вопили жалобно про расчлененного Хашшоги. Мерзавцы , сволочи, негодяи! К тому же подлые обманщики, я имею в виду голословные, абсолютно бездоказательные обвинения России в отравлении. Это вот и есть цивилизованная Европа? Вот в эту цивилизацию стремятся соплеротые белорусы?
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  Zoggyla 24.09.2020 в 19:54:20   # 763800
Даун, я бы написал - косноязычный пиздабол.
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  Zoggyla 24.09.2020 в 19:58:27   # 763802
Вы, directrix, не пишите херню всякую, а то народ начинает лихорадочно гуглить
Выражение «Хоть ссы в глаза — все божья роса» является непечатным вариантом пословицы «Бестыжему плюй в глаза, а он говорит: божья роса».
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  Directrix 24.09.2020 в 20:04:45   # 763804
Цитата: Zoggyla от 24.09.2020 13:58:27
Вы, directrix, не пишите херню всякую, а то народ начинает лихорадочно гуглить
Выражение «Хоть ссы в глаза — все божья роса» является непечатным вариантом пословицы «Бестыжему плюй в глаза, а он говорит: божья роса».
Цитата: Zoggyla от 24.09.2020 13:58:27
Вы, directrix, не пишите херню всякую, а то народ начинает лихорадочно гуглить
Выражение «Хоть ссы в глаза — все божья роса» является непечатным вариантом пословицы «Бестыжему плюй в глаза, а он говорит: божья роса».

Вы являетесь соавтором этой пословици, что можете утверждать за ее правильный вариант?
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  Zoggyla 24.09.2020 в 20:09:01   # 763806
Цитата: Directrix от 24.09.2020 14:04:45
Цитата: Zoggyla от 24.09.2020 13:58:27
Вы, directrix, не пишите херню всякую, а то народ начинает лихорадочно гуглить
Выражение «Хоть ссы в глаза — все божья роса» является непечатным вариантом пословицы «Бестыжему плюй в глаза, а он говорит: божья роса».
Цитата: Zoggyla от 24.09.2020 13:58:27
Вы, directrix, не пишите херню всякую, а то народ начинает лихорадочно гуглить
Выражение «Хоть ссы в глаза — все божья роса» является непечатным вариантом пословицы «Бестыжему плюй в глаза, а он говорит: божья роса».

Вы являетесь соавтором этой пословици, что можете утверждать за ее правильный вариант?
Вы читали свой вариант? Прочтите и сделайте надлежащие выводы, у вас дуальность трактования появляется)))
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  Absolute 24.09.2020 в 21:49:39   # 763809
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  almako 25.09.2020 в 06:08:15   # 763816
Цитата: старик от 24.09.2020 13:51:32
Личность мирового масштаба, даже в ООН француз озвучил обеспокоенность! Вот только все эти "гуманисты" гребанные не рыдали по сожженным людям в Одессе, не приносили цветы на могилу Бузины , не вопили жалобно про расчлененного Хашшоги. Мерзавцы , сволочи, негодяи! К тому же подлые обманщики, я имею в виду голословные, абсолютно бездоказательные обвинения России в отравлении. Это вот и есть цивилизованная Европа? Вот в эту цивилизацию стремятся соплеротые белорусы?

Нет, соплеротые белорусы должны стремится к великой России, к великодуховным скрепным фактам, где тех, кто не согласен с воровской святой властью, вполне нормально выкрасть силами сотрудников мвд , раздеть догола, и посадить на бутылку, только за то, что модерировал какой то оппозиционный интернет сайт или телеграм канал, и все это показывать по видео, для развития чувства патриотизма....
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  Hairless 25.09.2020 в 09:29:19   # 763819
Цитата: almako от 25.09.2020 00:08:15
Цитата: старик от 24.09.2020 13:51:32
Личность мирового масштаба, даже в ООН француз озвучил обеспокоенность! Вот только все эти "гуманисты" гребанные не рыдали по сожженным людям в Одессе, не приносили цветы на могилу Бузины , не вопили жалобно про расчлененного Хашшоги. Мерзавцы , сволочи, негодяи! К тому же подлые обманщики, я имею в виду голословные, абсолютно бездоказательные обвинения России в отравлении. Это вот и есть цивилизованная Европа? Вот в эту цивилизацию стремятся соплеротые белорусы?

Нет, соплеротые белорусы должны стремится к великой России, к великодуховным скрепным фактам, где тех, кто не согласен с воровской святой властью, вполне нормально выкрасть силами сотрудников мвд , раздеть догола, и посадить на бутылку, только за то, что модерировал какой то оппозиционный интернет сайт или телеграм канал, и все это показывать по видео, для развития чувства патриотизма....

Какой кошмар! И как Вы только живете в такой ужасной стране?
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  Aborigen 25.09.2020 в 12:05:46   # 763832
Расследования Навального интересны, правдивы и все такое, тут он молодец! Но как политик, больше чем уверен, когда доберется до власти, мало чем будет отличаться от ныне сидящих там.
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  Ара горный 25.09.2020 в 12:21:32   # 763834
Quote:
Лежит Навальный в Германии, в больнице. Приходят к нему немцы и говорят.
— Алексей, не возвращайтесь в Россию. Что вам там делать? Там Путин, вернётесь, вас там точно укокошат.
Навальный спрашивает:
— А у вас типа безопасно?
Немцы отвечают:
— Конечно! Под Берлином, есть шикарный бункер. Спец охрана. Кстати, там уже 2 года Скрипаль тусуется. Всё, вам компания. У него квартира номер 1, у вас будет номер 2.
Навальный отвечает:
— Ну, хули, давайте. Еду в бункер.
Ночь. Бункер. Квартира номер 2. Навальный просыпается. И тихонько идёт в квартиру номер 1. Наклоняется к спящему Скрипалю и тихо на ухо говорит:
— Ну, что сука, думал не достанем?

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  Zoggyla 25.09.2020 в 12:33:09   # 763836
Звезда найдет своего героя.
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  старик 25.09.2020 в 20:58:59   # 763879
Quote:
Quote:
Какой кошмар! И как Вы только живете в такой ужасной стране?
Я подозреваю что он прикрывается российским флагом потому что стыдится своего украинского.
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  старик 25.09.2020 в 21:54:32   # 763883
Quote:
В нормальной стране прокуратура начала бы сразу проверку по данному видео, но тут же агент госдепа провел расследование - враг государства.
Словосочетания "нормальные страны" "цивилизованные страны" давно утеряли свою актуальность. Нормальные страны это те, которые бомбят другие суверенные страны? Или те которые признают президентом чужой суверенной страны голодранца с улицы? Или те, которые требуют от Беларуси не избивать протестунов, избивая протестунов в своих странах? А может те страны, в которых имеются неопровержимые доказательства коррупции высших чиновников(Байдена) , но на это закрыты глаза судов, и где махинации с голосами избирателей помогли выбить из президентской гонки Сандерса? Те же нормальные страны состряпав ложные обвинения в изнасиловании против кандидата в президенты Франции Стросс-Кана вынудили того сняться. Та же нормальная страна совершив чудовищный обман в ООН порвала Ирак.Или те страны, которые обучают белорусских боевиков на своей территории и руководят протестным движением? А цивилизованные -это те которые обвиняют Россию в сбитии Боинга, в отравлении Навального ,говоря что обладают неопровержимыми доказательствами но НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ИХ, ссылаясь на секретность , а в деле скрипалей и вообще даже не озаботились никакими доказательствами-просто хайли лайкли. В цивилизованной стране президент Саркози получил огромные деньги на выборную компанию от Каддафи и в благодарность первым бросился бомбить процветающую страну, и что, он понес наказание? И еще много много мерзостей творят эти самые нормальные страны во внутренней и особенно во внешней политике, не забывая обвинять Россию в несуществующих грехах. Да в России не все хорошо и гладко, но ведь работа ведется! Потихоньку казнокрадов берут за задницу, а в такой большой стране, да с коммунистическим наследием, с въевшимися в кровь традициями воровства и откатов, сразу навести порядок невозможно. Посмотрите объективно: несмотря на жесточайшие санкции и давление Запада, Россия налаживает экономику, улучшается социальный пакет, особенно это проявляется по отношению к матерям и детям. Коррупцию тоже возьмут под контроль, искоренить совсем ее невозможно. Придет время привлекут к ответственности и медведевых и володиных и чубайсов, только вам, гражданам свой страны надо не злорадствовать по поводу промахов и недочетов властей а помочь стране своим участием. Как? не знаю точно, я не гражданин России, но вот например вступить в движение ОНФ , которое напрямую сотрудничает с президентом, выводя на чистую воду казнокрадов. Может есть и другие способы, но уж точно не разглагольствовать о "нормальных" странах, поливая грязью свою страну, в которой в принципе живешь неплохо, имея от государства выплаты на детей, не самое плохое в мире медицинское обслуживание и школьное образование, а также возможность получения бесплатного и высшего образования.
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