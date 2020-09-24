Навального выписали из клиники Charite

Мне вот интересно из всех выше написавших хоть один человек смотрел расследование Навального, интересовался хоть его деятельностью? Или что сказали на первом анале, да что говорил вечерний мудозвон тому и верите? Ведь вам он ничего плохого не сделал. Только пытается открыть глаза (хотя многим -"Им ссы в глаза, а они – божья роса!") на всю ту бездарную и коррумпированную политику ботексного и его шайки и пусть он это делает хоть за деньги инопланетян. За одно только расследование "Он вам не Димон", этого недимона должны были упрятать за решетку лет так на 200 с конфискацией. В нормальной стране прокуратура начала бы сразу проверку по данному видео, но тут же агент госдепа провел расследование - враг государства. А то что главные враги сидят в правительстве - ничего страшного, это все во благо, не расшатывайте лодку, вы что хотите как в -90е, вы хотите как в/на Украине