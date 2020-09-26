Главный дипломат ЕС отказал Зеленскому в деньгах и предложил реформы

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danilov 26 Сентября 2020 в 18:31:29
Об этом, как передает "Страна", говорится в его заявлении на сайте Евросоюза.
"Как я сказал президенту, Европейский союз не благотворительная организация или банкомат. Лучший способ поддержать Украину для нас - это помочь в реформировании страны, но осуществить эти реформы могут только сами украинцы", - заявил Боррель.
Он добавил, что Украина остается в повестке дня Евросоюза и что продолжение реформ сейчас критически важно.
"Наша поддержка будет продолжаться, но она также связана со срочной необходимостью укрепления законности и борьбы против коррупции" - сказал дипломат.
https://112.ua/politika/evrosoyuz-ne-bankomat-glavnyy-diplomat-es-otkazal-zelenskomu-v-dengah-i-predlozhil-reformy-551257.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Он добавил, что Украина остается в повестке дня Евросоюза и что продолжение реформ сейчас критически важно.Ну да, земельную реформу провели, на очереди"лесная" , это чтобы кругляк вывозить в эвропу.