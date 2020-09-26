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Политика
Главный дипломат ЕС отказал Зеленскому в деньгах и предложил реформы
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danilov 26 Сентября 2020 в 18:31:29
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель после визита в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Евросоюз - не банкомат и не благотворительная организация.

Об этом, как передает "Страна", говорится в его заявлении на сайте Евросоюза.
"Как я сказал президенту, Европейский союз не благотворительная организация или банкомат. Лучший способ поддержать Украину для нас - это помочь в реформировании страны, но осуществить эти реформы могут только сами украинцы", - заявил Боррель.
Он добавил, что Украина остается в повестке дня Евросоюза и что продолжение реформ сейчас критически важно.

"Наша поддержка будет продолжаться, но она также связана со срочной необходимостью укрепления законности и борьбы против коррупции" - сказал дипломат.

https://112.ua/politika/evrosoyuz-ne-bankomat-glavnyy-diplomat-es-otkazal-zelenskomu-v-dengah-i-predlozhil-reformy-551257.html
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  ГОРЫНЫЧ 26.09.2020 в 20:10:30   # 763934
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  Zoggyla 26.09.2020 в 20:54:57   # 763938
Приходишь к соседу , в трениках, вонючих тапочках и засаленной тельняшке и говоришь, брат , трубы, трубы горят, что делать? Выручай! А братка и говорит вот тебе самогонный аппарат, сахар сам купишь, вода в кране. Такие вот соседи.
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  старик 26.09.2020 в 22:11:36   # 763945
Quote:
Он добавил, что Украина остается в повестке дня Евросоюза и что продолжение реформ сейчас критически важно.
Ну да, земельную реформу провели, на очереди"лесная" , это чтобы кругляк вывозить в эвропу.
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  Konstant 27.09.2020 в 01:38:16   # 763952
Демократия...... .........н
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