Армения объявила о мобилизации для военных до 55 летРоссию ждут нелегкие времена, армяне массово побегут из страны, куда? Ну куда же как не в родную Россию.
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danilov 28 Сентября 2020 в 11:04:26
Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину, они обсудили обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорится на сайте Кремля.
«По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном», — указано в сообщении.
Во время разговора Путин выразил серьезную озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боевых столкновений. «Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия», — отмечается в сообщении.
Президент непризнанной НКР объявил в Карабахе военное положение
ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию, сообщил пресс-секретарь карабахского лидера Ваграм Погосян.
Он разместил на своей странице в Facebook заявление Арутюняна, в котором говорится: "Исходя из сложившейся ситуации, созвано внеочередное заседание Национального собрания. Выступая перед депутатами, я заявил, что объявил военное положение и всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет".
Азербайджан ввел военное положение
Парламент Азербайджана принял решение о введении военного положения в ряде городов и районов страны из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.
Решение парламента должно быть утверждено президентом страны Ильхамом Алиевым в течение 48 часов. Объявление комендантского часа возлагается на МВД страны.
Ранее о подобном шаге объявила Армения. Кабмин страны ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.
МИД Ирана призвал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и начать переговоры
ТЕГЕРАН, 27 сентября. /ТАСС/. Тегеран призывает Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия и начать переговорный процесс. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
"Тегеран призывает стороны к сдержанности, а также немедленному прекращению огня и началу переговоров между двумя странами", - цитирует его пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства. Также дипломат отметил, что "Иран обеспокоен вооруженными столкновениями между Азербайджаном и Арменией и внимательно следит за ними".
По его словам, "МИД Ирана заявляет о готовности Ирана использовать все возможности с целью установления перемирия и начала диалога между сторонами".
Армения объявила о мобилизации для военных до 55 лет
Власти Армении в рамках введенного военного положения объявили о мобилизации лиц офицерского, прапорщического и рядового состава запаса, передает РИА Новости.
«Объявляется мобилизационный призыв лиц офицерского, прапорщического и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет», — говорится в решении правительства.
Ранее на фоне обострения конфликта в районе Нагорного Карабаха Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Ранее военное положение ввел президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян. .
Армения намерена рассмотреть вопрос признания независимости Нагорного Карабаха
ЕРЕВАН, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Армении намерено рассмотреть вопрос признания Ереваном независимости Нагорного Карабаха. Об этом в воскресенье заявил в парламенте премьер-министр Никол Пашинян.
"Да, мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики), в нашей повестке есть такой вопрос. Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий", - отметил он.
По словам премьер-министра Армении, по всей линии соприкосновения идут бои.
"И у нас, и у нашего противника есть ощутимые потери", - добавил он.
В 2016 году руководство Армении заявило о возможности признания Нагорного Карабаха в случае широкомасштабной агрессии. Сейчас такая агрессия началась, и ясно, что переговоры потеряли какой-либо смысл, добавил Марукян.
"Тогда можно начать этот процесс, чтобы в Арцахе прошел референдум, чтобы он присоединился к Армении, и тема закрылась раз и навсегда", - заявил Марукян.
В ответ Пашинян заметил, что эмоции у всех в Армении и Карабахе одинаковы, но не нужно пока говорить о том, что будет в будущем. Едва ли это правильно, добавил Пашинян.
Но теперь мы должны очень серьезно обсудить этот вопрос. Может быть, начнется и широкое общественное осуждение. Мы рассматриваем все сценарии развития событий, и вы очертили круг вопросов. Этот вопрос переносится на стол переговоров", - заявил премьер.
Россия и Турция обсудили конфликт в Карабахе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте российского дипломатического ведомства.
В сообщении говорится, что Лавров «выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, поступающей информацией об убитых и раненых». Российская сторона призвала к скорейшему прекращению огня и заверила в готовности выступать посредником в урегулировании конфликта.
Ранее стало известно, что Турция готова оказать Азербайджану любую поддержку в ситуации с Нагорным Карабахом.
О новом обострении конфликта стало известно ранее 27 сентября. Азербайджан объявил об обстреле со стороны войск Армении, повлекшем за собой жертвы среди мирного населения — и начал войсковую операцию на границе. В Армении объявлена полная мобилизация, власти спорного региона сообщают о погибших армянских солдатах и гражданских.
В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются. В июле этого года случились боестолкновения на армяно-азербайджанской границе, примерно в 300 километрах от Карабаха. Число погибших с обеих сторон составило 18 человек.
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https://lenta.ru/news/2020/09/27/the_talk/
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