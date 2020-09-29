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Политика
Меркель - Навальный
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danilov 29 Сентября 2020 в 07:57:41
Алексей Навальный подтвердил встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, когда он находился в клинике «Шарите».

«Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице»
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 29.09.2020 в 08:18:07   # 764043
Меркель тем самым обозначила себя придя к человеку, который поливает дерьмом ветеранов отечественной войны.
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  kubik 29.09.2020 в 12:51:25   # 764051
Цитата: alpha_portal от 29.09.2020 02:18:07
Меркель тем самым обозначила себя придя к человеку, который поливает дерьмом ветеранов отечественной войны.

Да нет, это просто классический шпионский сюжет"Юстас Алексу..."
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  Hairless 29.09.2020 в 15:16:12   # 764055
„У меня есть претензии к властям моей страны, но решать я их буду не с вами.“
В.С.Высоцкий
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