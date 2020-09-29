Меркель - Навальный

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danilov 29 Сентября 2020 в 07:57:41
«Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице»
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 29.09.2020 в 08:18:07 # 764043
Цитата: alpha_portal от 29.09.2020 02:18:07
Меркель тем самым обозначила себя придя к человеку, который поливает дерьмом ветеранов отечественной войны.
Меркель тем самым обозначила себя придя к человеку, который поливает дерьмом ветеранов отечественной войны.
Да нет, это просто классический шпионский сюжет"Юстас Алексу..."
В.С.Высоцкий