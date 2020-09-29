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Политика
Госслужащим Гонконга запретили контакты с сотрудниками генконсульства США
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danilov 29 Сентября 2020 в 20:45:27
Власти КНР ввели ограничения на деятельность генерального консула США и его заместителей в Специальном автономном районе Гонконг, сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на документ. Теперь для встреч с местными представителями власти или политиками американским дипломатам необходимо разрешение Министерства иностранных дел Китая.

Чиновники не должны также принимать приглашения на семинары и встречи, на которых выступают, либо которые организованы сотрудниками консульства США. Запрет касается и неформальных встреч, "Hong Kong officials and civil servants must not accept invitations for cocktail receptions from the city’s US consulate general without prior approval".

Также чиновники должны отказываться от телефонных разговоров,
“Officials should just say ‘I can’t speak with you' and stop the conversation when they receive phone calls from staff from the US consulate general”

В случае нарушения предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 29.09.2020 в 21:45:27   # 764072
Когда уже Россия примет такие же меры?
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  Konstant 29.09.2020 в 22:24:08   # 764074
Мудро у нас также
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