Госслужащим Гонконга запретили контакты с сотрудниками генконсульства США

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 29 Сентября 2020 в 20:45:27
Чиновники не должны также принимать приглашения на семинары и встречи, на которых выступают, либо которые организованы сотрудниками консульства США. Запрет касается и неформальных встреч, "Hong Kong officials and civil servants must not accept invitations for cocktail receptions from the city’s US consulate general without prior approval".
Также чиновники должны отказываться от телефонных разговоров,
“Officials should just say ‘I can’t speak with you' and stop the conversation when they receive phone calls from staff from the US consulate general”
В случае нарушения предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной