Пашинян заявил о желании Армении построить новые отношения с Россией

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danilov 01 Октября 2020 в 13:25:20
«В отношениях Армении и России ничего не произошло (после смены власти в Армении в 2018 году. — Ред.) и нет никаких нюансов, которые не присутствовали бы в наших отношениях, например, четыре или семь лет назад. Но отношения между любыми странами динамичны», — цитирует его «Интерфакс».
По его словам, цель Армении в отношениях с Россией — «построение отношений нового уровня и качества».
«Уверен, что мы идем по этому пути. Может быть, это не очень радужный путь, но я не думаю, что слово «радужный» очень уместно особенно в геополитическом контексте», — добавил премьер.
https://iz.ru/1067345/2020-09-30/pashinian-zaiavil-o-zhelanii-armenii-postroit-novye-otnosheniia-s-rossiei
Комментарии, по рейтингу, по дате
Попробую угадать - синдром многовекторности- независимости и европейского пути?
Эта зараза лечится тяжело - государственными переворотами и военными интервенциями.
Правда как только всё становится хорошо, есть высокий риск рецидива
Пашинян что Россию «нельзя считать настоящим гарантом безопасности Армении. Данное соглашение лишь создаёт иллюзию укрепления безопасности Армении».
От него всё что угодно можно ожидать.
Сорос прикажет опять отвернется.
Цитата: Маке0912 от 01.10.2020 10:43:31
Троянский конь этот Пашинян.
От него всё что угодно можно ожидать.
Сорос прикажет опять отвернется.
Троянский конь этот Пашинян.
От него всё что угодно можно ожидать.
Сорос прикажет опять отвернется.