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Политика
Пашинян заявил о желании Армении построить новые отношения с Россией
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danilov 01 Октября 2020 в 13:25:20
Армения хочет выстраивать с Россией качественно новые отношения. Об этом в среду, 30 сентября, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на встрече с журналистами в Ереване.

«В отношениях Армении и России ничего не произошло (после смены власти в Армении в 2018 году. — Ред.) и нет никаких нюансов, которые не присутствовали бы в наших отношениях, например, четыре или семь лет назад. Но отношения между любыми странами динамичны», — цитирует его «Интерфакс».
По его словам, цель Армении в отношениях с Россией — «построение отношений нового уровня и качества».

«Уверен, что мы идем по этому пути. Может быть, это не очень радужный путь, но я не думаю, что слово «радужный» очень уместно особенно в геополитическом контексте», — добавил премьер.

https://iz.ru/1067345/2020-09-30/pashinian-zaiavil-o-zhelanii-armenii-postroit-novye-otnosheniia-s-rossiei
Комментарии, по рейтингу, по дате
  СССР 01.10.2020 в 13:44:28   # 764148
А раньше что мешало?
Попробую угадать - синдром многовекторности- независимости и европейского пути?
Эта зараза лечится тяжело - государственными переворотами и военными интервенциями.
Правда как только всё становится хорошо, есть высокий риск рецидива
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  Рамзес 01.10.2020 в 14:19:20   # 764149
Как припекает так Россия помоги,слов нет слюни и те матершинные.
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  Джимбо 01.10.2020 в 14:57:57   # 764153
Ну надо же!!! Вот это поворот. Он же говорил что ЕС главный партнер Армении. А еще:
Пашинян что Россию «нельзя считать настоящим гарантом безопасности Армении. Данное соглашение лишь создаёт иллюзию укрепления безопасности Армении».
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  Рамзес 01.10.2020 в 15:32:39   # 764158
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  Маке0912 01.10.2020 в 16:43:31   # 764162
Троянский конь этот Пашинян.
От него всё что угодно можно ожидать.
Сорос прикажет опять отвернется.
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  строитель 01.10.2020 в 16:55:59   # 764164
Пошли они на хер
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  СССР 01.10.2020 в 17:01:51   # 764165
Цитата: Маке0912 от 01.10.2020 10:43:31
Троянский конь этот Пашинян.
От него всё что угодно можно ожидать.
Сорос прикажет опять отвернется.


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