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Политика
Более 40 стран подали заявки на получение российской вакцины от коронавируса
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danilov 01 Октября 2020 в 13:39:49
Более 40 стран сделали заявки на получение российской вакцины от COVID-19. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, передает его слова ТАСС.

"На начало месяца было около 30, а теперь уже более 40 стран заявки подали", - сказал он, уточнив, что среди заявивших о желании получить вакцину страны Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

"После апробации мы готовы в определенных объемах поставлять, а потом уже в первом квартале 2021 года готовы вести разговор, в том числе и о полноценных объемах экспорта, потому что мы должны до февраля раскрутить свое производство сначала", - сказал он.
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