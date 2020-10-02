Навальный заявил, что за его отравлением стоит Путин

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danilov 02 Октября 2020 в 11:35:03
Известный российский оппозиционер Алексей Навальный возложил ответственность за его отравление боевым отравляющим веществом "Новичок" на президента России Владимира Путина. "Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий случившегося", - сказал он в интервью журналу Der Spiegel, обнародованном в четверг, 1 октября.
Навальный подчеркнул, что он не испытывает страха и намерен вернуться в Россию. "Моя задача теперь - оставаться бесстрашным. И у меня нет страха!" - сказал он. Вспоминая о моменте отравления, Навальный рассказал: "Ты не чувствуешь никакой боли, но знаешь, что умираешь".
Глава фонда Cinema for Peace Яка Бизиль, организовавший перевозку Навального на лечение в Германию, выразил мнение, что оппозиционеру потребуется еще не менее одного месяца на восстановление после отравления. По словам Бизиля, абсолютно ясно, что Навальный намерен вернуться в Россию и возобновить политическую деятельность.
Спикер Госдумы: Путин спас Навальному жизнь
Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя интервью Алексея Навального, назвал оппозиционера "бесстыдником и подлецом", который "совершенно очевидно… работает со спецслужбами и органами власти западных стран… в их интересах". "Путин спас его жизнь", - заявил Володин.
Саммит ЕС и покушение на Навального
Покушение на жизнь Алексея Навального станет одной из тем открывающегося 1 октября в Брюсселе саммита ЕС. Ожидается, что участники этой встречи в верхах примут специальное заявление, осуждающее покушение на Навального с применением боевого химического вещества, и потребуют от властей России тщательно расследовать это преступление.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) потребовала от Москвы "прозрачно и полностью" расследовать отравление оппозиционера. "Это не двустороннее дело, - указала Меркель. - Это преступление, которое было совершено на территории России, это нарушение конвенции о запрещении химического оружия, а потому является международным вопросом".
https://www.dw.com/ru/navalnyj-zajavil-chto-za-ego-otravleniem-stoit-putin/a-55113977
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И никаких новичков не надо и тому подобного.
А нападавших бы не нашли.