Если нет военного пути, то тогда дайте нам невоенный путь, Ильхам Алиев

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danilov 05 Октября 2020 в 16:09:28
"Я много слышал о том, что у конфликта нет военного решения. Во-первых, я с этим не согласен. Во-вторых, если нет военного пути, то тогда дайте нам невоенный путь, дипломатический путь. Выполните резолюции Совбеза ООН", - сказал Алиев в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
"Какое дипломатическое решение было за эти 28 лет? Посредники или другие международные организации представили нам политически путь урегулирования? Нет. Они заморозили этот конфликт. Однако, он не замороженный. Сколько мы должны терпеть? Еще 30 лет? (...) Если международное сообщество не может обеспечить исполнение международных резолюций, Азербайджан сам это сделает, это сейчас и происходит", - отметил он.
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