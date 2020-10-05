"Почти половина населения – армяне". Алиев предложил Франции дать независимость Марселю

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danilov 05 Октября 2020 в 16:16:45
Франции, которая комментировала ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, следовало бы признать независимость своего города Марсель, "где почти половина населения – армяне".
Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил телеканалу Al Arabiya в интервью, стенограмма которого была опубликована 4 октября пресс-службой главы государства.
Он подчеркнул, что Нагорный Карабах, принадлежащий Азербайджану, – оккупированный регион.
Алиев отметил, что Франция могла бы провозгласить Нагорный Карабах в Марселе и провозгласить независимость островного французского региона Корсика.
"Пусть дадут независимость баскам. Почему от нас требуют независимости Нагорного Карабаха? Какое право они имеют от нас требовать этого? Они должны прекратить эти обвинения. Они должны прекратить нападать на Азербайджан и наносить ущерб нашей репутации", – заявил президент Азербайджана.
https://president.az/articles/41712
Комментарии, по рейтингу, по дате
С Карабахом ситуация прямо противоположная - армяне там жили, когда Азербайджана ещё и в проекте не было.
Цитата: Hairless от 05.10.2020 15:48:33
Марсель построен французами, армяне поселились в нем гораздо позже. То же самое с Химками, Люберцами или Краснодаром.
С Карабахом ситуация прямо противоположная - армяне там жили, когда Азербайджана ещё и в проекте не было.
Марсель построен французами, армяне поселились в нем гораздо позже. То же самое с Химками, Люберцами или Краснодаром.
С Карабахом ситуация прямо противоположная - армяне там жили, когда Азербайджана ещё и в проекте не было.
земли армян в турции, иране...
сейчас они считают своей землей сев кавказ, где раньше жили черкесы
Ара горный 06.10.2020 в 00:23:15 # 764383
С Карабахом ситуация прямо противоположная - армяне там жили, когда Азербайджана ещё и в проекте не было.
В Крыму жили греки когда Российской империи еще и в проекте не было. Потом там османы были...
А армяне вспоминают о Великой Армении и Арцахе.
При этом не стоит так "далеко ходить": в автономии при СССР их соотношение в анклаве до 90 процентов доходило, а власти Азербайджанской ССР, которой автономия подчинялась, разбавила их соотношение до 70 - 80 процентов.
Про резню в Сумгаите и Баку заодно вспомнить...