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Политика
Гуаидо всё
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danilov 06 Октября 2020 в 16:08:16
Апелляционный суд Англии отменил решение лондонского высокого суда, признавшего Гуаидо президентом Венесуэлы.

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  Маке0912 06.10.2020 в 17:19:13   # 764432
Всё так всё.
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  Ал 06.10.2020 в 19:28:08   # 764443
Quote:
6 ОКТ, 05:10
Центробанк Венесуэлы приветствовал решение английского суда по спору о золоте https://tass.ru/ekonomika/9635097
Апелляционный суд Англии отменил решение Высокого суда Лондона, признавшего в июле лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо безоговорочным президентом Венесуэлы, что фактически лишило режим Николаса Мадуро доступа к слиткам стоимостью более $1 млрд
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 октября. /ТАСС/. Центральный банк Венесуэлы приветствовал решение апелляционного суда Англии, вынесшего решение в пользу венесуэльского регулятора по делу о золоте Боливарианской Республики, хранящемся в Банке Англии. Соответствующее заявление размещено в понедельник на сайте ЦБ.
"Центральный банк надеется, что расследование, назначенное апелляционным судом, подтвердит аргументы, сформулированные в ходе судебного процесса, и позволит восстановить законность, нарушенную в результате отказа Банка Англии выполнить инструкции ЦБ Венесуэлы по передаче средств на гуманитарные цели в целях реагирования на пандемию COVID-19 в координации с Программой развития ООН (ПРООН)", - говорится в документе.
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  Джимбо 06.10.2020 в 19:46:12   # 764449
Бабки снял наверное, вот и все.
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  старик 06.10.2020 в 20:14:01   # 764452
Ну ни хрена себе! Вот это шапалак "цивилизованному " миру! Ждем решения по гуайдовской.
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