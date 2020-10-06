Гуаидо всё

В понедельник апелляционный суд Англии отменил решение Высокого суда Лондона, признавшего в июле лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо безоговорочным президентом южноамериканской страны, что фактически лишило режим действующего главы государства Николаса Мадуро доступа к слиткам стоимостью более $1 млрд. Как говорится в постановлении суда, датированное февралем 2019 года заявление занимавшего тогда должность министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта о признании Гуайдо и. о. президента Венесуэлы было "двусмысленным", поскольку в нем не содержалось прямого утверждения о том, что "британское правительство не признает Мадуро".

Апелляционный суд постановил определить статус отношений между Великобританией и Венесуэлой с целью выяснить, признает ли правительство Соединенного Королевства то обстоятельство, что Мадуро в действительности по-прежнему осуществляет полномочия президента страны, несмотря на признание Лондоном Гуайдо в качестве главы государства.

В Банке Англии хранятся венесуэльские золотые слитки общим весом в 31 тонну. Правительство Боливарианской Республики неоднократно пыталось вернуть часть золота. Так, в 2018 году Банк Англии отказался возвратить Венесуэле золотые слитки на сумму £420 млн (почти $545 млн по сегодняшнему курсу) из-за опасений, что Мадуро может "захватить золото, которое принадлежит государству", и использовать его в личных интересах. Власти Боливарианской Республики утверждают, что хотят перечислить эти средства ПРООН для получения от организации помощи в борьбе с коронавирусом: лекарств, медоборудования и продуктов питания.

[hidden=Раскрыть]Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как в январе 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента ранее аннулировал Верховный суд страны, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд стран ЕС, Великобритания. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.