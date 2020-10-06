Гуаидо всё

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danilov 06 Октября 2020 в 16:08:16
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6 ОКТ, 05:10
Центробанк Венесуэлы приветствовал решение английского суда по спору о золоте https://tass.ru/ekonomika/9635097
Апелляционный суд Англии отменил решение Высокого суда Лондона, признавшего в июле лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо безоговорочным президентом Венесуэлы, что фактически лишило режим Николаса Мадуро доступа к слиткам стоимостью более $1 млрд
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 октября. /ТАСС/. Центральный банк Венесуэлы приветствовал решение апелляционного суда Англии, вынесшего решение в пользу венесуэльского регулятора по делу о золоте Боливарианской Республики, хранящемся в Банке Англии. Соответствующее заявление размещено в понедельник на сайте ЦБ.
"Центральный банк надеется, что расследование, назначенное апелляционным судом, подтвердит аргументы, сформулированные в ходе судебного процесса, и позволит восстановить законность, нарушенную в результате отказа Банка Англии выполнить инструкции ЦБ Венесуэлы по передаче средств на гуманитарные цели в целях реагирования на пандемию COVID-19 в координации с Программой развития ООН (ПРООН)", - говорится в документе.
Центробанк Венесуэлы приветствовал решение английского суда по спору о золоте https://tass.ru/ekonomika/9635097
Апелляционный суд Англии отменил решение Высокого суда Лондона, признавшего в июле лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо безоговорочным президентом Венесуэлы, что фактически лишило режим Николаса Мадуро доступа к слиткам стоимостью более $1 млрд
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 октября. /ТАСС/. Центральный банк Венесуэлы приветствовал решение апелляционного суда Англии, вынесшего решение в пользу венесуэльского регулятора по делу о золоте Боливарианской Республики, хранящемся в Банке Англии. Соответствующее заявление размещено в понедельник на сайте ЦБ.
"Центральный банк надеется, что расследование, назначенное апелляционным судом, подтвердит аргументы, сформулированные в ходе судебного процесса, и позволит восстановить законность, нарушенную в результате отказа Банка Англии выполнить инструкции ЦБ Венесуэлы по передаче средств на гуманитарные цели в целях реагирования на пандемию COVID-19 в координации с Программой развития ООН (ПРООН)", - говорится в документе.
В понедельник апелляционный суд Англии отменил решение Высокого суда Лондона, признавшего в июле лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо безоговорочным президентом южноамериканской страны, что фактически лишило режим действующего главы государства Николаса Мадуро доступа к слиткам стоимостью более $1 млрд. Как говорится в постановлении суда, датированное февралем 2019 года заявление занимавшего тогда должность министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта о признании Гуайдо и. о. президента Венесуэлы было "двусмысленным", поскольку в нем не содержалось прямого утверждения о том, что "британское правительство не признает Мадуро".
Апелляционный суд постановил определить статус отношений между Великобританией и Венесуэлой с целью выяснить, признает ли правительство Соединенного Королевства то обстоятельство, что Мадуро в действительности по-прежнему осуществляет полномочия президента страны, несмотря на признание Лондоном Гуайдо в качестве главы государства.
В Банке Англии хранятся венесуэльские золотые слитки общим весом в 31 тонну. Правительство Боливарианской Республики неоднократно пыталось вернуть часть золота. Так, в 2018 году Банк Англии отказался возвратить Венесуэле золотые слитки на сумму £420 млн (почти $545 млн по сегодняшнему курсу) из-за опасений, что Мадуро может "захватить золото, которое принадлежит государству", и использовать его в личных интересах. Власти Боливарианской Республики утверждают, что хотят перечислить эти средства ПРООН для получения от организации помощи в борьбе с коронавирусом: лекарств, медоборудования и продуктов питания.
[hidden=Раскрыть]Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как в январе 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента ранее аннулировал Верховный суд страны, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд стран ЕС, Великобритания. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.
Апелляционный суд постановил определить статус отношений между Великобританией и Венесуэлой с целью выяснить, признает ли правительство Соединенного Королевства то обстоятельство, что Мадуро в действительности по-прежнему осуществляет полномочия президента страны, несмотря на признание Лондоном Гуайдо в качестве главы государства.
В Банке Англии хранятся венесуэльские золотые слитки общим весом в 31 тонну. Правительство Боливарианской Республики неоднократно пыталось вернуть часть золота. Так, в 2018 году Банк Англии отказался возвратить Венесуэле золотые слитки на сумму £420 млн (почти $545 млн по сегодняшнему курсу) из-за опасений, что Мадуро может "захватить золото, которое принадлежит государству", и использовать его в личных интересах. Власти Боливарианской Республики утверждают, что хотят перечислить эти средства ПРООН для получения от организации помощи в борьбе с коронавирусом: лекарств, медоборудования и продуктов питания.
[hidden=Раскрыть]Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как в январе 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента ранее аннулировал Верховный суд страны, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд стран ЕС, Великобритания. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.