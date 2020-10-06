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Возвращение послов
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danilov 06 Октября 2020 в 16:11:46
Султанат Оман официально стал первым государством Персидского залива, вернувшим посла в Сирийскую Арабскую Республику.
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старик
06.10.2020 в 20:14:32
# 764453
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