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Штаб Светланы Тихановской сообщил о ее встрече с Ангелой Меркель
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danilov 07 Октября 2020 в 09:51:54
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встречается с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, сообщили "Интерфаксу" в ее штабе.
Тихановская написала в своем телеграм-канале, что хочет обсудить с Меркель "участие Германии в организации переговоров о новых выборах в Белоруссии".
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