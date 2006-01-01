Светлана Тихановская забыла, кто её спас - Лукашенко

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danilov 10 Октября 2020 в 17:38:14
"Я отдал распоряжение: мы под охраной по ее желанию с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли $15 тыс. и отдали ей. "Большое спасибо вам", - плакала на шее. Вывезли", - утверждал президент. Посольству Белоруссии в Литве было поручено помочь Тихановской с переездом, в том числе, с поиском квартиры.
"Но ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы", - заявил Лукашенко.
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