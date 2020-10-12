Как РФ будет поддерживать изучение русского языка в Узбекистане — меморандум

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danilov 12 Октября 2020 в 11:20:04
"Мы будем и дальше продолжать тесное взаимодействие с нашими коллегами из Узбекистана в сфере образования, делая акцент на вопросах изучения русского языка. Уверен, российские методисты покажут высокий уровень работы, результатами которой станет повышение уровня владения русским языком преподавателей и школьников в Узбекистане. Выражаем также особую благодарность Благотворительному фонду Алишера Усманова за плодотворное сотрудничество и включение в реализацию проекта "Класс!", — сказал Глушко.
Гуманитарный проект "Класс!" реализуют Министерство просвещения РФ и Министерство народного образования РУз при финансовой поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт", вложившего в реализацию программы $5 млн.
На первом этапе реализации гуманитарного проекта "Класс!" 32 российских методиста отправились в Узбекистан, чтобы провести мониторинг текущего уровня владения русским языком преподавателей и школьников. Российские специалисты дадут оценку качества обучения РЯ в республике, а также разработают для зарубежных коллег рекомендации по преподаванию языка.
Первый замдиректора фонда "Искусство, наука и спорт" Фатима Мухомеджан заявила, что для фонда большая честь быть партнером такого стратегически важного проекта.
"Русский язык — это мост, объединяющий миллионы людей во многих странах мира, в том числе в Узбекистане и России. И, как считает основатель нашего фонда Алишер Усманов, это не просто поддержка образования, это поддержка наших общих традиций, наших талантов. Мы рады быть причастны к проекту, который направлен на инвестиции в человека", — сказала Мухомеджан.
Планируется, что в 2021 году в республику поедут уже 100 российских специалистов. Каждый год их количество будет увеличиваться на 100 человек. По итогам всех этапов программы ее смогут пройти около 30 тысяч узбекских учителей.
Проект "Класс!" — продолжение программы Минпросвещения РФ "Русский учитель за рубежом", в рамках которой российские учителя преподают русский язык и предметы на РЯ в ряде зарубежных стран, помогая развивать качество его преподавания и содействуя развитию качественного образования.
Ожидается, что реализация проекта "Класс!" будет способствовать формированию устойчивых связей между преподавателями РФ и РУз, сближению педагогических подходов и созданию условий для дальнейшего расширения российско-узбекистанского сотрудничества.
https://uz.sputniknews.ru/society/20201011/15158790/Kak-RF-budet-podderzhivat-izuchenie-russkogo-yazyka-v-Uzbekistane--memorandum.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: звукач от 12.10.2020 06:17:33
А нахрена там русский язык, если они буквально на той неделе провели мероприятия по снятию вывесок итп с русскоязычными надписями,,,
А нахрена там русский язык, если они буквально на той неделе провели мероприятия по снятию вывесок итп с русскоязычными надписями,,,
Задел на будущее. В РФ катастрофическая убыль населения.
Цитата: звукач от 12.10.2020 06:17:33- ну, со знанием языка, им легче будет найти работу в РФ.
А нахрена там русский язык, если они буквально на той неделе провели мероприятия по снятию вывесок итп с русскоязычными надписями,,,
А нахрена там русский язык, если они буквально на той неделе провели мероприятия по снятию вывесок итп с русскоязычными надписями,,,
Цитата: звукач от 12.10.2020 06:17:33
А нахрена там русский язык, если они буквально на той неделе провели мероприятия по снятию вывесок итп с русскоязычными надписями,,,
А нахрена там русский язык, если они буквально на той неделе провели мероприятия по снятию вывесок итп с русскоязычными надписями,,,
Цитата: jumanjiqz от 12.10.2020 08:50:30А то ведь живут и не могут радость оценить по достоинству и приглушить боль от недогляда)))
Цитата: звукач от 12.10.2020 06:17:33
А нахрена там русский язык, если они буквально на той неделе провели мероприятия по снятию вывесок итп с русскоязычными надписями,,,
А нахрена там русский язык, если они буквально на той неделе провели мероприятия по снятию вывесок итп с русскоязычными надписями,,,