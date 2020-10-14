Россия прекращает диалог с Евросоюзом

российская сторона может прекратить диалог с Евросоюзом
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danilov 14 Октября 2020 в 16:29:54
Об этом он сказал в ходе презентации ежегодного доклада международного дискуссионного клуба «Валдай».
«У нас всегда было чувство собственного достоинства, последние 20 лет, но те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора — наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться»
, — сказал Лавров.
Он также добавил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что «с нынешней российской властью геополитического партнёрства не получается».
«Так тому и быть, если они этого хотят», — сказал он.
Лавров также заявил, что «не будет подробно вдаваться в факты, которых предостаточно, того, как Евросоюз совершенно неподобающе, неприемлемо ведёт себя в связи с тем же инцидентом с Навальным».
https://russian.rt.com/world/news/792289-lavrov-dialog-es
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Цитата: Zoggyla от 14.10.2020 10:54:08В дипломатии всегда оставляют возможность возврата к диалогу.
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российская сторона может прекратить диалог с Евросоюзом
В дипломатии всегда оставляют возможность возврата к диалогу.Да уж какая к хренам дипломатия! Запад давно наплевал и на дипломатические этикеты и на юридические нормы и на международные правила, а поэтому надо просто послать Урсулу на китайскую гору Кху-Ям.